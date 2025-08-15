美國政府傳入股Intel：具有特朗普特色的資本主義正在蔓延

彭博8月14日報道，特朗普（Donald Trump）政府正與英特爾（Intel）由美國政府入股該公司，近年陷入經營困難的Intel股價在收市前急升了7%。

一周之前，特朗普還在公開指控上任不足半年的Intel行政總裁陳立武曾投資不同中國公司，有利益衝突，要求他下台。陳立武本周一（10日）趕忙到白宮拜見特朗普，期後特朗普大讚陳立武的成功是「一個非常美妙的故事」，表明兩人有過非常有趣的討論－－幾天之後，就傳出了這個美國政府入股Intel的消息。

「具有美國特色的國家資本主義」？

從一般美國政治的維度來看，特朗普政府入股Intel，是其擦亮「重振美國製造」招牌的一環。陳立武正在整頓Intel落後於對手的晶片製造業務，上月正式取消在德國興建半導體製造廠房的計劃，又表明將會進一步押後其在俄亥俄州的廠房完成時間至2030年之後。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

特朗普政府此前曾傳出要求台積電入股Intel，但遭婉拒，如今美國政府計劃親自出手，可能會為Intel帶來更多資本和政策上的扶持（按：不過拜登政府早已經向Intel承諾了至少80億美元援助），而政府的持股亦有可能構成一種「黃金股」，變相將Intel的經營決策權拿到白宮手中。

政府直接介入關鍵產業甚至企業的例子，在特朗普再次上任以來，可算是多不勝數。

最近，特朗普就要求Nvidia和AMD將其銷往中國的晶片收入15％交給美國政府，換取商務部准許他們把各自的人工智能晶片H20和MI308重新賣往中國。這其實是一種變相的出口稅，似乎違反了美國憲法禁止向出口徵收稅款的條文－－不過，財長貝森特（Scott Bessent）就稱這種做法是在測試階段，未來有可能會進一步應用到其他企業的出口產品上。

特朗普8月7日曾在Truth Social上公開要求英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）辭職。（網站截圖）

6月時，特朗普批准日本製鐵收購美國鋼鐵（US Steel）時，也加入了白宮稱為「黃金股」的條款，給予特朗普本人一系列的決策權和否決權（按：協議表明在特朗普卸任後相關權力會交到財政部和商務部），當中包括2028年前新增110億美元對美國鋼鐵的投資、公司總部維持在匹茲堡（Pittsburgh）、不能改名、關鍵管理層和大部份董事會成員必須是美國公民（按：特朗普可任命一位獨立董事）、生產足夠鋼鐵應付美國需求等，而且對關閉美國廠房、將生業移至海外、收購其他同行業的美國企業等問題，特朗普都有否決權。

所謂的「黃金股」（golden share），源於1980年代英國戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）大舉推行私有化的時期，讓英國政府持有一些特別股份，對於私有化後的企業的一些關鍵決策有否決權。

對於日本製鐵收購美國鋼鐵，白宮口中的「黃金股」，其實不是黃金股，而只是特朗普以國家安全為由要求日本製鐵同意的批准收購案條件，美國政府並沒有正式持有任何股份。由於反對此收購案曾是美國兩黨共識，這套「黃金股」的包裝其實是特朗普當局用來辯解自己改變立場的公關宣傳手段－－土豪金也正好是特朗普的標誌色調。

2025年5月30日，美國賓夕法尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump）向鋼鐵工人發表講話。（Reuters）

入股Intel，也讓人想起美國國防部7月以4億美元入股15％美國稀土公司MP Materials的例子。國防部同時承諾向MP Materials在未來10年購買7,000噸的稀土磁鐵，並提供較高定價的保證。在中國緊握稀土供應的背景之下，這種做法明顯就是由政府直接介入、不計成本地支持戰略性產業。由於Intel是美國唯一還有競爭潛力的尖端晶片製造企業，入股Intel也可算是特朗普政府重建美國本土關鍵產業政策的一個環節。

對於這一種政府介入私人企業決策的趨向，《華爾街日報》的首席經濟評論員Greg Ip就稱之為「具有美國特色的國家資本主義」。

他解釋：「這不是社會主義，在社會主義中，國家擁有生產資料的所有權。這更像是國家資本主義，一種介乎於社會主義與資本主義之間的混合體，由國家引導名義上屬於私營企業的決策。中國將這種混合體稱為『具有中國特色的社會主義』。美國還沒有走到中國那一步……因此，可以稱這種變體為『具有美國特色的國家資本主義』。這依然是美國從曾經秉持的自由市場精神所經歷的一場重大轉變。」

不過，特朗普對於企業決策的干預，似乎不是出自國家安全、國家利益的考量，反而更像是他自己的個人喜好和政治傾向。

有權就能任性的「宮廷政治」

2025年7月23日，輝達（Nvidia）CEO黃仁勳2025年7月23日在華盛頓舉行的「贏得人工智慧競賽」高峰會上向正在發表演說的特朗普做出手勢。（Reuters）

例如，特朗普准許Nvidia把原本為繞過拜登時代出口管制為中國市場設計的H20晶片出口到中國的決定，就引來一大堆華府國家安全專家和前國安官員公開反對。不只是在政界，AI企業Anthropic行政總裁Dario Amodei也支持禁止H20的出口。分析認為，H20對華出口與否，對中國AI企業訓練人工智能模型影響有限，但H20的大量供應卻有助提供大量低廉運算能力去應「推論過程」的需求，有助中國普及化AI的應用。

對於能夠從出口中增加庫房收入，特朗普似乎非常高興，還說可能會開放Nvidia把基於最新Blackwell架構的AI晶片也出口到中國。

同時，特朗普施壓企業投資美國的行動，也很有可能只是「數字上的吹噓」，讓他自我感覺良好。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）在白宮橢圓形辦公室宣布蘋果將向美國製造業「加碼」投資1000億美元（約7850億港元）。（Reuters）

例如，特朗普上周就同蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）一起在白宮宣布，該公司會在原有四年投資5,000億美元的承諾之上，再多加投資1,000億美元，但這不是把iPhone生產帶回美國，而是多一些在美國購買其他廠商生產的半導體相關產品而已，而且6,000億之數細節不明，最明顯的項目似乎就只是用25億美元投資康寧公司（Corning），把所有蘋果手機和手錶的表面玻璃生產帶回美國。

在宣布此計劃的時候，庫克還特意用黃金托座放上一塊康寧波璃送給特朗普。白宮的相關新聞發布也沒有提到具體的投資細節，只列出一系列不同媒體的報道頭條，突顯新增1,000億美元投資的數字，而且附上了庫克送給特朗普那一塊康寧波璃的照片。

特朗普同時威脅會向半導體徵收100％關稅，此前亦曾點名蘋果，抱怨其沒有把生產線搬回美國，但表明投資美國的廠商未來可獲得關稅豁免。這當然就影響到庫克的決策。

在白宮宣布投資計劃時，庫克特意用黃金托座放上一塊康寧波璃送給特朗普。（White House）

其他特朗普針對美國企業的行動，更是赤裸裸的出於他的個人喜好和政治偏好。

例如，特朗普7月就要求可口可樂公司在美國使用蔗糖來生產可樂，而非如今當上衛生部長的反疫苗陰謀論者小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所反對的高果糖漿。由於美國沒有足夠的蔗糖供應，可口可樂最終只確認它將會推出蔗糖版的可樂，不過出於實際經營考慮，還是會保留使用高果糖漿的原版可樂。

又例如，特朗普似乎就是利用聯邦通訊委員會（FCC）對Skydance收購Paramount的審核權，施壓Paramount旗下的CBS「以純粹經濟」考慮取消其王牌深夜節目《The Late Show》－－主持該節目10年的Stephen Colbert經常在節目中嘲諷特朗普。特朗普本人就公開稱讚CBS這個決定。而決定公布之後，收購案很快就獲得批准。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）/Paramount宣布取消《深夜秀與史蒂芬·科貝爾》（The Late Show with Stephen Colbert）後，人們於2025年7月21日在紐約市愛德·沙利文劇院外舉行抗議。（Reuters）

近日，特朗普也開始向銀行開刀，一方面公開批評摩根大通、美國銀行過去曾拒絕接受他的存款，並因此簽署行政命令禁止銀行以政治或宗教原因拒絕提供服務，另一方面則向高盛開火，稱其批評特朗普關稅政策的首席經濟師Jan Hatzius應該被炒掉，又叫其行政總裁David Solomon辭職去當DJ。

除了這些例子之外，特朗普上任已多次以官司施壓媒體向他或與他相關的組織作出賠償，亦多次用行政命令對付親民主黨的律師事務所，要求他們為白宮提供免費法律服務作為補救辦法。

這種以總統地位或權力來干預私人企業的行為，很明顯是出於特朗普個人喜好和政治立場的考慮，跟產業政策、國家安全、國家利益毫無關係。

因此，特朗普對商界的干預，其實更應該被稱為「具有特朗普特色的資本主義」。當中，箇然有「國家資本主義」的成分，但很多時候其決定也不是出於國家層面的考量，而是他的個人好惡。這種有權就能任性的決策走向，也突顯出特朗普2.0一人話事的「宮廷政治」特色。