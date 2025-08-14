美股｜道指收市跌11點　標指再破頂　Intel飆逾7%

美國7月份最終需求生產物價指數（PPI），增幅高於市場預期，打擊市場對聯儲局減息的憧憬。道指周四（8月14日）最多曾挫231點，至收市大幅收窄至跌11點；標指微升不足2點，但為連續第3日創收市新高。



圖為2025年4月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【04:15】Amazon收市升2.86%

道指收市報44,911.2點，跌11.01點或0.02%；納指收報21,710.67點，跌2.47點或0.01%；標普500指數收報6,468.54點，升1.96點或0.03%。

重磅科技股方面，Amazon升2.86%、Nvidia升0.36%；Tesla挫1.12%，蘋果公司（Apple）亦跌0.24%。

另外，有報道指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府正在與英特爾（Intel）進行談判，讓美國政府入股這家晶片製造商，助力該公司擴大國內製造業，Intel至收市股價飆7.38%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【04:05】中概股指數跌逾2% 阿里巴巴挫3.6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.13%。其中，阿里巴巴跌3.64%。

【03:57】美元指數上漲 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於98.25，升0.43%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.78，升0.24%。

金價下跌 。現貨黃金每盎司最新報3,338.56美元，跌17.48美元或0.52%。

【03:53】紐約期油升2.09%

國際油價造好，紐約原油期貨每桶收報63.96美元，升1.31美元或2.09%。倫敦布蘭特期油收報66.84美元，漲1.21美元或1.84%。

【03:42】恒指夜期收報25,316點 低水203點

恒指夜市期指收報25,316點，跌251點，較恒指收市25,316點，低水203點，成交16,291張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間8月14日

【22:57】 7月最終需求PPI按年升3.3%

道指最新報44,850點，跌71點或0.16%；納指最新報21,718點，升5點或0.02%；標普500指數現報6,465點，跌1點或0.02%。

數據方面，美國7月最終需求生產物價指數（PPI）按月升0.9%，高於市場預期升幅為0.2%，前值為持平；按年則升3.3%，也高於預期增長的2.5%，前值為升2.3%。

【22:54】油價升逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.47美元，升0.82美元或1.31%；倫敦布蘭特期油每桶報66.46美元，升0.83美元或1.26%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報119,018.09美元、24小時內約跌1.5%。