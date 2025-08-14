打擊販毒成關稅談判籌碼？　墨西哥再向美國移交26名涉毒集團疑犯

墨西哥8月12日再向美國移交26名遭通緝的販毒集團成員。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已將瓦解危險販毒集團，作為美國司法部的一項重要優先事項，並不斷施壓墨西哥，要求其遏制毒品流入美國。此次移交也是墨西哥自今年2月以來，第二次向美國移交涉毒疑犯。此前2月，墨西哥有關部門曾將29名涉嫌販毒集團頭目遣送至美國。



綜合外媒報道，墨西哥方面表示，美國司法部已要求引渡這些囚犯，但稱不會對這些被指控的販毒集團成員進行死刑。墨方亦指，毒販移交不僅是確保公共安全的戰略措施，也體現政府打擊販毒集團影響力的堅定決心。

2025年8月12日，在墨西哥托盧卡國際機場（Toluca International Airport），墨西哥聯邦部隊成員押送因與販毒集團有聯繫而被美國通緝的囚犯登上飛機，移交給美方。（Reuters）

美國大使館在聲明中表示，被引渡的人員包括墨西哥兩大犯罪集團——哈利斯科新生代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel）和錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的核心人物。

特朗普此前指責墨西哥政府對本國販毒集團打擊力度不足，威脅若不有效打擊販毒集團和芬太尼的生產，將提高對墨西哥商品的關稅。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）相較於其前任領導人，在處理墨西哥販毒集團問題方面表現更加積極。但她在墨西哥主權問題上，拒絕包括特朗普在內人士提出的美國軍方干預的提議。