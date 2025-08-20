君臣地位截然分明　兩張照片折射美歐「特殊關係」

歐洲人肯定不願看到這兩幅照片。

美國總統特朗普（Donald Trump）於美國時間19日在白宮接待烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及6位歐洲領導人。事後，白宮在IG公開的現場照片引發外界高度關注與討論，照片顯示特朗普斜倚歪靠獨坐於老闆椅上，對面則是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Melonia）等與一眾與澤連斯基一起去會見特朗普的歐洲領導人，齊齊端坐在小板凳上「聽其訓話」。

這兩張配文為「以實力尋求和平」的照片，似乎更應該命名為「特朗普和七個小矮人」。

白宮發布2025年8月19日，特朗普在白宮會見一眾歐洲領導人，烏克蘭總統澤連斯基，並配以「以實力尋求和平」作標語。

第一張特朗普從正面拍攝，他靠坐於辦公桌後的老闆椅椅背上談笑風生。對面是烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、德國總理默茨、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）、意大利總理梅洛尼、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及北約秘書長呂特（Mark Rutte）等。

似乎是為了提醒歐洲人，或是為了訓話時讓歐洲人聽得更明白，桌旁右邊還放置一幅標示俄烏戰爭前線的巨幅地圖。俄羅斯侵略吞併的幾個烏克蘭州領土被用不同顏色標出。

另一張照片則從特朗普身後，從特朗普的視角拍攝，畫面中的7個歐洲領導人神情嚴肅，表情反應各異，馮德萊恩與馬克龍雙手放腿上心事重重；照片左邊的梅洛尼雙手以一種防禦性姿態抱在胸前。只有芬蘭總統斯圖布在十分認真地掏出小本子做筆記。

2025年8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及歐洲領導人。（Reuters）

根據美方安排 和媒體報導，此次會晤分為兩部分。特朗普先單獨會見澤連斯基，隨後才接見歐洲領導人。其間，白宮發布的其他照片還顯示特朗普在展示自己的油畫與文創產品，並且向歐洲人推銷其標誌性的紅帽子。歐洲領導人在圍觀時候看似捧場，實則神情僵硬。

宮釋放的這兩幅照片，很好地展現了美國與歐洲國家的「君臣」關係。而這種關係，正是特朗普希望營造和彰顯出來的。

這兩張照片，要比特朗普第一任期在G7峰會上被歐洲國家領導人圍着「討說法」的照片更具張力，更能突顯二者的不平等地位。當年這幅照片曾轟動世界。

特朗普第一任期，G7領導人與他爭論，留下經典畫面。

我在此前撰文說過，美國這個國家的總統，你不能只把他看成是美國總統，不能僅以現代民族國家的邊界概念來看美國總統在西方的地位。自二戰以來，美國就是西方的天朝上國，美國總統實際上就是西方國家的集體領袖。用皇帝和群臣來比喻，聽起來似乎「封建"了點，但實際上其關係就是如此。

所以，8月19日凌晨的會晤，實質上就是一場朝會，其看點主要包括兩點，第一，烏克蘭及歐洲如何說服、以及能否說服特朗普改變主意，第二，特朗普會不會、以及會在多大程度上聽取烏克蘭和歐洲的諫議。

所謂「溝通」和「會晤」聽起來數很現代，但熟悉歷史的人一看這場景，就能想起在帝王時代，當皇帝和群臣就某項重大決策發生爭議，群臣們抱團入宮進諫，希望在朝會上說服皇帝的場景。

從「朝會」後美歐發布的消息看，歐洲的領導人——或者說「臣子們」顯然沒有說服特朗普。事實上，自古以來，無論中外朝堂，帝王一旦拿定主意，因為臣下勸說被呵斥、庭仗甚至殺頭的案例時有發生，會改變主意的的案例卻幾乎沒有。特別像特朗普這樣性格強勢、自信的「帝王」，一經拿定主意，轉變的可能基本是零。

2025年8月18日，美國總統特朗普在白宮與烏克蘭總統澤連斯基以及歐洲多國領袖會面。特朗普向澤連斯基及法國總統馬克龍等展示他的招牌鴨舌帽，包括印有「再做4年」（4 more years）字樣的帽子。（X@MargoMartin47）

開弓沒有回頭箭，美俄首腦已經會面，諾貝爾和平獎近在眼前，特朗普想推動結束戰爭的目的昭然若揭，而且這幾個月一直在圍繞此目標佈局，他怎麼可能因為臣下的勸說改變主意。

特朗普有沒有，以及在多大程度上聽取了烏克蘭和歐洲的諫議？從會後消息看，似乎是聽了一些，但聽的不多。更多的是特朗普對歐洲施壓，要求歐洲從現實和理性出發儘快結束戰爭。他甚至在開會期間還暫停了40分鐘去與普京通話。順帶為美國軍火商敲定了一筆千億美元的軍火訂單——由歐洲出錢從美國買武器，再送給烏克蘭維護烏克蘭安全。

這就是國際政治的現實，一切由利益和實力決定，平等的盟友關係沒有了，理想主義的時代終結了。只有歐洲還沒有醒來。