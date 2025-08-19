美烏歐峰會｜默茨對特朗普「訓話」期間　梅洛尼翻白眼惹議｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及歐洲多國領袖舉行會面。從網上影片可見，德國總理默茨（Friedrich Merz）在嘗試說服特朗普，他應與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）先達成停火協議，而不是期望達成全面和平協議。夾在默茨與特朗普中間的意大利總理梅洛尼（Giorgia Melonia）一臉茫然，其後「翻白眼」的畫面在網上引起熱議。



意大利總理梅洛尼夾在默茨與特朗普中間，一臉茫然之後還「翻白眼」：

據英國《獨立報》報道，在白宮舉行峰會期間，德國總理默茨向特朗普強調先讓烏克蘭與俄羅斯達成停火的重要性。被夾在兩人中間的梅洛尼顯得漫不經心，其後更當眾「翻白眼」。

報道指，這並非梅洛尼在跟元首開會時的表現首次引發網絡熱議。兩個月前，她在七國集團峰會上對馬克龍（Emmanuel Macron）「翻白眼」同樣引起網民的熱議。