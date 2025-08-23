馬斯克又成功了　Tesla成功轉型為AI公司｜安邦智庫

很久以前，安邦智庫（ANBOUND）在評估新能源車前景的時候，得出過一個與眾不同的結論，新能源汽車應該更加準確地被稱為「新能源智慧載具」，歸屬於充滿科技感的電子產品。對於這種「智慧載具」的評估結果，絕大多數的人在過去是不同意的，他們現在可能也不同意，但馬斯克同意，並且利用這一點，讓特斯拉實現了華麗的轉身，從一家面臨重重競爭，股價不斷暴跌的公司，一舉變身成為一家AI公司，再度贏得全球投資者的矚目。



近期，投資者Alexendra Merz在X平台上分享了一份繼續做空特斯拉股票的做空者名單。前三名分別是三菱日聯證券、簡街資本和城堡投資公司。Alexendra Merz表示，三菱日聯證券位於倫敦，隸屬於日本三菱日聯金融集團，與三菱汽車無關。她還解釋稱，名單上的其他機構相比2025年第一季度沒有變化，其中瑞士百達銀行明顯減少了空頭頭寸。它從原來的第3名變成了現在的第21名。

這一條帖文引起了馬斯克的注意，他隨即回應道：如果這些機構在特斯拉實現大規模自動駕駛前還搞空頭倉位的話，他們將會被「徹底消滅」。實際上，馬斯克過去也發表過類似的言論。然而這一次，這些空頭們或許真的應該要聽他的話了。

特斯拉的股價近期因為做空，確實出現過連續的暴跌，大量資金抽離了特斯拉。圖為2Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

過去，特斯拉的股價因為做空，確實出現過連續的暴跌，大量資金抽離了特斯拉，讓特斯拉的股價從最高時的410多美元，一路下滑，大概跌掉了四分之一。出現這種情況的原因，主要是兩點：一是馬斯克的公眾形象和政治立場引發了爭議，尤其是他對某些政治議題的高調表態，例如支持特朗普及其政策，這導致部分投資者和消費者對其品牌忠誠度下降，特別是特斯拉在歐洲的進步派客戶群。

做空者認為這些行為可能損害品牌價值和銷售，尤其在競爭激烈的市場中。二是電動車市場競爭加劇，中國比亞迪（BYD）等競爭對手推出了價格更低、性能更優，甚至更加漂亮的車型。做空者認為，特斯拉在老化的產品線和日益激烈的競爭下，已經難以維持市場主導地位。

現在的情況則大為不同了，馬斯克8月初信心滿滿地透露，特斯拉正在訓練一個全新的、參數數量約為十倍的FSD模型。如果進展順利，該模型甚至可能會在9月底準備好面向公眾發佈。問題的關鍵，就在於馬斯克回應的X帖子中提到的那句「實現大規模自動駕駛」。

這實際是一場世紀對賭的核心，空頭們的賭注是馬斯克最終搞不成FSD，最終還是一家普普通通的車企，面臨比亞迪的競爭，所以特斯拉的估值就會有一個天花板。問題是，馬斯克在放棄政治努力之後，他賭特斯拉的FSD一定會成功，大規模自動駕駛一定會實現！

面對中國比亞迪（BYD）等競爭對手推出了價格更低、性能更優，甚至更加漂亮的車型。特斯拉已經難以維持市場主導地位。（Getty Images）

一旦馬斯克做到了這一點，事實上如果真的去開一下現在的特斯拉，就可明白FSD現在已經只是一個優化的問題，而不是「能不能實現」的問題。當幕布完全拉開的時候，特斯拉所賣的車已經不重要了，特斯拉的車誰生產也不重要，重要的是裝在每部車裏的大腦和靈魂，也就是人工智慧軟體（FSD）。

這個時候的特斯拉，將會成為一家AI機器人公司，一家軟體科技公司，車子只是安邦智庫曾經說過的「新能源智慧載具」，是一種裝着四個輪子的機器人。特斯拉甚至可以向全世界開放FSD，讓大家都用上特斯拉的FSD，猶如大家都用微軟的WINDOWS一樣。只要做到了這一點，特斯拉的股價就能如同微軟的股價一樣，向上衝破500美元大關，做空者將會徹底被埋葬。

安邦智庫的資深研究員認為，現在特斯拉的FSD，不但是最成熟的，而且在美國真實投入應用的可能性越來越大，已經大概有90%的概率。

原因在於對於馬斯克的長期追蹤研究，馬斯克已經改弦易轍！

馬斯克一度非常熱衷於政治。他本人的野心是希望與特朗普一起打造一個美國「超級政府」，為此他大刀闊斧地「改造」聯邦政府，將企業治理的「降本增效」用到行政機構上。正是因為這樣，他被那些「只駡街不幹活」的左派人士和主流新聞媒體深惡痛絕。甚至在與特朗普鬧僵之後，馬斯克還成立了一個「美國黨」，承諾把美國民眾從民主黨、共和黨輪流上台的兩黨體制中「解放出來」。

Tesla Modle 3（Tesla）

不過，安邦智庫追蹤的結果顯示，馬斯克顯然已經放棄了這種政治上的極端對立，重新回歸做好一個科技大佬，去創造科技奇跡。現在的馬斯克已經恢復過去「睡在會議室、機房或工廠」的作風。他曾表示，正在親自監管多個關鍵項目的推進，包括AI新創公司大模型的產品落地、特斯拉新一代自動駕駛系統的上線，以及SpaceX星艦新一輪運載火箭發射任務。

他在政治上的轉變，還體現在給共和黨的捐款，不再堅持與特朗普團隊「搞對立」。有消息說，馬斯克已經恢復了向共和黨提供了2000萬美元的政治捐款。至於和特朗普的私人關係，馬斯克的態度也明顯軟化，他刪除了一些批評特朗普的帖子，據馬斯克的親信人士稱，他的憤怒已經開始消退，他可能希望修復與特朗普的關係。特朗普對馬斯克的轉變自然是非常歡迎的。

據美國「商業內幕」網站報導，特朗普表示，所有人都在說他要取消億萬富翁馬斯克從美國政府獲得的部分巨額補貼，從而摧毀他的公司，但事實並非如此，他希望馬斯克以及美國所有企業都能蓬勃發展。這個宣佈，就挑明瞭，特朗普與馬斯克翻篇了。而馬斯克的另一個「好朋友」——副總統JD萬斯則更加高興。他極度鼓勵馬斯克重新回到共和黨的陣營。

事實上，在共和黨內部，沒有人真願意跟馬斯克對着幹，因為那意味着跟錢過不去！所以，實際馬斯克已經在政治上成功開闢了讓FSD落地的道路，政治上的障礙正在被逐步清除。

分析認為，馬斯克的特斯拉無疑已經到了實現轉型人工智慧公司的大門口。（Reuters）

對馬斯克的追蹤還顯示，除去政治層面的轉變之外，他對特斯拉未來也進行了系統性的重新定位——不再局限於新能源車製造或價格競爭，而是大步邁向了人工智慧領域。今年6月，馬斯克在X上宣佈，特斯拉已實現第一次從工廠到客戶家門口的完全自動駕駛交付。這輛Model Y在沒有車內人員或遠端操控的情況下完成了包括高速、城市道路在內的「跨城」運輸，且比預計時間提前了一天。

這標誌着特斯拉在AI驅動技術上的關鍵突破—由AI驅動的 FSD系統首次以商業使用者交付的形式公開展現其真實能力。這次「自駕式交付」不僅展示了FSD技術成熟度的極大提升，也成為馬斯克對抗金融市場空頭的信心來源之一。

總之，綜合特斯拉的資訊來看，馬斯克的特斯拉無疑已經到了實現轉型人工智慧公司的大門口。他的每一台車都會變成能依靠持續升級賺錢的「AI智慧載具」。屆時特斯拉的估值模型將會完全被顛覆，不但股價將會有很大上漲空間。特斯拉也將迎來新的黎明。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

當全世界在爭相模仿特斯拉製造新能源車的時候，特斯拉已經變成一個「AI智慧載具」的公司。特斯拉的自動駕駛系統，不但是最成熟的，而且在美國真實投入應用的可能性越來越大，目前大概已有90%的概率。這也意味着，特斯拉正在成為一家真正的人工智慧公司。

本文原載於2025年8月20日的安邦智庫每日經濟欄目

