Elon Musk據報暫緩成立「美國黨」　稱繼續建黨或搞壞與萬斯關係

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在上月初宣布將成立第三黨「美國黨」（the America Party），旨在為美國人提供兩黨以外的替代選擇。不過，隨着他逐漸淡出政壇回歸自己生意後，《華爾街日報》報道最新指，馬斯克目前正悄悄地暫停建黨大業，希望將注意力集中在自己的生意上，且不願因組建一個可能分流共和黨選民的第三政黨，而疏遠有權勢的共和黨人。



報道引述消息人士指，馬斯克在考慮成立第三黨時，也一直致力於維護自己與美國副總統萬斯（JD Vance）之間的關係，並且在最近數週內也與對方保持聯繫，但他向身邊人坦言，倘若他繼續將建黨一事付諸行動，或將損害自己與萬斯之間的關係。

另有消息人士透露，馬斯克與其同事告訴身邊人指，如果萬斯決定參加2028年的下屆美國總統大選，馬斯克將考慮用自己部份財力支持他。不過報道強調，馬斯克仍未正式放棄建立第三黨，而隨着明年美國中期選舉的臨近，他仍有可能改變主意。

圖為Getty2025年6月5日的設計圖片，其中展示馬斯克在社交平台發文批評特朗普，指特朗普牽涉已故富豪淫媒愛潑斯坦的案件。（Getty）

萬斯被視為美國「MAGA派」即「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的潛在繼任者，而馬斯克在上屆大選中花費近3億美元來支持當時身為共和黨總統候選人的特朗普（Donald Trump，又譯川普）參選。