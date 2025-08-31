上合峰會觀察｜不止捧場中國　阿塞拜疆主動在華發起外宣攻勢

中國國家主席習近平8月31日上午在天津會見赴華出席上海合作組織峰會的阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。雙方簽署人工智能、科技創新、金融、媒體等領域多份雙邊合作文件。



阿塞拜疆總統助理哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）同日中午接受《香港01》記者採訪時說，阿利耶夫受邀訪華是上合成員對阿塞拜疆國際地位的認可。阿塞拜疆致力於鞏固其在上合這一權威組織中的地位。阿塞拜疆地理位置特殊有望成為歐亞大陸主要樞紐。

阿塞拜疆總統助理哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev，左一）2025年8月31日在天津上合峰會期間接受採訪。（鄭真 攝影）

值得注意的是，和阿塞拜疆總統同時受邀訪華的還有亞美尼亞總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）。阿塞拜疆與亞美尼亞近年來在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區激烈交戰，阿塞拜疆認為取得了巨大的勝利，此次訪華期間主動發起外宣攻勢。

哈吉耶夫8月31日在上合峰會新聞中心積極接受採訪介紹阿塞拜疆，這一舉動在出席上合峰會的20多國中非常少見。

圖為2023年7月3日，中國國家主席習近平會見阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），雙方其後決定將雙邊關係定位提升到戰略夥伴關係。（央視截圖）

據了解，2016年阿塞拜疆成為上合對話夥伴國。2022年、2024年阿塞拜疆總統曾兩次出席上合峰會。此次赴華參加上合峰會是阿塞拜疆總統第三次參加上合活動。阿利耶夫結束天津的行程後，還將赴北京參加中國為紀念抗日戰爭勝利80周年舉行的閱兵活動。