上合峰會｜普京冀促成反貿易制裁共同戰線　專家：中國取態成關鍵

面對美國和西方實施的制裁，俄羅斯總統普京在出訪中國之前稱，俄中兩國結成「統一戰線」，共同反對世界貿易中的「歧視性制裁」，以及抗擊金融「新殖民主義」。



普京周日（8月31日）至周三（9月3日）訪問中國四天。他在出訪前接受中國官媒新華社書面採訪時發表上述講話，新華社和克里姆林宮同時在星期六（8月30日）發布相關內容。

受訪學者分析，普京對華最新表態說明，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府有意離間中俄、推動所謂「反向尼克遜戰略」不可能成功。

上合峰會：圖為2025年8月31日，俄羅斯總統普京乘機抵達天津。（新華社）

俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）周五公布普京訪華行程時說，普京外訪四天之久「實屬罕見」。他頭兩天將在天津參加上海合作組織峰會，之後到北京出席抗日戰爭勝利閱兵式。

烏沙科夫透露，普京在九三閱兵式上將坐在中國國家主席習近平的右側，朝鮮最高領導人金正恩將坐在習近平左側。對比10年前的閱兵式，習近平的右側當時同樣坐着普京，左側則坐着中共原總書記江澤民。

普京上次訪華是在去年5月，習近平則在今年5月訪俄，同時出席「紀念蘇聯衛國戰爭勝利80周年慶典」。

根據新華社發布的採訪內容，普京高度評價習近平是「真正的世界大國領袖」，「具有戰略思維和全球視野」，並稱俄中堅決譴責任何歪曲二戰歷史的企圖，已載入聯合國憲章和其他國際文書中的戰爭成果不可篡改。

他說，俄中戰略協調發揮壓艙石作用，俄中在多邊框架下的合作，是兩國關係重要組成部份。

普京進一步稱，俄中在金磚國家框架內結成「統一戰線」，反對世界貿易中的「歧視性制裁」；兩國共同支持國際貨幣基金組織和世界銀行改革，新金融體系應建立在真正公平的原則之上，避免將金融領域用於與「全球多數」根本利益相悖的「新殖民主義」目的。

普京在訪談中沒有提及俄烏戰爭，但他上述講話相信是指向美國和西方自俄烏戰爭爆發後，對俄實施的廣泛制裁，包括能源、金融和科技等領域，導致俄經濟受打擊。

2025年5月8日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（右）與中國國家主席習近平（左）在會談後舉行會晤。（Reuters）

特朗普政府上個月以印度購買俄羅斯石油為由，把對印總關稅提高至50%。他也威脅，如果俄烏不走向和平，他可能實施「大規模制裁或大規模關稅」。中國則因向俄羅斯大量採購能源，而被西方視為向俄提供經濟命脈。

普京在談到俄中關係時就說，兩國經濟關係達到「前所未有的高水平」，自2021年以來，貿易額增長約1000億美元，中國是俄羅斯第一大貿易夥伴國，兩國間的結算幾乎已完全轉向本幣；俄羅斯在向中國出口石油和天然氣方面穩居前列。

塔斯社（TASS）報道，烏沙科夫說，俄中將在普京訪華期間簽署20份文件，包括俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）與中國石油天然氣集團簽署三份重要文件。

美俄關係： 圖為2025年8月15日，特朗普與普京與阿拉斯加舉行會談後，兩人一同會見傳媒。（Reuters）

烏沙科夫也說，普京將向習近平轉述，他與特朗普在8月中旬於阿拉斯加會談的內容，兩位領導人屆時將以茶敘形式舉行會談，評估烏克蘭局勢最新發展。

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江向《聯合早報》分析，中俄會談之後有三個方面值得關注：一、面對美國的壓力，中俄能源合作關係是否有重大變化；二、中俄此前陷入僵局的「西伯利亞力量2號」管道項目是否取得進展；三、中國就俄烏停戰問題的表態。

計劃中的中俄蒙跨境天然氣管道「西伯利亞力量二號」預計由亞馬爾半島，貫穿蒙古輸氣至中國東北部。（來源：Gazprom）

李明江評估，「西伯利亞力量2號」管道項目若取得進展，說明中俄戰略夥伴關係有了進一步推進。這是俄羅斯經蒙古向中國輸送天然氣的項目，設計年輸送能力達500億立方米。

李明江也分析，俄羅斯自俄烏戰爭爆發被國際孤立後，就多次強調中俄「統一戰線」論述，旨在將中國拉入同個地緣政治軌道上，北京須要以中俄戰略夥伴關係去應對美歐的壓力，也願意配合。這也證明，特朗普有意推動「反向尼克遜戰略」，「美俄抗中」不可能成功。

本文獲《聯合早報》授權轉載

