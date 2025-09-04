中國閲兵｜在「老大哥」的場地起舞　金正恩成最搶眼政治明星

到北京參加「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」閲兵（九三閲兵），是金正恩十四年來第一次走出朝鮮國門，到其他國家出席歷史紀念活動，並出現在國際多邊外交場合。

此前，這位年輕的朝鮮領袖曾四次訪華，三次分別在新加坡、越南、韓國板門店同美國總統特朗普會晤，兩次同韓國總統文在寅會晤，一次在海參崴同普京會晤，均屬雙邊性質，主要圍繞朝中關係、朝美關係、半島關係或朝俄關係等單一議題展開。

這一次，金正恩是做足準備，重磅登上了國際舞台。而自從中國方面公布金正恩接受邀請參加閲兵，他立刻就成了媒體重點關注的人物。

9月2日，在北京甫一亮相的金正恩就讓人眼前一亮。當金正恩的專列緩緩駛進北京站停穩打開門後，走出車門的金正恩居然穿着西裝。此後9月3日與習近平會面並登上天安門城樓時，金正恩也是着西裝現身。此前，無論同習近平、普京、特朗普、文在寅會面，金正恩都着中山裝。

2025年9月2日下午金正恩抵達北京，蔡奇、王毅等中國高官在現場迎接（KCNA via REUTERS）

在正式閲兵前後，金正恩無論走到哪裏，都是媒體的重點關照對象。他的一舉一動，都會引來一片媒體鏡頭的咔嚓聲。風頭之盛，超過俄羅斯總統普京。

金正恩還和中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京等領導人舉行會談，並和多個國家的領導人進行場邊交流會談。特別是他和俄羅斯總統普京長達兩個多小時的會談，引起了媒體高度專注，也讓外界通過兩位領導人的現場對話，對金正恩有了更直觀認識。

和中國相比，朝鮮是「小老弟」，中國是「老大哥」。在「老大哥」中國搭建的這個場子裏，金正恩遊刃有餘，進行了多邊外交的第一次嘗試。

在北京期間，金正恩還大搞「專車外交」。有兩個鏡頭特別引人關注。一是他和普京互相謙讓後坐上了普京的專車，二人一同前往會談現場，突顯了朝俄的特殊關係。從媒體後來曝光的照片看，兩人在車內的姿態也是相當輕鬆。

2025年9月3日，普京與金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車（KCNA via REUTERS）

二是金正恩在北京專車車牌號碼特別引人關注，設定為「7.27.1953」。1953年7月27日是「朝鮮戰爭停戰日」，朝鮮和中國都把7月27日視為「抗美援朝勝利紀念日」。這一數字，彰顯了中國的抗美援朝歷史和中朝兩國鮮血友誼。

媒體注意到，金正恩專車上掛上「7.27.1953」，而普京專車掛的是俄羅斯大使館專屬編號「198•852使」。兩者相比，金正恩的車牌內涵顯然更為豐富。

金正恩已透過向俄烏戰爭派兵與俄羅斯結成血盟，如今藉「車牌外交」更進一步彰顯了於中國的歷史血盟關係，對於身為東道主和老大哥的中國給予了最充分尊敬。有媒體分析稱，此舉亦是在告訴大家，朝鮮背後有大國撐腰，警告美國不要再對朝鮮心存軍事妄想。即便和特朗普再會面，朝鮮方面也更有底氣和自信。

金正恩專車車隊及專用車牌（X截圖）

做為北京的特殊貴客，金正恩在這次北京閲兵期間，也受到了中國方面的熱情款待。

一般國家領導人飛抵北京後，中國都是按外交禮儀派出司局級或部長級領導接機，副總理接機的極為罕見。而金正恩的專列抵達北京後，中國方面派出了中央政治局常委兼中辦主任蔡奇、中央政治局委員、中央外辦主任兼外交部長王毅，以及北京市市長等高層親自到站台迎接。在城樓閲兵時，中國領導人右側是普京，金正恩被安排在左側身邊位置。