今日新聞8分鐘｜東風5C核導彈閱兵首度亮｜普京金正恩歷史性同框

今日（9月3日）上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在大會上發表講話，以下是講話全文。

作為中國陸基洲際導彈家族新成員，「東風-61」與「東風-31新型陸基洲際導彈」共同組成陸基核威懾梯隊，首次公開亮相即納入國家「三位一體」戰略核力量體系。打擊範圍覆蓋全球的「東風5C」液體洲際戰略核導彈則壓軸亮相，成為這次閱兵式上最受矚目的戰略武器。

北京舉行中國抗日戰爭勝利80周年閱兵，邀獲多國領袖及代表出席，其中俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩，甫出場已一左一右，伴在中國國家主席習近平邊走上天安門廣場，三人邊說邊笑，其他外國領袖跟隨。「習普金」首次歷史性同框，美國媒體形容，中方對金正恩的邀請安排，使其重獲榮譽。

打鼓嶺發生罕見意外。周二（2日）晚上9時57分，坪輋路近變電站附近一間車房，據悉有一名車房男工人，將一輛七人車車底唧起，並在車底進行維修。其間，一名45歲姓林男子駕駛另一輛私家車移離車房時，疑不慎撞及七人車，導致其打橫移動、全車頓時向下墜。該名臥在七人車車底的46歲男工人，慘遭壓在車輪下，下半身受創未能動彈。救援人員接報趕至現場設法營救，幸傷者仍然有知覺。

接近晚上11時，即事發約一小時後，消防終成功救出男傷者，他仍維持清醒，但左胸骨骨折、雙腳亦受傷，須由救護車急送往沙田威爾斯親王醫院創傷室救治，情況嚴重。

牛頭角發生車禍。昨晚（2日）11時許，一輛空載紅色小巴沿牛頭角道往九龍灣方向行駛，駛至牛頭角道297號玉蓮臺對開時，一輛沿牛頭角道往觀塘行駛的貨車駛至，懷疑失控越線，與小巴迎頭相撞，過程由小巴後方的駕駛人士「車cam」拍下。

貨車司機肚腹位置被軚盤夾住，小巴司機腳部被夾。兩人清醒被困車內，多名駕駛人士和途人見狀報案。消防員及救護員接報到場，利用救援工具花約45分鐘，先後將兩名司機救出，期間有救護員進入車廂，為兩名司機作初步治理；兩司機隨後再由救護車送院，警方正調查車禍成因。

吐露港公路有汽車著火。今日（3日）上午9時02分，一架私家車沿吐露港公路往九龍方向行駛，至近香港中文大學醫院對開時起火冒煙，車頭陷入火海，司機見狀報警求助。消防接報到場出動一喉一煙霧隊灌救，13分鐘後將火救熄，事件中無人受傷。讀者陳先生拍攝到起火情況，高呼：「嘩！會唔會爆炸㗎！」

繼買飲用水買着冒牌水一事後，政府招標結果再次引來公僕的不滿。拯溺員工會表示，康文署過去一直有為救生員招標購買跑鞋，供救生員作體能訓練等用途，惟近日署方不理工會反對，棄用過去十多年一直使用的美津濃（Mizuno）跑鞋，轉用一個品牌名為「JWS」的運動鞋。工會批評新鞋不適合作運動用，轉用新鞋半年，接獲數百宗投訴，不少救生員都因新鞋而受傷。

工會又透露，新鞋的供應商過往只供應行李篋、帳篷等產品，未曾供應過波鞋。據了解，新鞋比舊鞋每對便宜約120元。署方購買了約800對，即今次採購為署方「慳」了約10萬元。

康文署回覆查詢指，署方於2024年透過報價程序採購由合約供應商JWS Worldwide Limited提供的運動鞋，運動鞋符合報價文件列明的技術規格。署方已接獲相關人員就運動鞋反映的意見，並會向供應商跟進。

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵今早（3日）在北京天安門廣場舉行，全港多個地點直播閱兵，其中在觀塘APM商場有逾百人在中庭觀看直播。有市民特地相約朋友到商場觀賞，形容「一次比一次壯觀」，今次展出的武器更多；亦有市民說以往甚少留意閱兵，但2019年反修例事件令她開始留意政治新聞， 及後亦對國家的身份認同亦有所提高，感嘆「中國短短幾十年去到咁，真係唔簡單」。

廣東惠州一名女子日前出門買早餐時，發現老闆竟然是自己高中時的初戀男友，而且兩人都還是單身。