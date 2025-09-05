中國閲兵｜解放軍已到「佔領法國里昂」的階段

借用一下拿破崙進軍巴黎，波旁王朝覆滅時，人們調侃法國媒體在六天內的不同報道標題，看看現在西方對中國軍力段位的認知，還處在哪個歷史階段？

第一天：科西嘉的怪物在儒安港登陸

第二天：吃人的魔鬼向格臘斯前進

第三天：篡位者進入格勒諾布爾

第四天：波拿巴佔領里昂

第五天：拿破崙接近楓丹白露

第六天：陛下將於今日抵達自己的忠實的巴黎

這次中國九三閲兵後，美國《經濟學人》在第一時間發表了一篇由印度學者撰寫的評論。文章指，這場外交與軍事大秀，對中國而言意義遠超紀念活動本身，實則展現中國試圖重塑國際秩序、挑戰美國全球領導地位的重大企圖。文章說「隨着解放軍方隊行進，武器隆隆駛過，世界地緣政治重心轉移到天安門廣場。中國的閲兵式既是對過去的緬懷致敬，也是對未來的路線圖。」

文章分析說，在美國持續對各國發動貿易戰、動輒祭出制裁的背景下，許多國家對中國的「穩定性」產生相對好感。中國如今已成為本次多數與會國的最大貿易夥伴，全球超過百國的第一貿易對象。同時，面對美國濫用制裁權限、濫施美元霸權，中俄等國正積極推動去美元化，連歐盟也在探索「全球歐元」的可能性。這些趨勢使得更多國家願意尋求美國以外的選項，降低對華盛頓的依賴。

文章雖然將從上合天津峰會到天安門的閲兵稱為「獨裁者大聚會」，認為俄羅斯總統普京、伊朗總統佩澤斯基安、白俄羅斯總統盧卡申科與朝鮮領導人金正恩等長期與西方對立的國家領袖現身，土耳其、埃及與越南等過去與西方密切的國家出席，甚至連印度總理莫迪也前往捧場，認為這兩場聚會具有明顯的反美反西方的意識形態與地緣色彩。

但文章同時也認為「與冷戰時期北約和華沙兩大敵對陣營的安全極化不同，如今中國的做法強調建立靈活的、交易型的夥伴關係。這個網絡缺乏正式的聯盟和夥伴關係，但仍具有巨大的政治象徵意義。它預示着全球權力的重組，這種重組的重點不再是條約，而是影響力、互聯互通和意識形態的接近性」。

9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與印度總理莫迪（Narendra Modi）在元首理事會召開前，和中國國家主席習近平交談，期間三人言談甚歡、面帶微笑。(Reuters)

通觀《經濟學人》的評論不難發現，這家國際知名媒體對中國的段位定位的接受程度，已經開始擺脱「吃人的魔鬼」形象，進入「篡位者」到「波拿巴佔領里昂」階段。

英國《BBC》也認為中國的大規模閲兵式是「向美國及其盟友發出強烈信號」。

BBC把重點放到了「耀眼的新武器」上，認為這些新武器傳遞了「五大訊號」。包括其一，中國武器數量龐大，但能否有效運用？其二，中國押注導彈，以對抗美國。其三，全面擁抱人工智能與無人機。其四，中國有技術，但美國仍佔優勢。其五，既在推銷武器，也向美國施壓。

BBC文章引用新加坡南洋理工大學軍事轉型項目助理教授邁克爾·拉斯卡（Michael Raska）和太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員亞歷山大·尼爾（Alexander Neill）的評論指，十年前中國展示的軍事技術，往往只是美國更先進裝備的「粗糙仿製品」。但這次閲兵顯示出更具創新、種類更廣的武器，尤其是無人機與導彈，反映出中國國防工業體系的成熟。文章同時亦藉助這兩位研究人員之口發出疑問，「他們可以拿出這些華麗先進的作戰系統來炫耀，但是否具備組織上的靈活度，能真正照著設想去運用，這才是問題。」

文章認為，中國軍隊龐大且缺乏實戰檢驗，數十年來都沒有參與過重大的戰爭，因此要做到有效運用並不容易。中國人認為靠技術就能形成威懾，覺得這足以嚇阻美國，「但在實際操作層面上，已有跡象顯示他們未必如自己所宣稱的那樣出色。」

BBC也注意到多名非西方國家元首出席中國的閲兵式，特別是普京和金正恩，但多數西方領導人選擇缺席的情況。認為習近平和普京、金正恩等三人一同走向閲兵場，並肩站上舞台，展現出團結姿態向美國傳遞一個訊號：如果真的要挑戰他們，就意味著要同時在多個戰區作戰——朝鮮半島、台灣海峽和烏克蘭。

2025年抗戰勝利80周年閲兵儀式，習近平與各國領導人畫面。（新華社）

BBC在文章最後總結道，「而如果你仔細想想，美國同時面對三個戰場，它很可能會在其中一個戰場敗下陣來。」從這些評論看，BBC對中國目前段位的定位，大致和《經濟學人》相當。

CNN把焦點放到了在閲兵場亮相的激光武器上。CNN認為，雖然人們將注意力集中在中國新型遠程核武上，例如東風-61洲際彈道導彈，但從長遠來看，可搭載在卡車和軍艦上的機動式激光防空武器更為重要。若這類武器已大量部署在人民解放軍中，那麼對手企圖削弱中國在某些地區的軍事行動時，中國部隊將成為對手阻礙與挑戰。

CNN援引澳洲戰略政策研究所國防戰略高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）的分析稱，中國展現出自主研發先進軍事能力，並將其投入作戰部署，且速度比西方國家更快。中國在閲兵上的表現表明，中國強大工業實力確實可能推動習近平的新世界秩序願景實現。

CNN同時也提到了中美的軍事差距，引用倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）的話表示，中國軍隊及其大部分裝備尚未進行過實戰檢驗。中國可以列隊行進，也能舉行盛大閲兵，但中國已經幾十年沒有打過仗，代表其軍隊完全未經考驗。

2025年抗戰勝利80周年閲兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

從CNN的評論看，他們對中國解放軍的發展階段要略滯後於《經濟學人》和BBC，大致與處於拿破崙橫掃波旁王朝戰爭的第三天。但在武器技術層面，已經到了法國里昂。

《紐約時報》對解放軍發展階段的解讀則具有明顯的「篡位者」形象，甚至還帶有「吃人的魔鬼」的感情標籤。《紐約時報》更側重於從意識形態與地緣戰略層面進行總體分析，為中國舉辦閲兵是「煽動民族主義（吃人的魔鬼），展示中國影響力（篡奪美國領導地位）」。

文章說「中國周三在首都的慶典中心舉行了一場盛大的軍事盛典，戰鬥機、坦克和最新的中國軍事技術亮相，這是中國近年來最雄心勃勃的一次實力和外交影響力展示。」文章還說「在習近平主持閲兵時，俄羅斯總統普京、朝鮮領導人金正恩以及約20位其他領導人陪同在側。這是一場罕見的威權領導人聚會，他們都將自己定位為對抗美國主導的世界秩序的力量。」

文章還引用美利堅大學副教授約瑟夫·托里吉安的話說，「現在，他們想利用這場戰爭的記憶，使後代對西方價值觀產生免疫，併為其構想的全球秩序正名。」

文章說：「這次紀念『二戰』結束80周年的閲兵式是執政的共產黨為期數周的宣傳活動的重頭戲，旨在煽動民族主義，重塑中國在『二戰』中的角色定位，並將共產黨塑造成對抗外國侵略者——日本帝國主義的民族救星。」

文章還說，這次閲兵的背景和其中一個目的是「在經濟前景不明朗、中美貿易等爭端持續升温的背景下，喚起戰爭記憶旨在凝聚國內的支持。」

不過即便《紐約時報》把這場閲兵的目的和背景說得如此可怕，也承認中國在軍事及外交領域取得的成功。

首次登上閲兵場的機械狼吸引了不少人的目光。（央視新聞）

文章說「閲兵式預計將展示新型反艦導彈及一系列武器裝備——包括水下無人機和無人作戰飛機——彰顯中國在軍事創新領域的投入。」周一在天津結束的會議也表明，「中國在加強地區夥伴關係方面取得了成功」。已經隱隱約約開始有了一點「拿破崙佔領里昂」的味道。

相當於這些媒體的觀察分析，歐美官方對閲兵的評價就趨向兩極。

歐洲對閲兵的評價明顯比美國要負面得多。9月3日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯稱，（九三紀念活動期間）中國同俄羅斯、伊朗、朝鮮站在一起，顯示形成「專制聯盟」，不僅是在反西方，也是在直接挑戰基於規則的國際秩序。歐洲的這個評價最多可以說處於第三階段，甚至有點接近第一、第二階段。

對於歐洲的表述，中國外交部回懟說「歐盟有關官員的言論充滿了意識形態偏見，缺乏基本歷史常識，公然鼓譟對立對抗，既是對二戰歷史的不尊重，也損害歐方自身利益，十分錯誤極不負責。中方對此堅決反對，強烈譴責。」

相對而言，特朗普對事情的看法就敞亮多了。特朗普似乎是以一種開放的姿態歡迎「拿破崙佔領里昂」，甚至認為「拿破崙接近楓丹白露」。特朗普對上合天津峰會和天安門閲兵這兩場中國主場外交似乎並不排斥，甚至還不吝讚譽。

根據白宮發布視頻，當地時間9月3日，特朗普會見波蘭總統卡羅爾·納夫羅茨基時承認，他觀看了中國舉行的抗戰勝利80周年閲兵。特朗普說「我認為這是一個美麗的儀式，我認為它非常、非常令人印象深刻（very, very impressive）。」在談及九三大閲兵時稱，特朗普也表示「理解」中國舉行此次閲兵式的原因。特朗普說：「他們希望我在看（閲兵），我當時確實在看。我和他們關係很好。」

在閲兵式舉行期間，特朗普還曾在社交媒體發文稱，「祝願優秀的中國人民度過一個偉大且持久的慶祝日」。在同一篇貼文中，特朗普還語帶酸楚地說他不知道中方是否記得美國為中國抗戰流過血。在另一篇貼文中，特朗普還提到了「非常不友好的外國侵略者」，引起了日媒關注。日本共同社稱，他此處顯然指的是二戰時期中美共同對抗的日本。

九三閲兵：國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閲兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

在BBC的一場訪問中，當被問及特朗普是否認為北京及其盟友正試圖組建一個反美的國際聯盟時，特朗普回答：「不，完全不是。中國需要我們。」他補充說：「正如你們所知，我和習主席的關係非常好。但中國需要我們，遠多於我們需要它。我完全不這麼看（中國試圖組建反美聯盟）。」

特朗普的國防部長赫格塞思對中國閲兵的表述和特朗普差不多。赫格塞思9月3日在接受霍士新聞採訪時也表示，美國國防部關注到中國舉行閲兵儀式，美國不尋求和中國發生衝突，美國的任務是保障自己的戰略計劃，繼續保持在太空、天空、海洋、海底以及遠程火力方面的戰略優勢。赫格塞思強調，特朗普希望能找到和中國合作的方式，美國不希望挑起任何新的戰爭，而是以和平和實力的方式，進行談判。

不過，特朗普另一位馬仔們的話，卻暴露了美國心態的另一面。特朗普的貿易顧問納瓦羅在評價上合峰會時，直言莫迪和中俄同床，說「我不確定他在想什麼，我希望他能明白，他應該和我們（美方）在一起，而不是和俄羅斯在一起。」

納瓦羅是鐵桿對華鷹派。從納瓦羅的評論看，一些美國人顯然還無法接受「波拿巴佔領里昂」，對中國的認知，還處在和歐洲一樣的初始階段，更不用說能看到「拿破崙接近楓丹白露」和進入「忠誠的巴黎」了。

但中國人相信且知道，那一天早晚會來到。