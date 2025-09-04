中國閲兵 | 特朗普心裏陰影面積　九三閲兵中的美國焦慮

中國隆重舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閲兵式剛一結束，美國總統特朗普就第一時間在社交媒體發文表示：祝願中國國家主席和中國人民度過一個盛大而持久的慶祝日。可見他全程觀看了閲兵式。特朗普而後在白宮說：「他們希望我看（閲兵式），我也確實看了。」他還形容閲兵儀式非常精彩和震撼。



事實上，閲兵式舉行期間，特朗普還在自己的社媒平台Truth Social發文，祝願習近平與中國人民度過一個盛大的慶祝日。他接着話鋒一轉，寫道：「在你們密謀對抗美國的時候，請代我向普京和金正恩致以最熱烈的問候。」

不過，特朗普否認中國九三閲兵對美國實力構成挑戰，並稱自己並不認為北京和盟友正試圖組建反美國際聯盟。

特朗普「內心戲」還挺多，他究竟是怎樣的心態呢？

對中國舉行盛大的閲兵活動表示「祝賀」，這或許是史上的第一次。在閲兵儀式剛一結束就第一時間發文表示「祝賀」，更顯得不同尋常。這表明他全程觀看了閲兵式，也表明他對中國這次大閲兵頗為看重。

閲兵式上展現出的強大戰爭能力和戰爭動員保障能力，足以令世界震撼，甚至讓一些國家有所忌憚，如果再加上近一段時間內陸續被曝光還未在這次閲兵式上展示的武器裝備，想象空間就更大。這無疑會給特朗普留下深刻印象。是否會對美國實力構成挑戰，別看特朗普嘴上那麼說，心裡還不知道要怎樣犯嘀咕。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

相信令特朗普印象深刻的還有中俄朝三國領導人「同框」和親密互動鏡頭。要知道，普京和金正恩可是特朗普較為關注的人物。特朗普那句「請代我向普京和金正恩致以最熱烈的問候，因為你們正在密謀反對美國」，反映出他複雜的心理。這就別提他心裡有多酸了。

特朗普先是發文「你們正在密謀對抗美國」，轉頭面對媒體又否認中國閲兵對美國實力構成挑戰，並稱自己並不認為北京和盟友正試圖組建反美國際聯盟。事實上，看看這次受邀觀禮大閲兵的外國領導人們。除了俄、朝之外，東南亞國家中，除了明目張膽在南海挑釁中國的菲律賓，總理被解除職務的泰國，其他國家均派領導人或者高層政要前往北京觀禮；中亞五國外加白俄羅斯、阿塞拜疆、亞美尼亞等獨聯體成員國領導人幾乎全員到齊。南亞多國首次派高層政要前往北京觀摩閲兵。伊朗總統首次出席中國閲兵活動。其他非洲剛果共和國、津巴布韋，以及拉美的古巴，都是中國傳統的反西方陣營的老朋友。（更多內容見：《中國閲兵｜外國領導人座次安排打破常規 中國向世界發出清晰信號》）

2025年9月13日，中國國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵。（X@SpoxCHN_MaoNing）

這麼一個陣仗，特朗普認為中國大閲兵是針對美國，也不足為奇，畢竟大部分國家都是美國近年來有不斷糾葛的對象。但將他們簡單定義為「聯合抗美」並不客觀，這些國家之間更多是基於自身利益和國際形勢的合作與互動。

不管怎麼說，中國的大閲兵確實引起了美國的關注，中俄朝伊領導人的互動，對美國而言也是一種刺激。但美國更應認識到，要保持世界霸主地位或絕對領先地位，主要應依靠有效發揮自身優勢、推動自身發展，而不是主要靠打擊遏制或對抗手段削弱對手實力、阻止對手發展。對抗不僅可能傷害對手，也會削弱自身，還會給自己樹敵，而對手國家抱團取暖也是人之常情。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

不論是關稅戰上中國「奉陪到底」不屈服於美國施加的壓力，還是大閲兵中國一改低調大修肌肉，都是正告美國，如果美國想通過極端方式鞏固或確立霸權，那將引發嚴重後果。如果美國自認沒有能力發動一場世界大戰，那就必須改變目前錯誤的「競爭」策略。

特朗普近來推動把美國國防部改回「戰爭部」，這是一個值得警惕的信號。不管出於什麼用意，這都容易引發誤判、製造意外衝突。不要說中俄目前戰略互利，就是中國獨自面對美西方聯盟，也有足夠的信心和能力應對。

同時特朗普還提到：「需要回答的一個重大問題是，中國是否會提及美國為幫助中國從一個極不友好的外國侵略者手中，『爭取自由而提供的大量支持和『鮮血』。我希望他們的英勇與犧牲能夠得到應有的尊崇和銘記！」雖然，習近平沒有也必然不會這麼去做，但中國此次閲兵有邀請美國飛虎隊觀禮。對於當年美國為中國抗戰所做的付出，中國不會忘記。

但一碼歸一碼。目前特朗普一再聲稱與中國的關係很好，並強調願「與中國相向而行」，但他發動的關稅戰，一方面是想逼中國犧牲部分利益以實現他「讓美國再次偉大」的目標；另一方面是逼迫相關國家疏遠孤立中國或對中國進行「關稅圍攻」。對此，不管是從維護自身利益出發，還是維護國際公平正義，中國都必然會對美國進行反制。這一次大閲兵，當然也是展示中國的決心和能力。

九三閲兵，是一次國力的展示，更是一次精神的宣示。特朗普的破防，不過是時代更迭的註腳。世界，終究屬於腳踏實地的實幹者，而非喋喋不休的嘴炮者。