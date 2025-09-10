以色列突襲卡塔爾 ｜誰給了以色列有恃無恐「全球打擊」的權力？

當地時間2025年9月9日，以色列國防軍與國家安全總局聯合發布聲明，承認對卡塔爾首都多哈北部地區實施了精確打擊。此次襲擊目標明確指向哈馬斯（Hamas）高級領導人哈亞（Khalil al-Hayya）及其辦公場所，這標誌着以色列軍事行動首次直接打擊位於主權國家首都的敵對組織高層機構。



坦白說，這個行為「很以色列」。第一，無論哈馬斯領導人怎麼樣，就算是「打擊2023年10月7日加沙襲擊事件的主要策劃者之一」，但以色列直接襲擊別人主權國家的領土，都是違反國際法的。第二，此次襲擊雖然是一次典型的「斬首行動」，但無論以色列保證如何精準打擊，如何事先做好情報確認，突然襲擊都有可能傷害到毫不相關的平民。但，以色列毫不在意。

這裏兩個信號需要看到。第一，襲擊發生時，哈馬斯領導層正在舉行會議，討論此前一天美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的所謂停火提案。這再次清楚證明，以色列根本不想停火。第二，據報道，襲擊發生前，以色列已經向美國進行了通報。美國的這種默許給以色列提供了行動空間。在這方面，其實特朗普一直都是這樣，過去的一系列行動，特朗普政府都是這種態度。

2025年9月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在聖經博物館（Museum of the Bible）向白宮宗教自由委員會（White House Religious Liberty Commission）發表講話。（Reuters）

卡塔爾並非普通國家，是美國的重要盟友，本土還有美國的軍事基地。然而，在這種情況下，當卡塔爾主權遭此重創的情況下，美國沒有任何表示，甚至還做了默許。這什麼意思呢？——原來有美國軍事基地也不等於安全，美軍並不會遵守承諾保護相關國家。

以軍承認使用「精確制導彈藥」並依託情報鎖定目標，這種「定點清除」模式將常態化。參考2024年8月哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗被炸身亡事件，未來針對中東各國境內抵抗組織領導層的打擊將更加頻繁。試問，在這種情況下，各國的主權在哪裏？

2024年3月26日，哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭出席記者會發言（Reuters）

早在2024年10月，以軍就曾多次襲擊聯合國駐黎巴嫩維和部隊，導致15名維和人員傷亡，聯合國秘書長當時就警告這類行為「可能構成戰爭罪」。更早之前，已有聯合國專家批評以色列「在全球追擊所謂敵人」的行徑「公然漠視國際法」。與以往模稜兩可的回應不同，這一次以軍迅速認領行動，口吻中甚至帶有一絲炫耀。這種「自我豁免於國際法」的姿態在中東地區愈發明顯：自2023年巴以衝突再度激化以來，以軍對敘利亞的空襲大幅增加。

以色列的襲擊一再打破「主權國家不可侵犯」的紅線，向伊朗、黎巴嫩真主黨，以及海灣國家等中東國家各方勢力都釋放出明確的「全球打擊」信號。這種「無禁區」的軍事威懾，與此前以色列空襲伊朗核設施的行動形成戰略呼應。而且，以色列也發現了，打擊伊朗沒事，其實打擊其他國家也不會有什麼事，所以越來越肆無忌憚。實際上，這是又越過了一個邊界，那麼既然卡塔爾可以打擊，其他海灣國家呢？既然這個藉口可以，未來其它藉口顯然也可以。

現在，以色列說，美國批准他跨境襲擊卡塔爾，不僅是把巴以問題談判解決的最後一絲希望給徹底澆滅了，而且，最近，不少西方國家都表態要承認巴勒斯坦國，法國、澳大利亞、加拿大、比利時等都在列。今天以色列可以悍然襲擊卡塔爾，明天是不是就可以是其他國家？

2025年9月9日，以色列對卡塔爾哈馬斯高層發動襲擊時，以色列總理內塔尼亞胡及其他官員在國家安全局。（以色列國家安全局）

從軍事部署看，以色列徵召的軍隊和預備役規模遠超加沙作戰需求，這種「超常規動員」暗示其針對敘利亞、黎巴嫩的作戰計劃正在推進，而對卡塔爾的轟炸，則意味着以色列會進一步尋求突破。

作為被襲擊的卡塔爾，卡塔爾在巴以衝突中一直扮演着重要角色。作為哈馬斯的長期駐地，卡塔爾通過與哈馬斯和以色列的溝通渠道，推動了多次停火協議。然而，以色列此次行動無疑是對卡塔爾調解角色的直接挑戰。卡塔爾外交部發言人安薩里（Dr. Majed bin Mohammad Al Ansari ）強烈譴責此次襲擊，稱其為「懦夫式的攻擊」，是對國際法的「公然違反」和對卡塔爾安全的「嚴重威脅」。然而，卡塔爾的回應相對克制，未宣布具體報復措施，這與其在地緣政治中的兩難處境密切相關。

這次襲擊進一步摧毀了本已脆弱的地區互信。卡塔爾憑藉其經濟實力與靈活外交，曾在伊朗、美國、巴勒斯坦等各方之間架起罕見的溝通之橋，但以色列的這次行動，無疑向所有潛在調解方發出警示：為衝突雙方提供對話場所、承擔斡旋角色，可能代價巨大——甚至包括主權受侵犯。目前卡塔爾已宣佈對事件展開調查，但影響遠未終結。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪美，成為總統特朗普（Donald Trum）上任後首位接見的外國元首。內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座金色的傳呼機。作為回禮，特朗普贈送內塔尼亞胡一張他們今次的合照，並題字：「致Bibi，一位偉大的領袖！」（IG@yair_netanyahu）

這場襲擊在中東外交版圖上撕開的裂痕，遠比在卡塔拉地區留下的彈痕更深、更難修復。早前，黎巴嫩真主黨已宣布進入「開放式清算之戰」，伊拉克什葉派武裝頻繁襲擊美軍基地。隨着以色列打擊範圍擴大，更多地區力量將被捲入衝突漩渦，反美和反以色列力量將會越來越多，這必然給地區帶來影響。如果國際社會繼續默許以色列這種無視國際法、踐踏他國主權的行為，中東的穩定與安全將面臨更大威脅。