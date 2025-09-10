特朗普：內塔尼亞胡獨自決定空襲　有提前知會卡塔爾惜為時已晚

英國媒體9月9日報道，以色列向正在卡塔爾多哈舉行會議的哈馬斯官員發動空襲，造成6人死亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）事後撰文表示，以軍襲擊卡塔爾的決定是由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）做出，他並沒有參與其中。特朗普強調，當得悉以色列的攻擊計劃後，已第一時間只會卡塔爾政府，可惜未能阻止空襲，又指已向卡塔爾政府作出保證，類似的事件不會再發生。



在以軍向位於多哈的哈馬斯總部發動空襲後，中東多國和聯合國猛烈譴責以色列的行為。

特朗普其後在社交平台發文，試圖與這次襲擊事件「保持距離」。

特朗普憶述，今天早上，特朗普政府接到美軍通知，以色列正在襲擊哈馬斯。不幸的是，哈馬斯位於卡塔爾首都多哈的某個地區。

這是內塔尼亞胡總理的決定，而不是我的決定。

卡塔爾是一個主權國家，也是美國的親密盟友，正與我們一起努力，勇敢地承擔風險，促成和平，單方面向卡塔爾境內發動襲擊，這不利於以色列或美國追求的目標。

然而，消滅哈馬斯是值得追求的目標，因為他們從加沙居民的苦難中牟取暴利。

我其後立即指示特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡塔爾通報即將發生的襲擊，然而，不幸的是，儘管特使已知會卡塔爾，可惜為時已晚，無法阻止襲擊。

我視卡塔爾為美國的堅定盟友和朋友，並對攻擊地點深感不安。

我希望哈馬斯能夠釋放所有人質和遇難者的遺體，並結束這場戰爭。在襲擊發生後，我與內塔尼亞胡總理進行交談。總理告訴我，他希望實現和平。我相信這宗不幸的事件可以成為和平的契機。

我還與卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）和首相進行交談，感謝他們對我國的支持和友誼。我向他們保證，這樣的事情不會再發生在他們的土地上。

我已指示國務卿魯比奧（Marco Rubio）儘快與卡塔爾簽訂國防合作協議。