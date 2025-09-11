以色列空襲卡塔爾：扼住命門的恰恰是美國後門

以色列空襲卡塔爾引發的外交風波仍未停歇。儘管美國總統特朗普（Donald Trump）第一時間撇清關係說和美國無關，但是這一說辭可信度不大。

哈馬斯高層在卡塔爾首都多哈召開會議要討論的是美國拋出的停火構想和特朗普提交的協議草案。美國的提案剛提交，以色列就在哈馬斯開會的時候發動襲擊。就連特朗普也公開說消滅哈馬斯是一個值得追求的目標。

既然要消滅哈馬斯，為什麼還要提出停火草案？美國一邊提草案一邊卻支持以色列襲擊。這是典型的釣魚執法。拋出草案只是為了讓哈馬斯高層上鈎。這對於以巴局勢是致命的破壞。

卡塔爾作為中間人很難繼續斡旋，哈馬斯被美國如此欺騙之後還如何繼續談判？以巴和談的基礎已經不復存在，美以同其他中東國家之間的信任基石也已經崩塌。

2025年9月9日，以色列對卡塔爾哈馬斯高層發動襲擊時，以色列總理內塔尼亞胡及其他官員在國家安全局。（以色列國家安全局）

以往美國在以色列和中東海灣國家之間保持着微妙的平衡，現如今可以證實美國給以色列開的後門實在是太大了，是凌駕於其他中東國家至上的存在。以色列會否在美國的支持下襲擊更多的中東國家是公開的困惑。

即便特朗普說和自己沒關係，那仰賴美國的中東國家又該如何相信特朗普能夠駕馭以色列，以色列連美國盟友都敢轟炸，還有什麼是不敢越過美國做的？

此事發生後，無論美國是否提前知情，對美國來說都不是好事。不信任的種子一旦滋生，就會不斷撬動裂縫。美國一直辛辛苦苦維繫的石油美元霸權不可能穩如泰山。

2025年9月9日，以色列向正在卡塔爾多哈舉行會議的哈馬斯官員發動空襲，造成6人死亡。美國總統特朗普（Donald Trump）事後撰文表示，以軍襲擊卡塔爾的決定是由以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）作出，他並沒有參與其中。（X@TrumpDailyPosts）

更為可怕的是美國廣置後門帶來的擴散效應。以色列空襲卡塔爾需要長途奔襲1700多公里，美軍在中東軍事設施眾多，且裝備的都是先進武器，不可能對此毫不知情，但是美軍沒有提前發出預警。全副武裝了美製防空系統的卡塔爾也沒有阻礙以色列戰機，這絕對是不同尋常的。

數月前轟炸伊朗時美國將武器的先進性吹上了天，而到了以色列空襲卡塔爾時，在中東的美軍設備集體失靈了。到底是美國對以色列開了綠燈，還是美國售出的武器都安裝有後門，只要美國一鍵關閉就會都失靈？

今年3月美國的F-35 隱形戰鬥機有沒有遠程終止開關一事曾被多個歐洲國家討論，各方普遍擔憂購買F-35之後存在被美國「一鍵關機」的可能。美國政府早在1992年就要求美國電話電報公司（AT&T）在加密設備中使用帶有後門的Clipper晶片。

烏代德空軍基地是美國在中東地區規模最大的綜合性軍事基地，距離這次遭襲的卡塔爾首都多哈僅有30多公里。公開資料顯示，烏代德空軍基地部署有多套「愛國者」「薩德」防空反導系統，它們配備的遠程防空雷達足以探測數百公里外的空中目標。（Reuters）

今年7月中國對美國晶片供應商英偉達展開專項審查，懷疑其H20晶片存在的追蹤定位與遠程關閉功能。此次卡塔爾列裝的美製防控系統失靈是美國遠程操縱的結果嗎？

美國是大多數盟友的武器提供商。沒有人會懷疑美國武器應對危險的能力。而殊不知，最大的危險，最能夠扼住命運咽喉的不是敵人，而是美國後門。購買美國武器相當於將主權和主動權交給了美國。做美國的敵人是危險的，做美國的盟友有可能是致命的。這一句話正在變成現實。

盟邦體系一直是美國全球存在的基石。卡塔爾作為美國盟友如今的遭遇，其擴散效應絕不會止於中東，此事的惡臭將很快擴散到全球。美國對以色列的偏袒，給以色列開的綠燈，開的後門，終將會讓美國前路盡毀。以色列轟炸卡塔爾事件最大的輸家實際上是美國。