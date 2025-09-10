以色列突襲卡塔爾 駐聯合國大使：我們並非總按照美國利益行事
以色列空襲卡塔爾境內的哈馬斯領導人後，美國總統特朗普罕見表示批評。對此，以色列駐聯合國大使達農星期三（9月10日）回應稱，以色列並非總是按照美國的利益行事。
法媒報道，達農（Danny Danon）星期三接受以色列電台採訪時說：「我們並非總是按照美國的利益行事。我們保持協調，他們給予我們極大支持，我們對此心懷感激，但有時我們會自行做出決定，然後再通知美國。」
他補充說：「這不是對卡塔爾的襲擊，而是對哈馬斯的襲擊。我認為這是一個正確的決定。」
另據卡塔爾半島電視台報道，卡塔爾外交部發言人安薩里接受採訪時稱，以色列在卡塔爾首都多哈發動的襲擊侵犯了卡塔爾主權，也是對國際準則和人道主義法律的公然挑戰。卡方正與美國合作，防止類似襲擊再次發生。
安薩里說，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）給進行和平努力的國家發出的訊號是：即便是協助以色列的調解方，也可能成為「替罪羊」。以色列的襲擊不僅是對卡塔爾的侵犯，也破壞二戰後形成的國際秩序。「然而，這不會阻止卡塔爾繼續為和平而努力。」
針對外界有關美國為襲擊「開綠燈」的猜疑，安薩里說，美國是在轟炸發生後才通知卡方的。他同時透露，特朗普已致電卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆，保證此類事件不會再度發生。安薩里說，卡塔爾將通過一切法律和外交手段對此事予以回應。
卡塔爾被視為美國「北約框架之外的主要盟友」，其境內的烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事基地。
