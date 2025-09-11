美國保證被拘韓國人再入境無不利後果　李在明：韓企恐難赴美設廠

逾300名韓國公民遭美國執法機構拘捕引發美韓兩國外交爭端。赴美斡旋的韓國外長趙顯表示，遭推遲遣返的韓國工人9月11日會乘包機回國，美國還保證他們今後再次訪美時不會受到不公正待遇。韓國總統李在明同日指出，美方拘捕韓國人的行動令人困惑，恐怕會讓韓企在美投資時「心生猶豫」。



韓國外交部早前指與美國政府就遭拘韓國公民返回韓國完成談判，周三乘機回國，不過之後宣布推遲。首爾外交部駐華盛頓官員透露，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關，推遲事件引發外界關注。

李在明周四指，由於從乘坐巴士到登上飛機期間仍在美國領土上，美國官員堅持要求涉事人員戴手銬以便押送，韓方則對此有表示強烈抗議，因此，原定周三出發的包機推遲，此後，華府以「白宮指令」為由改變立場。

李在明解釋，特朗普指，涉事韓國公民都是專業技術人員，那些不想走的人可以不走，繼續留在美國工作，對美方人員進行培訓，因此，這一進程被暫時叫停，以改變行政程序。

趙顯認為，考慮到涉事人員身體狀況，應讓他們先回國，日後再訪美更好，強調，美國保證涉事韓國公民日後再次赴美時不受任何不利影響，而他們乘機回國過程中不會出現被限制人身自由的情況，韓美雙方今後將成立工作小組，加快推進有關完善韓國公民簽證制度的協商。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

美國執法機構在當時共拘捕475人，被拘韓國公民317人，1人決定留在美國；另有14名外籍人員也將與韓國公民一同乘機離美，中國籍10人、日本籍3人、印尼籍1人，預料他們在周四（即韓國時間周五）乘機返韓。