沙特與巴基斯坦軍事共防　中國正在被推向中東大戰的前沿

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前說，「對以色列的封鎖——不僅僅是孤立，而是圍攻。是由曾支持伊朗的同一批勢力組織的……包括幾個國家。其中一個是中國，另一個是卡塔爾。他們正在西方世界和美國的社交媒體上策劃對以色列合法性的攻擊。我們必須與之對抗，我們將憑藉自身力量抵抗。」

內塔尼亞胡指責卡塔爾可以理解，畢竟以色列前不久襲擊卡塔爾，卡塔爾確實在聯合不少國家聲討以色列。9月15日阿拉伯和伊斯蘭國家集體出手表示將致力於暫停以色列的聯合國會員國資格。就連阿拉伯之春後力量大不如前事事隱忍的埃及總統塞西都說以色列是敵人。

但比較令人震驚的是內塔尼亞胡批評中國圍攻以色列。

2025年9月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右）和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）在耶路撒冷總理府舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

當今國際社會除了美國，對以色列持直接批評態度等國家佔大多數。中國也不例外。但是將中國和卡塔爾放在一起批評卻是難以置信的。中國的動作幅度遠趕不上歐盟。

9月17日歐盟委員會表示，已向歐盟理事會提交提案，擬部分暫停《歐盟－以色列聯繫國協議》中與貿易相關的優惠條款。歐盟委員會同時提議對兩名以色列部長——國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）——以及部分「暴力定居者」和相關實體實施制裁。

內塔尼亞胡是當着訪問以色列的歷史上規模最大的美國議員代表團面前發表的講話。將中國和卡塔爾並列，其實已經代表了內塔尼亞胡的傾向。以色列備受孤立，美國是否繼續支持以色列，美國國會的態度至關重要。內塔尼亞胡的講話目的是爭取約250名訪問以色列的美國兩黨議員支持。

放在中美對抗日趨激烈，應對中國已經是美國兩黨共識的背景下，渲染中國對以色列的孤立圍攻，其目的在於凸顯美以聯手的必要性。由於中國圍攻以色列，所以以色列也在應對中國。這樣一來美國幫助以色列共同應對中國。為了繼續穩住美國，中國成為了以色列的假想目標。這是策略。不以中國和以色列關係好壞為轉移。

2025年9月16日，以色列對加沙城發起大規模地面攻勢之際，歐盟表示，由於以色列的地面行動讓加沙局勢進一步惡化，歐盟周三將提出制裁措施，向以色列政府施壓。（網頁截圖）

目前中東局勢最大的變化是被俄烏衝突束縛了手腳的俄羅斯在敘利亞政變之後無暇顧及中東，美國也急於將戰略重心轉移到印太地區。

為了應對大國力量抽離帶來的局勢變動，美國的中東盟友比如以色列為了挽留美國，一邊大打出手不斷製造地區危機，一邊如上文所說將中國威脅提上了日程。

其他的中東大國比如沙特一邊極盡對美國的禮遇，比如在特朗普5月訪問中東時給出萬億美元大單。另一邊試圖引入中國力量平衡地區局勢。

沙特和巴基斯坦9月17日在沙特首都利雅得正式簽署共同防禦協議，協議規定任何對其中一國的攻擊將被視為對雙方的攻擊。對一個國家的襲擊，將被視為「對兩個國家的侵略」。當被問及巴基斯坦是否有義務根據該協議向沙特提供核保護傘時，沙特高級官員的回答是：「這是一項涵蓋所有軍事手段的全面防禦協議。」

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅德簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

眾所周知，沙特在軍事上仰賴美國，購買美國軍事裝備邀請美國軍事進駐。沙特的蘇丹王子空軍基地曾是海灣地區美軍的重要駐紮點，歷史峰值駐軍超6萬人。埃斯坎維利奇空軍基地位於沙特首都利雅得以南約20公里處，是美軍在沙特的核心空軍基地之一。此外，美國在沙特還設有「詹金斯後勤保障基地」，位於紅海沿岸。

但是現如今沙特卻和另外一個伊斯蘭國家巴基斯坦簽署了軍事防禦條約。美國敢於縱容以色列襲擊卡塔爾，是否意味着美國也會縱容以色列襲擊沙特等中東國家？在安全問題上另尋盟友的沙特表露出了對美國軍事保護的疑慮一面。

巴基斯坦之所以能夠進入沙特的視野，歸根結底在於中國。中國和巴基斯坦是鐵桿盟友和全天候戰略合作夥伴，巴基斯坦的軍事實力更大程度上是中國武裝起來的。目前巴基斯坦防空體系中，從紅旗-9P遠程防空系統，到LY-80中程防空系統、FM-90近程防空導彈，均大量採用中國技術和裝備。

巴基斯坦的中國製殲-10C戰機。（X@DGPR_PAF）

在今年5月的印巴軍事衝突中，巴基斯坦部署的紅旗－9P防空系統成功攔截了印度S－400發射的40N6E導彈，已經展示了實力。沙特和巴基斯坦在軍事上形成共進退的一體關係，相當於沙特和中國建立了某種程度上的軍事互動。

在引中國入局方面，除了沙特做出重磅決策外，伊朗在靠向中國方面動作也相當大。

今年6月以色列襲擊伊朗首都、美國襲擊伊朗核設施，伊朗在軍事上遭受重大創傷，在核問題上對美國的幻想基本破滅。9月初伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）前往中國出席上合峰會並觀禮九三閲兵，之後伊朗全面向中國靠攏。9月4日伊朗總統辦公室即發出通知，要求政府各級機構要高度重視之前與中國簽署的25年合作協議。

這份公告裏還引用了總統的話，說：「看完中國的九三閲兵後，真真切切感受到中國的強大力量，得趕緊跟上中國發展的步伐了。」中伊雙方早在2021年3月就簽訂了全面合作協議，但過去四年基本沒有很大突破。如今全面前推中伊合作協議是重大的轉變。

伊朗總統佩澤希齊揚2025年9月1日上午在中國天津出席上合峰會，圖為他會議期間記筆記。（鄭真 攝影）

此外，在中國主導的上海合作組織內，除伊朗已於2023年成為上合組織的正式成員國外，中東國家已有阿富汗成為觀察員國，還有土耳其、沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾、巴林、埃及7個國家在近年來成為「對話夥伴國」，佔上合14個對話夥伴國的半壁江山。

中國不是中東國家，但中國已經是一個全球性大國，中美對抗呈現出擴大化的趨勢，不以中國意志為轉移試圖讓中國入局的力量並不鮮見。

沙特和巴基斯坦簽署防務條約很難說不是潛在引入中國來制衡美以。伊朗被美國襲擊之後破釜沉舟加速轉向中國，其他的中東大國如土耳其埃及等中東大國積極向上合靠攏，也是希望搭乘中國崛起之勢應對地區局變。

可以說，中國崛起是世界百年未有之大變局中最為濃墨重彩的一筆，而中東國家亦正在順勢改寫全新的中東格局。