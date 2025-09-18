沙特阿拉伯和巴基斯坦簽署共同防禦協議　核保護傘來了？

當地時間9月17日，沙特阿拉伯和巴基斯坦正式簽署了一項共同防禦協議。路透社當天報道認為，在地區緊張局勢加劇的背景下，兩國此舉顯著加強了雙方數十年的安全夥伴關係。特別是在以色列上周襲擊卡塔爾後，長期將美國視為「安全保障者」的海灣阿拉伯國家，對美國可靠性的擔憂日益加深，因此此次加強防務合作具有重要意義。



「這項協議是多年討論的成果，並非是針對特定國家或特定事件的回應，而是對兩國之間長期深入合作的制度化（安排）。」一名沙特高級官員在被問及協議簽署時機時，這樣告訴路透社。

路透社在報道中強調，巴基斯坦是一個擁有核武器的國家。當被問及巴基斯坦是否有義務根據該協議向沙特提供「核保護傘」時，這名不願透露姓名的沙特官員回應稱：「這是一項涵蓋所有軍事手段的全面防禦協議。」

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

報道稱，巴基斯坦國家電視台播放了巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）和沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）簽署協議後擁抱的畫面，而巴基斯坦陸軍參謀長、陸軍元帥賽義德·阿西姆·穆尼爾（Syed Asim Munir）也在場。

巴基斯坦總理辦公室發表的一份聲明稱：「這份協議體現了兩國共同致力於加強自身安全、實現地區及世界安全與和平的承諾，旨在發展兩國間防務合作的各個方面，並強化針對任何侵略的聯合威懾。協議規定，對任何一國的侵略都將被視為對兩國的侵略。」

據報道，此前，以色列曾試圖在卡塔爾協助調解停火期間對該國首都多哈發動空襲，以殺死哈馬斯的政治領導人，此舉激怒了阿拉伯國家。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

特別是在上周，以色列針對在多哈的哈馬斯高層領導人進行「精準打擊」，導致包括一名卡塔爾安全部隊成員在內的6人身亡，引發中東地區國家震動。

路透社稱，如今，沙特和巴基斯坦簽署的協議可能會改變這個複雜地區的戰略格局。作為美國的盟友，海灣國家一直試圖穩定與伊朗和以色列的關係，以解決長期存在的安全問題。

然而，在加沙地帶持續甚至外溢的衝突擾亂了該地區局勢，海灣國家卡塔爾一年內兩次遭受直接打擊，一次來自伊朗（襲擊美軍基地），一次來自以色列（襲擊哈馬斯領導人）。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅德簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

另一方面，接受路透社採訪的沙特官員同時也承認，沙特必須在與巴基斯坦的對手、同樣擁有核武器的印度之間保持平衡關係。「我們與印度的關係比以往任何時候都更加穩固，我們將繼續發展這種關係，並盡一切可能為地區和平做出貢獻。」

在發生以色列襲擊卡塔爾的事件後，當地時間9月15日，來自阿拉伯和伊斯蘭世界的50多名領導人齊聚多哈，召開緊急峰會，以「史無前例的團結姿態」抗議以色列這一行為。

據俄羅斯塔斯社、英國《獨立報》等報道，本次峰會結束後通過的聯合聲明顯示，阿拉伯國家聯盟和伊斯蘭合作組織的領導人已達成共識，將共同致力於暫停以色列的聯合國會員國資格。

2025年9月9日，以色列向在卡塔爾多哈正舉行會議的哈馬斯官員發動空襲。民眾慌忙逃離現場；被擊中的大樓出現紅紅火光，其後冒出濃煙。（Reuters）

這份聲明寫道，「考慮到以色列公然違反聯合國會員國資格要求，且長期無視聯合國決議，我們決定，研究以色列的會員國資格是否符合《聯合國憲章》，同時協調各方力量，推進暫停其會員國資格的相關工作。」

與會者同時強調儘快重建加沙地帶的重要性，並呼籲國際社會為「這一進程」提供支持。

卡塔爾官員向《獨立報》透露，此次會議旨在制定一項聯合行動方案，目前卡塔爾正尋求通過法律途徑尋求解決方案，並推動暫停以色列聯合國成員國資格的進程。