「美以同盟」 一作再作逼出了「復仇者聯盟」

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙已分別發表聲明，宣佈承認巴勒斯坦國。態度很一致：「以方在加沙地帶的持續行動已造成數萬名平民死亡，並引發一場破壞性極強、本可避免的饑荒」，「以方這些行為都違反了國際法」，加沙地帶人為製造的人道主義危機和以色列政府不斷升級的轟炸行動「完全令人無法容忍」，「必須結束」。



而就在此前三天的9月18日，在聯合國安理會第10000次會議上，美國再次動用常任理事國的「一票否決權」，強行否決了由10個非常任理事國共同提交的涉加沙停火決議草案。此舉再次表明，美國寧願冒天下之大不韙，也要堅定支持鐵桿盟友以色列。沆瀣一氣的「美以同盟」，已經引起了國際公憤。

2025年9月18日，美國紐約聯合國總部，安理會成員國就要求加沙停火的決議草案表決時，美國中東問題副特使奧塔格斯（Morgan Ortagus）投下否決。（Reuters）

在巴以問題上，看到越來越多西方國家已經很明確的譴責以色列，而阿拉伯和伊斯蘭國家更是加速抱團，以更加團結的姿態，共同應對當前複雜的安全形勢。特別是在卡塔爾被以色列襲擊後。

日前以色列卻悍然對卡塔爾首都多哈發動越境空襲，造成5名哈馬斯成員和1名卡塔爾安全官員死亡。這也是以色列首次對卡塔爾直接發起軍事打擊。然而對此，美國居然還在含糊其辭，甚至根本是準允以色列的行為。在此背景下，卡塔爾採取了措施，通過多邊外交磋商和集體防務協作凝聚區域力量，共同應對以色列軍事威脅。

當地時間9月15日，阿拉伯-伊斯蘭國家緊急峰會在卡塔爾首都多哈舉行。峰會來自阿拉伯國家聯盟和伊斯蘭合作組織成員國的56國國家元首、政府首腦或代表出席峰會。可以說，本屆峰會覆蓋了全球90%的阿拉伯和伊斯蘭國家。開幕致辭中，卡塔爾元首塔米姆譴責以色列發動空襲「明目張膽、背信棄義、懦弱至極」，並表示「將盡一切努力維護主權並對抗以色列侵略」。

事實上，長期以來，海灣國家將國家安全建立在與美國的夥伴關係之上，投入大量資金用於購買美國武器裝備，試圖「花錢買平安」。然而，面對美國安全保障的屢次落空，阿拉伯與伊斯蘭國家加緊推進區域軍事一體化，試圖減少對單一國家的依賴，增強集體防禦戰略自主。

西班牙年度頂級公路單車賽「環西大賽」（Vuelta a España）2025年9月14日第21賽段舉行期間，支持巴勒斯坦的示威者壓倒圍欄。（Reuters）

空襲事件發生後，埃及、摩洛哥、阿爾及利亞、沙特、約旦、阿聯酋和卡塔爾等七個阿拉伯國家率先行動，宣佈組建聯合部隊應對風險挑戰。作為第一個同以色列簽訂和平條約的阿拉伯國家，埃及總統塞西不僅首次將以色列稱為「敵人」，更在峰會上提出了一個大膽的計劃：以現有阿拉伯國家聯盟為基礎，22個成員國共同組建陸海空三軍部隊，打造一個總部位於開羅的「阿拉伯版北約」。

2025年9月21日，英國倫敦，人們在「巴勒斯坦之家」用餐，英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣佈英國正式承認巴勒斯坦國。(Reuters)

與此同時，在緊急峰會要求下，海灣和阿拉伯國家合作委員會（海合會）最高理事會特別會議也於9月15日在多哈隆重開幕。會上，各成員國一致強調海合會國家的安全「不可分割」，並宣佈將緊急啟動「聯合防禦委員會」機制，以應對日益嚴峻複雜的地區安全局勢。

值得一說的是，這一高級別防禦協調機制在海合會歷史上極為罕見，此前也僅在1991年應對伊拉克入侵科威特，以及2011年「阿拉伯之春」引發地區動盪時啟動過兩次。

此外，近日，沙特阿拉伯還與巴基斯坦簽署了一項具有里程碑意義的全面防禦協議，標誌着海灣國家在尋求多元化安全保障方面邁出了實質性步伐，與此同時，這也意味着伊斯蘭堡首次明確承諾將沙特置於其「核保護傘」之下。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅德簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

然而，當各國都在呼籲停火止戰、尋求和平解決巴以衝突之際，「美以同盟」全然不顧國際社會的主流聲音和正義訴求，仍在加緊推進軍事行動。近期，美國通過外交訪問、政治聲援及軍事合作等途徑，持續為以色列站台發聲，試圖為以色列實現軍事目標提供助力。

9月14日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）訪問以色列，他在行前明確表態，儘管美國對以色列襲擊卡塔爾的行為有所不滿，但這並不會動搖美以兩國深厚的戰略盟友關係。此外，美國還在聯合國等國際組織中頻繁「拉偏架」，一味袒護以色列的戰爭罪行。在聯合國安理會第10000次會議上，美國再次動用常任理事國的「一票否決權」，強行否決了由10個非常任理事國共同提交的涉加沙停火決議草案。

2025年9月15日，美國國務卿魯比奧（ Marco Rubio）訪問耶路撒冷期間，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在總統官邸會晤前握手。（Reuters）

而以色列就更加肆無忌憚。9月19日，以色列國防軍還在公開警告稱，將展開「前所未有的軍事行動」，直至全面佔領加沙城。以色列在緊鑼密鼓地推進所謂「清空加沙」計劃，不僅針對多個人口密集區發動了新一輪空襲，還向加沙城全境空投「全員撤離令」，企圖將近百萬居民全部驅趕至所謂「人道主義區」。

今天的「美以同盟」，正以一種近乎孤注一擲的姿態對抗國際社會主流民意。以色列的瘋狂屠戮，美國的包庇縱容，讓阿拉伯國家聯盟和伊斯蘭合作組織成員國更加緊密，而以如此趨勢發展下去，如果以色列愈加瘋狂，這只會加速「復仇者聯盟」的覺醒。一旦這個「復仇者聯盟」終於忍不住「復仇」，以色列將面對什麼？美國願意為此買單嗎？