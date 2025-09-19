沙特與巴基斯坦簽防禦協議　牽動多處地緣博弈　誰是最大贏家？

全世界都沒想到，巴基斯坦成了最大贏家。但歷史的轉折，往往就藏在看似偶然的必然之中，當多米諾骨牌開始倒下，誰又能預料，最終會指向怎樣的終局。



以色列不久前追殺巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），空襲卡塔爾首都，阿拉伯世界震怒，幾天後，沙特與巴基斯坦簽署共同防禦條約，最關鍵一個條款：針對一個國家的襲擊，就是針對兩個國家的侵略。

這代表了甚麼？沙特，最強大的海灣阿拉伯國家；巴基斯坦，唯一擁有核武器的伊斯蘭國家，正式結盟。這意味着，沙特也擁有了核保護傘。而在中東，以色列被認為是唯一擁有核武器的國家。

但僅限於此嗎？遠遠不是。綜合一些媒體的分析，不知道真假，僅供大家參考。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅德簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

繼沙特之後，卡塔爾、阿聯酋也很可能與巴基斯坦簽約，畢竟，沙特的痛，更是他們的痛，尤其是卡塔爾；沙特和巴基斯坦簽約前，也沒有知會美國，美國也是事後才知道，也充分顯示了沙特的憤怒。

另外，巴基斯坦一直處於實戰中，沙特將獲得前者的軍事專業知識、核保護傘，兩國還將展開先進武器研究和製造。而巴基斯坦或將在沙特部署導彈，甚至軍隊。

從某種程度上說，數月前發生的印巴衝突，巴基斯坦一舉打出了新局面；沒有以色列對卡塔爾的襲擊，也不會有今天這樣的結果。

沙特和巴基斯坦一直關係緊密，按照巴退役准將費羅茲·哈桑·汗的披露，當年沙特向巴基斯坦提供了慷慨的財政支持，使其核計劃得以繼續，尤其是在該國受到制裁的情況下。

所以，早在2007年，維基解密公布的一份美國外交電報中，美國駐沙特外交官就披露，巴基斯坦向沙特提出，一起進行武器研究，這樣，巴基斯坦將成為中東的「物理保護者」。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

巴基斯坦早有此意，沙特卻另有擔心。畢竟，沙特要考慮美國甚至以色列的反應。如果中東平安無事，兩國可能也就止於密切合作，但以色列突襲卡塔爾，打破了所有的寧靜，也打破了阿拉伯世界的幻想。

要知道，在海灣國家中，卡塔爾與以色列保持着非常不錯的關係，事實上，以色列和哈馬斯談判，居中斡旋的就是卡塔爾。

但以色列說打就打，這不是背後一刀是甚麼？更別忘了，卡塔爾還擁有美國在中東最大的空軍基地，美國聽之任之，卡塔爾擁有先進的美式武器，但其軍方一無所知。

這一炸，警醒了卡塔爾，更警醒了沙特，與美國再好的關係，能好過美以關係？

國際政治中，沒有永恆的盟友，只有永恆的利益—這句話雖被反覆引用，卻總在歷史轉折處得到最新、最銳利的迴響。

2025年9月9日，以色列對卡塔爾哈馬斯領導層發動襲擊後，卡塔爾首都多哈發生多宗爆炸，圖中可見有濃煙升起。（Reuters）

因此，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迅速調整政策，尋找新的可依靠的力量。而巴基斯坦，無疑是最合適的選擇。

很簡單，兩國同氣連枝，關係密切，沙特對巴基斯坦還有恩；巴基斯坦實戰經驗豐富，今年印巴空戰結果，就展現出了實力；巴基斯坦還擁有核武器，考慮到以色列擁有核武器這個事實，這非常關鍵。

因此，沒有任何拖泥帶水，沙特和巴基斯坦一拍即合，迅速簽約。

甚麼是交易的藝術？這就是交易的藝術。

地緣戰略的棋局上，真正的妙手往往不是主動佈局，而是對突發危機的巧妙利用，將偶然轉化為必然。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

這還只是第一步。接下來，阿聯酋和卡塔爾或加入，從而由沙特、巴基斯坦兩國協議，擴展成四國聯盟，甚至更多。

我看到，在海外社交媒體上，有人就感慨：這不僅僅是一次格局的調整，更是美國全球霸權的一個重大裂痕。

因為海灣國家看清了美國的真面目，表面看都是好朋友，美國還在這些國家駐軍，但美國總是以色列第一。以至於卡塔爾遭襲，美國綠燈放行，聽之任之。

關鍵時刻的背棄，往往比敵人的攻擊更能摧毀信任的基石。

靠一貫默默的表現，靠印巴空戰的靚麗表現，靠關鍵時候的挺身而出，巴基斯坦的友誼得到了肯定，最終成了最大的贏家。

圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

贏在哪個層面？首先是贏在援助上，畢竟，作為一個窮國，巴基斯坦的發展任務還很重。海灣國家有的是錢，現在關係更密切，更有求於巴基斯坦，這對巴基斯坦不是重大利好是什麼？

第二，贏在博弈上。巴基斯坦最大的敵人，毫無疑問就是印度。以後，巴基斯坦出人，海灣國家出錢，共同研製尖端的武器，更有助於與印度的博弈。

第三，更贏在道義上。關鍵時刻，巴基斯坦挺身而出，讓海灣國家心存感激。感激也是需要付費的。更要看到，條款是相互的，以後對巴基斯坦的攻擊，也是對沙特等國的攻擊。

沒有以色列這一炸，巴基斯坦的這個夢想，還估計很難實現。現在，一切突然變成了事實。巴基斯坦也從一個窮國，變成了海灣國家的帶刀護衛。

一個國家真正的力量，不僅在於它能獲得多少外部支持，更在於它能否將這種支持轉化為內在穩定的基石。

當然，巴基斯坦仍面臨嚴峻的挑戰。國際舞台上的縱橫捭闔固然精彩，但如果沒有國內的穩定與發展作為支撐，再輝煌的外交勝利，也不過是水中月鏡中花，空歡喜一場。

我看到，在海外社交媒體上，一些人分析，表面看這是沙特-巴基斯坦結盟，但實際上，這是沙特-巴基斯坦-中國的深度合作。

2025年2月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達里舉行會談。這是習近平同扎爾達里握手。（中國共產黨網站）

畢竟，巴基斯坦最先進的武器，無論是飛機還是導彈，都是中國製造；中國與沙特關係也密切，沙特有最先進的美式軍火，也購買了中國不少武器。

以後，不排除巴基斯坦用中國製造的武器，在守護中東和平，見仁見智吧。

一定要說的話，我也只能說，這一切與中國無關，中國的政策，肯定也不會結盟；但對中國來說，中東格局這樣嬗變，也未必是一件壞事。事實上，這也極大增強了國際社會對中國武器的信任。

更大的影響，是對以色列。美媒稱，這項協議，向以色列發出了「一個重大信號」。在中東，以色列不是唯一擁有核武器的國家了。

很有意思的是，美國和以色列，都保持了難得的沉默，甚至拒絕回覆美媒的相關置評要求。有時，沉默比任何言辭都更能說明問題的嚴重性，它是暴風雨前最壓抑的寧靜，也是格局重構時最有力的註腳。

還有，印度看在眼裏。畢竟，巴基斯坦的贏，往往被印度認為自己的輸。我看到，印度方面已表態指，將研究這一發展對印方國家安全以及地區和全球穩定的影響。

還有，伊朗也在觀望。伊朗和沙特關係雖然改善，但中間殺出個巴基斯坦，伊朗難免沒有想法。我看到，伊朗和沙特外長已通了電話，就這項協議進行了交流。

中東地區地圖。（Wikimedia Commons）

歷史的轉折，常常始於微末，卻終將匯成洪流。

當沉默成為最震耳欲聾的回答，當舊日的秩序被悄然重塑，我們看到的，不僅是一場地緣博弈的勝負，更是一個世界在迷茫中尋找新錨點的漫長前奏。

未來如何書寫，一切尚未可知，但可以肯定的是，真正的贏家，永遠是那些在變局中看清方向、並敢於為自身命運押注的人。外在機遇稍縱即逝，實力才是永恆的依靠。

所有的前提，先做好自己的事情！

本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

