一通街頭電話　暴露了馬克龍的輕浮心性

設想一下，如果中國領導人，比如習近平或李強到聯合國訪問，偶遇警方為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通行進行臨時交通管制，非常有禮貌地攔下中方車隊並表示歉意，希望中方車隊能等幾分鐘，中國領導人會怎麼處理？是會依警方要求在車內安靜等待幾分鐘？還是會現場給特朗普或美方禮賓部門打電話進行交涉？

相信中國領導人一定會尊重美國警方的執法行為，體諒對方，在車內安靜等待。不會因為這樣意料外的小事抱怨美方。即便當時中國領導人的隨從想找對方交涉抗議，中國領導人也會予以阻止。最多會在事後由中方禮賓部門和對方溝通，避免下次再發生。這是中國人的處事智慧，入境隨俗，尊重對方規矩，也能充分體現自己的成熟穩重。

再設想一下，如果這種事情發生在朝鮮、伊朗、古巴、越南這些國家領導人身上，假設這幾個國家的領導人到聯合國或美國訪問時車隊被警察攔下，他們會怎麼做？

有極大可能，他們也會保持冷靜。但是相對於中國人由內斂、智慧和成熟內生的冷靜，這些小國的冷靜更多的是在美國面前只能忍氣吞聲。這種受制於實力對比的被迫的冷靜，還有可能觸及他們的敏感神經，認為此舉傷害了他們國家及領導人的尊嚴，在現場向警方或美國外交部門進行交涉抗議。如果後者發生，就可能上升為外交衝突。

而當這樣的場景真真實實發生在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）身上，我們看馬克龍是怎麼處理的。

據《紐約時報》報道，9月22日（周一），馬克龍在紐約出席聯合國大會期間曾遭遇這一幕。報道說馬克龍的車隊離開時被攔下，原因是他行經的道路已被封鎖，為美國總統特朗普讓路。馬克龍嘗試與紐約警察交涉不果，其後又直接致電特朗普求救，但都未能成功。

從網上流傳的影片可見，一名一臉抱歉的警官告訴馬克龍：「總統先生，真的很抱歉，現在所有通道都被封鎖了。」馬克龍其後試圖說服這位警官，如果特朗普的車隊沒有立即經過，就讓他先行。但馬克龍的請求未獲得允許，他無奈之下只能致電特朗普「求救」。

影片中，馬克龍笑着向特朗普表示：「你好嗎？猜猜看，我在街上等候，因為所有道路都為你封閉了。」但最終，馬克龍的求救也未能成功，他後來選擇在曼哈頓的街道上步行了近30分鐘，還答應跟路人合照。

馬克龍的做法對不對？很難說不對。這可能就是法國人習慣的處事方式。但在中國人看來，這種處理方式顯得非常輕浮和不穩重。它至少反映出馬克龍的兩種心態，第一，作為法國總統的馬克龍已經習慣了在法國國內擁有最高通行路權的狀態，到美國被美國警察攔住，給特朗普總統讓路，他覺得特權受到了抑制，很不習慣。

第二，馬克龍特別想向外界展示他和特朗普的關係，他是和特朗普同一層級的大人物，有特朗普的電話，可以隨時和特朗普取得直接聯繫，並能從特朗普那裏得到呼應。

無論這兩種心態屬於哪一種，都顯得馬克龍在政治上特別不成熟、不穩重。尤其是第二種心態，和一個渴望得到社會尊重的不入流人物，總是通過炫耀與某些有權勢人物的特殊關係，以贏得尊重的膚淺做法毫無二致。

和以含蓄為內在特質的東方文化相比，西方文化更傾向於直截了當表達意見。在西方人看來，馬克龍此舉可能並無不妥。但是在中國人看來，這種直截了當就暴漏了深埋於馬克龍性格底層深處的輕浮。即便他已貴為總統。

尤其令馬克龍想不到的是，他雖然打通了特朗普的電話，但是警方卻並未放行。這就讓馬克龍倍感尷尬。從影片的後半部看，馬克龍表現得好像並未受到事件影響，仍然輕鬆地和路人溝通並選擇步行去目的地，但作為事件當事人，焉知他不是故作輕鬆以掩飾尷尬？