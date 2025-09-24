馬克龍紐約遇封路　致電特朗普求救不果　行30分鐘去領事館｜有片

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月22日（周一）在紐約出席聯合國大會期間遭遇尷尬一刻。從網上影片可見，馬克龍的車隊離開時被攔下，原因是他行經的道路已被封鎖，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讓路。馬克龍嘗試與紐約警察交涉不果，其後又致電特朗普「求救」，但都未能成功。馬克龍最後只能徒步30分鐘前往法國領事館，期間還有路人要跟他合照，惟他最後都欣然接受這段特殊經歷。



馬克龍在紐約出席聯合國大會期間被迫要徒步30分鐘：

據《紐約時報》報道，從網上的影片可見，一名一臉抱歉的警官告訴馬克龍：「總統先生，真的很抱歉，現在所有通道都被封鎖了。」馬克龍其後試圖說服這位警官，如果特朗普的車隊沒有立即經過，就讓他先行。

馬克龍的請求未獲得允許，他無奈之下只能致電特朗普「求救」。

馬克龍笑着向特朗普表示：「你好嗎？猜猜看，我在街上等候，因為所有道路都為你封閉了。」

據法國媒體報道，這位法國領導人其後被迫在曼哈頓的街道上步行接近30分鐘。

馬克龍似乎對事件泰然處之，面帶微笑，並與目瞪口呆的路人合影。

在影片中，一名正與馬克龍合影的男子突然彎下腰，親吻了他的額頭，馬克龍隨即指示安保人員不要緊張。

他對他的保鑣說：「不，不，沒事的。」其後又笑了起來。

報道指，紐約警局讚揚了警員的行為，並感謝馬克龍總統能夠以幽默的態度應對事件。