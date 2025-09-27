內塔尼亞胡「好鬥」講話　會場一片空蕩蕩　聯合國的最尷尬時刻

這是聯合國今年最尷尬的一幕。9月26日，當以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），最終走向演講台時，下面是一片噓聲，然後，一個又一個代表團，義無反顧走出了演講大廳……我看到，有人這樣評價：今天，世界選擇了尊嚴而不是外交。「當面具滑落，世界作出反應，人們紛紛退場，這不是混亂，這是良知，當戰爭最新被標榜為成就時，沉默就等同於同謀。」有人更說，這張空蕩蕩的照片，應該成為世界每一張報紙的頭版。



本文獲微信公眾號「牛彈琴」授權轉載，原文標題《這是聯合國今年最尷尬的一幕》



是的，您沒看錯，以色列總理對着空蕩蕩的聯合國發表了演講。也不是沒有掌聲，以色列代表團熱烈鼓掌，內塔尼亞胡的夫人頻繁鼓掌。我看到，有人評價，內塔尼亞胡發表了一場讓夫人鼓掌的演講。哦，伊朗的席位上，擺放着的是以色列襲擊受害者的圖片。這個世界，只要自己不尷尬，尷尬的就永遠是別人。當權力的獨白在空曠的大廳里迴響，它丈量出的不是威信的高度，而是人心背離的寬度。

顯然早有準備的內塔尼亞胡，發表了一場40多分鐘的「好鬥」演講。好鬥，這個詞，也不是我說的，是美媒的評價。

聯合國大會：2025年9月26日，內塔尼亞胡演說期間，多國外交代表離場抗議（Reuters）

美媒的感嘆是，在他之前多次發表講話的舞台，內塔尼亞胡「毫不氣餒，毫無歉意」，「他首先舉起了一張伊朗及其『代理人』的小地圖，吹噓以色列在過去一年中取得的軍事成就」。

他告訴空蕩蕩的聯合國：

也門胡塞武裝的一半領導層，完蛋了；

加沙（哈馬斯）的辛瓦爾，完蛋了；

黎巴嫩（真主黨）的納斯魯拉，完蛋了；

敘利亞的阿薩德政權，完蛋了；

伊拉克的那些民兵？好吧，他們被嚇倒了，如果他們繼續攻擊以色列，他們的領導人也會完蛋；

伊朗的最高軍事指揮官和頂級核科學家，好吧，他們也完蛋了……夠強勢吧。一股殺氣，真是撲面而來。

2025年9月26日，以色列總理內塔尼亞胡在美國紐約聯合國總部向第80屆聯合國大會（UNGA）發表講話。（Reuters）

他還現場當起了老師，儘管下面的學生們都已經選擇了退學。他說：讓我們做一個現場選擇題，如果你知道答案，請舉手。

第一個問題。誰高喊「美國去死」？

A） 伊朗；

B） 哈馬斯；

C） 真主黨；

D） 胡塞武裝；

E） 以上所有？

下面有以色列官員喊：以上所有。內塔尼亞胡回應：正確。就是以上所有。

他接着說：第二個問題。誰冷血地謀殺了美國人和歐洲人。

A） 阿爾蓋達組織；

B） 哈馬斯；

C） 真主黨；

D） 伊朗；

E） 以上所有？

然後是一樣的套路，內塔尼亞胡說答案是以上所有。他顯然做足了準備，人們注意到，他的胸前，還佩戴了一個二維碼。這是甚麼功效？他自己解釋：我要求你們做的是舉起手機，放大，你們也會明白我們為甚麼要戰鬥，為甚麼我們必須獲勝。一切都在這裏……當然，用外媒的話說，內塔尼亞胡最響亮的信息，並不是在聯合國；相反，是在加沙。按照他的命令，以色列軍方在加沙架設揚聲器，將他在聯合國的演講，播放到各個角落。強迫所有加沙人，必須認真聽。

有一段話，是內塔尼亞胡直接對加沙喊話，喊話那些被哈馬斯扣押的人質。「我們勇敢的英雄，這是內塔尼亞胡總理，在聯合國現場對你們講話。我們沒有忘記你們，哪怕一秒鐘都沒有忘記你們……」內塔尼亞用希伯來語講了一遍，又用英語講了一遍。

聯合國大會：大批外交官在內塔尼亞胡演說前離場抗議（Reuters）

他還說，「女士們先生們，由於以色列情報部門的特別努力，我的話現在被傳達了，它們被直播到加沙人的手機上。」不得不佩服以色列情報部門的能力，加沙人的手機，都在直播內塔尼亞胡的聯合國演講。

他然後警告哈馬斯，如果還不釋放所有剩餘的 48 名人質，他們就不可能活下去，「以色列將追捕你們」。但很多人質家屬抗議，內塔尼亞胡的舉措，根本不是在爭取人質釋放，而是在害了人質。

內塔尼亞胡還痛批西方「邪惡的軟弱的領導人」，「他們在有偏見的媒體、激進的伊斯蘭主義選民和反猶太主義暴徒的壓力下屈服了。」因為就在幾天前，西方掀起一波承認巴勒斯坦國的外交熱潮。法國、英國、加拿大、澳洲、比利時等一眾西方國家，終於再也看不下去，承認一個巴勒斯坦國。

圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）宣布法國承認巴勒斯坦國。（Reuters）

但內塔尼亞胡很憤怒，指責這些國家的行為是「可恥的」，正在「通過犧牲以色列來安撫你們擺脫聖戰」。他說，有句耳熟能詳的諺語：當事情變得艱難時，艱難的人就會繼續前進。好吧，對這裏的許多國家來說，當事情變得艱難時，你們屈服了……但有一個人，內塔尼亞胡一再表示感謝。那就是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。

他誇讚特朗普，「比任何其他領導人都更了解以色列和美國面臨共同的威脅」。他感謝特朗普的「大膽和果斷」，說「特朗普總統和我承諾阻止伊朗發展核武器，我們兌現了這一承諾」。他還感謝特朗普「有力打擊反猶主義」，「這裏的每個政府都應該效仿他的領導」。

2025年7月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左二）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，右二）舉行晚宴。（Reuters）

他還告訴空蕩蕩的聯合國「一個秘密」——很多公開譴責以色列的領導人，其實私下都在感謝以色列，「他們告訴我，他們高度重視以色列一流的情報工作」。他還舉例，美國空軍前情報局局長喬治基根（George J. Keegan）將軍曾說，「如果美國必須自己去收集以色列提供給我們的情報，我們將不得不建立五個中情局（CIA）」。他還舉例，今年6月，當以色列襲擊伊朗核設施時，德國總理默茨（Friedrich Merz）說，「以色列正在為我們所有人做骯髒的工作」。最後，怎麼看？還是粗淺三點吧。

第一，以色列正在被全世界孤立。內塔尼亞胡是聯合國的老熟人了。40多年前，他就曾擔任以色列駐聯合國大使；當總理後幾乎每年，他都要來紐約在聯合國發表演講。哪怕今年為了躲避國際刑事法院的通緝令，他的專機，特意避開了法國和西班牙領空。因為這個國際舞台，對以色列很重要。但空蕩蕩的聯合國大廳，越來越多國家承認巴勒斯坦國，凸顯了以色列空前的孤立。我之前說過，哈馬斯對以色列平民大開殺戒，國際社會不可能接受，以色列最初也值得同情。但報復總有限度，冤有頭債有主，6萬多巴勒斯坦人被殺了，其中大部分是婦女和兒童，這種報復有道理嗎？苦難的天平，不會因曾經的傷痛而永遠傾斜。沒有聯合國，就沒有今天以色列；沒有全世界的道義支持，以色列國也不可能建立；道義失去了，以色列還能存在嗎？

2025年9月15日，以色列軍隊對加沙城（Gaza City）發動地面攻勢，圖為加沙城海岸、加沙走廊最高住宅大樓「蓋法里大廈」（Al-Ghefari tower）遭到以軍空襲後崩塌。（Reuters）

第二，但以色列依然強勢好鬥。我前面說了，一股殺氣，撲面而來。哪怕西方國家都在拋棄以色列，哪怕聯合國外面就是抗議以色列的遊行，但以色列依然不管不顧。對加沙的打擊還在繼續，可憐，兩年時間，6萬多巴勒斯坦人已經被殺，絕大多數是婦女和兒童。看看那廢墟，看看那屍體，看看那些可憐的孩子，要多麼沒有良知，才會否認這是一場殺戮。在來紐約的飛機上，內塔尼亞胡還下令，對胡塞武裝發動今年最大規模的襲擊。現在的以色列，打遍中東無敵手；現在的以色列，在好鬥好戰的道路上走得太遠了。當一個國家習慣於用武力發聲，它便漸漸失去了傾聽的能力，也關閉了通往和平的窗。

2025年9月23日，加沙地帶，圖為當地巴人因以軍行動，不得不在醫院附近挖掘坑洞埋葬遇難親人。（Reuters）

第三，這是全世界的尷尬，更是恥辱。毫無疑問，這樣空蕩蕩的演講現場，是內塔尼亞胡的尷尬，更是以色列的恥辱。但換個角度，我們眼睜睜看着人間慘劇在發生，這是聯合國的尷尬，更是全世界的恥辱。人類的悲歡並非完全相通，但文明的底線理應共通。當悲劇在眾目睽睽下持續，每一個無力的見證都成了這場悲劇的沉痛背景。我看到，我們總理在聯合國演講時，就說當前世界種種亂象令人痛心憂慮，人類再一次來到何去何從的十字路口。

2025年8月26日，以色列特拉維夫（Tel Aviv）爆發反戰示威，要求政府推動達成加沙停火、促進人質獲釋。（Getty Images）

他接着發出四問：

1，凡天下有識之士都不禁要問：歷經磨難，人類難道不應該更有良知、更加理性地善待彼此、和平共處嗎？

2，面對諸如人道主義災難的種種不堪，難道可以對那些公然踐踏公平正義的暴行視而不見、聽之任之嗎？

3，對一些毫無底線的霸道霸凌行徑，難道應該因懾於強權而保持沉默、逆來順受嗎？

4，先輩們在建立聯合國之初的那一腔熱血和執着追求，難道就任其在歷史的天空中隨風飄散嗎？

2025年9月25日，美國紐約市街頭有親巴勒斯坦示威者高呼口號，抗議以色列總理內塔尼亞胡的到來。內塔尼亞胡將於26日在聯合國大會發表演講。（Getty Images）

我知道，這四問，肯定不是針對某個特定國家，而是真正心懷天下；這種眼界和格局，也不是一般人能比的。站在歷史的十字路口，每一次選擇都定義着我們是誰，以及我們將走向怎樣的未來。何去何從，有些國家真應該三思。