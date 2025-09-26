特朗普提「21點和平計劃」　阿巴斯承諾與美合作制定加沙和平協議

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）9月25日透過視像在第80屆聯合國大會上發表演說。他承諾將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、沙特阿拉伯法國和聯合國合作制定一項加沙和平計劃，該計劃得到聯合國支持。美國官員24日表示，特朗普前一天在與8個穆斯林國家的領導人進行會談時，提出一項「特朗普21點」中東和平計劃（Trump 21-point-plan），旨在解決加沙和中東問題。特朗普亦表示，旨在結束加沙戰爭的協議即將達成。



本屆聯合國大會召開前夕，美國8月29日宣布拒絕並吊銷巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，又稱法塔赫或巴解）和巴勒斯坦自治政府成員的簽證。這迫使阿巴斯周四只能透過視像向世界各國領導人發表講話。

2025年9月25日，美國紐約聯合國總部，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）在第80屆聯合國大會上透過視像發表演說。（Reuters）

他在大會上表示：「我們宣布願意與特朗普總統、沙特阿拉伯、法國、聯合國和所有合作夥伴合作實施得到大會支持的和平計劃。」

阿巴斯還強調不會讓哈馬斯參與巴勒斯坦政府運作，指出哈馬斯必須將武器移交給巴勒斯坦民族權力機構，重申不希望建立一個武裝國家。他也反對劫持以色列人質。

本月初，聯合國大會以壓倒性多數同意通過了一份長達七頁的宣言，旨在推動以色列和巴勒斯坦兩國解決方案，並結束以色列和哈馬斯武裝分子在加沙的戰爭。

2025年9月23日，美國紐約市舉行第80屆聯合國大會期間，美國總統特朗普與土耳其、約旦、巴基斯坦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔爾、印尼和阿聯酋8國領導人舉行多遍會議。（Reuters）

此外，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）周三透露：「我們在加沙提出了所謂的特朗普21點中東和平計劃。」

特朗普周四亦在白宮表示：「我認為結束加沙戰爭的協議即將達成。我必須與以色列會面，很多人正在死去，但我們希望人質回來。」