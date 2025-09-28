美股近乎癲狂　一場終極泡沫？｜點經

自市場傳出美國聯儲局9月降息的消息以來，全球的股市都像吃了亢奮藥，一路上漲。 果然，當聯儲局宣佈降息塵埃落定後，全球股市市值繼續蹭蹭蹭的漲。美國、韓國、日本、台灣等等市場都相繼不斷刷新紀錄。

最新統計顯示，截至聯儲局宣佈降息那周周末(9月19日)，全球主要股市總市值突破121.6萬億美元，其中美股以66.74萬億美元佔據半壁江山，是排名第二的中國股市12萬億美元的5 倍有餘。日本股市以7.4萬億美元位列第三，港股緊追在後達7 萬億美元。



排在後面的分別是：泛歐交易所的5.6萬億美元；印度的5.2萬億美元；加拿大的3.9萬億美元；英國的3.6萬億美元；德國的3萬億美元；台灣股市的2.7萬億美元；韓國股市的2.1萬億美元；澳洲股市的1.8萬億美元……

從諸多總市值指標來看，美股總市值相對值已經達到了歷史最高水平。如果要進一步具象化。對照美股「七姐妹」的市值，就會很容易發現：1個英偉達總市值>加拿大股市總市值;1個微軟總市值>英國股市總市值；1個Google總市值>德國股市總市值；1個亞馬遜總市值>韓國股市總市值；1個Meta總市值>澳洲股市總市值；英偉達+微軟>日本股市總市值；英偉達+谷歌>香港股市總市值；英偉達+微軟+谷歌+亞馬遜>中國股市總市值，英偉達+蘋果+微軟+谷歌+亞馬遜+Meta的總市值>中國2024年GDP總量。

2025年9月11日，美國紐約市，在911恐襲事件24週年之際，美國全國下半旗致哀，一名女子在紐約證券交易所 (New York Stock Exchange, NYSE) 外拍照。（Reuters）

如此高的市值究竟什麼意思呢？關於美股總市值（Total Market Capitalization，TMC）高低，一般有這麼幾個對比指標——美國的GDP、美國的M2、美國的實體經濟總債務。

GDP代表一個經濟體一年內實體經濟整體的活動規模， TMC/GDP指標在2001年曾被巴菲特引用，稱之為「評價股市是否高估的最佳單一指標」。

美國M2數據，通常被視為美國的廣義貨幣指標，相當於美國社會總貨幣信用的額度，以標普500指數所涵蓋的公司為代表的美國的上市企業，作為美國企業的主體，其生產經營中的各種活動，都依賴於貨幣的流動——所以，TMC/M2指標太高，可能意味着股市估值相對於社會總貨幣信用偏高，反之則意味着股市低估。

美國實體經濟總債務（Total of Debt，TOD），相比M2所代表的貨幣信用更為廣泛，包含美國實體經濟運行中貨幣、債券、股票在內的所有社會總信用的規模（類似於中國的「社會融資總量」），所以，TMC/TOD指標是從全社會總信用的角度來衡量美股的總市值。

觀察自布雷頓森林體系垮台以來的TMC/GDP、TMC/M2、TMC/TOD的值。很顯然，目前除了TMC/M2指標基本等於2000年3月份（網路泡沫最鼎盛時期）之外，其他兩個指標最近都不斷創出歷史新高，遠超2000年網路泡沫和2021年疫情泡沫時期。

如今的市值，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）也警告股市估值「相當高」。

圖為2025年9月17日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

他說：「我們會關注整體金融狀況，並思考我們的政策是否正朝着自己期望的方向影響金融市場。但你說的沒錯，從許多指標來看，例如股票價格，目前的估值相當高。」

摩根大通資產管理部首席全球策略師戴維·凱利做了一個測算：1955—1985年美股市值均值錨定在GDP的72%，那恰好是美國「產業資本」黃金時代：製造業佔GDP比重28%，工會覆蓋率超三成，企業利潤與工資增速同步。

1985年之後，里根供給側改革、401(k)養老金入市、格林斯潘「看跌期權」三股力量合流，股市開始脱離實體軌道：1985—2000年，市值/GDP從72%衝到212%，利潤佔比從6%提到10%，市盈率從9倍擴張至29倍，第一次完成「利潤佔比+估值」雙升。2000年科網泡沫破裂後，聯儲局用更低利率「救市」，把私人債務轉成公共債務，再把房地產泡沫吹到2007年。

圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

2008年次貸危機後，QE將利率壓至零，企業開啟「發債—回購」螺旋，利潤佔比高位橫盤，估值卻再次抬升。2020年疫情後，財政貨幣雙直升機，貨幣總量兩年增42%，市值/GDP從150%躍至220%，為今日363%奠定路基。一句話，過去四十年美股漲幅的60%來自估值擴張，30%來自利潤佔GDP比重提升，僅10%來自實際經濟增長。

高估值需要高增長自我證實，否則就是龐氏結構。2025年上半年美國實際GDP年化1.75%，遠低於過去四十年均值2.7%；全要素生產率（TFP）連續五個季度負增長；非農勞動生產率按月折年率僅0.9%，而單位勞動力成本卻上漲4.1%。

換句話說，企業利潤增長几乎全靠「降本」（裁員、減福利）而非「增效」，這種利潤擴張不可持續。再看財政：聯邦債務佔GDP已升至125%，利息支出佔財政收入16%，超過1980年代「Volcker時刻」。高債務+低增長，理論上應壓制風險資產估值，卻因「財政赤字貨幣化」被反向推高。

當然， 歷史上也發生過1994年「格林斯潘預防式降息」或2016年「軟着陸」，卻忽略當時市值/GDP分別只有82%與135%。然兒，更高估值的1929、2000、2008三次，最終都以50%以上暴跌收場。1987年黑色星期一以來一直都有老話：當估值脱離地心引力，最終脱離的是財富本身。如今美股363%的市值/GDP是一場關於「美國還能不能持續增長」的宏大賭局。