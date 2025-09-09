學習中國「國產化」？ 特朗普為何強勢干預市場｜ 點經

8月26日，美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）在接受媒體採訪時表示，美國政府正考慮購入洛歇馬丁等美國軍工企業的股份。目前，洛歇馬丁、波音、Palantir等頂級國防承包商均已被納入美國政府的入股評估名單。



8月22日，美國能源部宣佈正在組建核燃料國防生產法案聯盟，以構建國內濃縮鈾供應體系。分析人士指出，此舉將為美國政府投資核電企業鋪平道路。分析人士指出，總部位於馬里蘭州貝塞斯達的 Centrus 公司很有可能獲得政府支持，因為它是目前唯一一家根據美國能源部合同生產濃縮鈾的美國本土公司。

8月19日，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，美國商務部正考慮以《晶片與科學法案》中對英特爾公司的109億美元撥款為條件，換取英特爾10%的股權。

7月10日，美國國防部宣佈投資4億美元，以收購優先股的方式獲得稀土企業MP Materials15%的股權，成為最大股東。MP擁有美唯一運營稀土礦。

6月12日，特朗普宣佈批准日本製鐵公司對美國鋼鐵公司提出的149億美元收購計劃，作為條件，美國政府將在新實體中持有「黃金股」，從而獲得對企業重大決策的管理控制權。（所謂的 「黃金股」，是一種賦予政府對企業重大決策特殊否決權的股份，具體而言，美國政府有權阻止這兩家公司未經總統同意便減少或推遲承諾的投資，或將生產及就業崗位轉移到美國境外，或在特定時間框架內關閉閒置工廠。）

⋯⋯近幾個月，從稀土、鋼鐵到半導體行業，美國政府通過注資、收購股權等方式，逐步以「戰略股東」的身份深度介入企業經營。這一系列舉措打破了美國長期推崇的自由市場原則，既折射出美國對關鍵行業自主可控的深層焦慮，又反映出美國政府強化市場干預的模式調整。

在短短三個月時間內，美國政府頻頻通過入股形式介入關鍵敏感領域。概括起來有大特點：

首先，特朗普政府主要通過靈活多樣的方式入股私營企業，進一步強化對關鍵企業的干預和控制。

其中，「補貼換股權」模式頗具代表性。美國政府將《晶片與科學法案》提供的補貼資金直接轉換為股權，一躍成為英特爾的最大股東。在嚐到甜頭後，美國還計劃對美光、台積電和三星等獲得法案資助並在美建廠的晶片企業採取同樣操作。特朗普對這種模式頗為滿意，聲稱「美國沒為這些股份花一分錢」。

此外，MP Materials的優先股可幫助美國政府優先獲得利潤分紅，並在未來以約定價格增持股份，擴大控制力。美國鋼鐵公司的「黃金股」雖不涉及分紅，卻使美國政府獲得了對企業重大決策的一票否決權。

總體來說，通過入股私營企業，美國政府不僅可以坐享分紅，緩解日益加劇的財政壓力，還可以干預企業決策，確保企業「聽話」，服務國家利益。

其次，關鍵領域，精準聚焦。值得注意的是，美國政府的這一連串操作絕非零散動作，而是圍繞國家安全與產業霸權的系統佈局。

軍工行業是國家安全的「壓艙石」。洛歇馬丁公司作為美國軍工行業的龍頭企業，承擔着眾多關鍵武器裝備的研發和生產任務，其產品廣泛列裝於美軍各軍兵種，對美國國防安全起着至關重要的支撐作用。

半導體行業被視為數字時代的基石和大國科技競賽的核心。近年來，中國在晶片研發、製造等關鍵環節取得持續突破，極大衝擊着美國的全球主導地位。稀土是製造高科技武器和電子產品不可或缺的原料，鋼鐵是十分重要的國家工業基礎，核能是保障AI時代能源供給的優質選項。

美國政府重點關注這些關鍵敏感行業，就是意圖通過政府干預加強對其掌控，以更好地服務國家戰略，捍衛產業霸權，推動構建「以美國為中心」的供應鏈體系，在全球產業競爭中佔據主導地位。

也必須一說的是，第三個特徵是「胡蘿蔔加大棒」的策略迫使企業就範，特朗普痕跡很重。

美國政府的干預方式還帶有鮮明的特朗普個人風格，充分體現出了「交易的藝術」。例如，「補貼換股權」模式將《晶片與科學法案》承諾的補貼資金，轉化為政府股權，實現了政策資金的資本化循環。特朗普公開表示自己一下子就為美國賺了上百億美元，並表示若有類似機會還會這麼做，直言「這不丟人，這叫生意」。

在具體談判中，美國政府則主要通過「胡蘿蔔加大棒」的策略迫使企業就範。相關企業要麼接受政府入股的要求，要麼面臨嚴重的懲罰性措施。這個套路跟貿易戰一模一樣。

長期以來，美國一直將自由市場經濟理念奉為圭臬。然而特特朗普政府頻繁干預私營企業運營，，徹底撕碎了這一傳統框架。從自由市場到國家干預並非偶然，其背後動因，是服務於「美國優先」敘事下的多重戰略目標。

首先，半導體、稀土、鋼鐵等關鍵行業關乎現代軍事和經濟的核心命脈，對於維持美國的霸權地位至關重要。特朗普政府以維護國家安全為名，通過持股等方式加強直接控制，反映出深層次的安全危機感。

在半導體方面，為防範供應鏈斷裂風險，特朗普政府積極推動提升本土晶片製造能力，力圖降低對外依賴。在稀土方面，美國國防工業長期依賴進口，其中超過70%的關鍵稀土材料來自中國。中美貿易戰過程中中方稀土出口管制反制，進一步暴露美國供應鏈的脆弱。在鋼鐵方面，美國鋼鐵行業面臨勞動力不足和國際競爭力下滑等長期挑戰。

其實是重塑產業鏈的霸權邏輯。近年來，中國在晶片研發、製造等關鍵環節持續突破，對美國長期維持的主導地位形成衝擊。為鞏固自身在半導體領域的技術優勢，特朗普政府通過入股核心企業等方式，推動構建「以美國為中心」的供應鏈體系，試圖將中國排除在全球半導體供應鏈之外。

此外，特朗普政府還將目光投向台積電、三星等國際龍頭企業，通過股權參與和政策約束等手段，力圖主導全球產業鏈重組，構建符合「美國優先」戰略的產業佈局，增強全球供應鏈博弈中的主導權和影響力。

另外，很重要的是，2026年中期選舉將至，對特朗普而言，能否在中期選舉中幫助共和黨維持或擴大在國會的優勢，是衡量其政治影響力的重要標尺，也關乎他未來的政策執行。

美國製造業工人、中西部等傳統工業區的選民一直是特朗普的重要票倉，這些群體對保護本土產業和就業崗位有着強烈訴求。因此，特朗普政府高調介入私營企業運營，意在向公眾傳遞「政府正積極推動本土產業復興」的信號，進而激發這部分選民的投票熱情，為共和黨在中期選舉中爭取更多選票。

對於特朗普而言，政府通過扮演「生意人」的角色來獲取企業股權，可謂一石二鳥：既可彰顯「讓美國再次偉大」的堅定立場，又能向選民展示其獨特的經濟手腕。

還有一重考量是，如今的美國政府深陷財政困境，美債規模如同滾雪球般膨脹至天文數字，每年僅支付國債利息就高達1.2萬億美元以上。在傳統稅收難以覆蓋利息支出的情況下，特朗普政府試圖另闢蹊徑。

通過持有英特爾等企業股權，政府可有效增加優質資產，提升自身信用度，進而壓低國債利率，緩解財政付息壓力。此外，2024財年美國軍費開支接近9000億美元，規模驚人。通過入股軍工企業，政府可將鉅額補貼轉化為資產，部分對沖直接撥款帶來的開支壓力。

就這樣，特朗普「任性的」親自承擔起交易撮合者的角色，通過獲取股份、強化干預，顛覆了美國政府對待私營部門的方式，也打破了美國長期堅持的自由市場理念。特朗普政府所推行的這一旨在掌控關鍵產業的新模式是否真正有效，仍需時間來檢驗。