怒罵聯合國　特朗普發飆的底氣何在？

特朗普（Donald Trump, 又譯川普）在23日的聯大演講中怒罵聯合國，聯合國並未幫助他的和平努力。他質疑這個組織的目的，稱其具有巨大潛力，但卻未能充分發揮。聯合國所做的只是寫措辭強烈的信，卻沒有後續行動。他說，空話無法結束戰爭。



他還抨擊聯合國為試圖進入美國的尋求庇護者提供援助，「聯合國應該阻止入侵，而不是製造入侵，也不應為其提供資金。」他甚至抱怨聯合國的自動扶梯和提詞器故障，干擾了他的訪問和演講，甚至威脅稱美國會對此進行調查。

在特朗普第一任期，他就威脅稱美國要退出聯合國，事實上他領導的美國在當時也曾採取類似行動，退出了世界衛生組織（World Health Organization）、巴黎氣候協定及伊朗核協議等。在他的第二任期伊始又宣佈退出聯合國人權理事會，7月又退出聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）。

2025年9月23日，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）抵達位於紐約的聯合國總部，登上自動扶手電梯，豈料扶手電梯突然停止運作（Reuters）

很多人都抨擊美國對聯合國的蔑視態度，拖欠聯合國會費，把聯合國當成維護美國利益的工具，「合則用，不合則棄」，曾多次拋開聯合國與盟友採取單邊行動，軍事打擊或制裁某些國家。

但是，唯有他退出聯合國下屬組織以及9月23日在聯大對聯合國怒氣衝衝的演講，讓不少人覺得確實很有道理。因為不管在歷史還是現實世界，在解決國際衝突中，聯合國都未能如人們預期，也未能如自身憲章規定的那樣發揮應有作用。

致力於通過大國協商一直維護世界及人類和平的聯合國，在冷戰期間被美蘇兩大集團劫持，成為國際政治及意識形態對壘的平台。冷戰結束後，它似乎仍處於半癱瘓狀態。而且變得更為僵化。冷戰後的幾場大型國際衝突，包括海灣戰爭、烏克蘭戰爭、巴以衝突和美以對伊朗的軍事打擊行動等，聯合國都完全沒有發揮任何有價值的作用。

特朗普聯合國演講，台下聽眾表情

特別是以色列在加沙的大規模屠殺與系統性種族滅絕行為，聯合國不僅無法制止，反而成為了被以色列制裁和屠殺的對象。聯合國秘書長被禁止進入以色列，聯合國下屬組織的工作人員也有數十人在此期間在加沙喪命。

聯合國在國際重大沖突中作用的喪失，及其在大國爭拗下越來越官僚化、低效化的行為讓人深感沮喪。這是特朗普怒罵聯合國，並得到輿論認同的一大原因。

另一大原因來自於美國內部。

聯合國成立80周年，蓋洛普（Gallup）9月22日公布的一份民調顯示，60%的受訪者認為聯合國有存在必要，與過去十年相比有明顯下降。63%則認為聯合國在解決全球問題方面表現不佳；17%支持美國放棄成員資格。

從黨派角度來看，共和黨傳統上更可能認為聯合國沒有必要存在。民調顯示，59%的共和黨受訪者認為聯合國沒有發揮必要作用。

相對以往，美國民眾過去對聯合國的支持率要比現在更高，美國政治新聞網Politico指出，1997年的民調曾顯示，有85%的受訪者認為聯合國在世界上扮演必要角色。

2023年10月31日，加沙地帶，巴勒斯坦人在北部的傑巴利耶受襲的難民營尋找倖存者。（Reuters）

雖然大多數美國人仍支持美國政府為聯合國提供資金，但如今35%希望維持現有水準，25%盼追加，37%表示傾向減少資金。大多數的兩黨支持者與獨立選民都認為美國應該續留聯合國，但共和黨人認為美國應該放棄成員資格的顯著增加，上述蓋洛普調查顯示，逾三分一共和黨受訪者認為美國應退出聯合國，比20年前增加一倍。

美國是個選舉社會，這樣的民意變化，反映了美國孤立主義回潮的時代特徵，是特朗普能二進白宮的選民基礎。也讓他有更充足的信心和理由，發泄對聯合國的不滿，拖欠聯合國會費，甚至退出聯合國某些下屬組織。

而諷刺的是，聯合國所以變得如此無能，其中最主要的原因，又恰恰是美國對聯合國長期蔑視的結果。聯合國安理會採取一致同意模式，5個常任理事國英國、中國、法國、俄羅斯和美國擁有否決權，而這些國家之間也存在明顯利益衝突。是他們互相博弈和計較於自身利益的結果，癱瘓了聯合國的決策和執行機制。

而在此期間，美國的表現又最為突出。

以中東亂局為例，某種程度上，聯合國作用的喪失，恰恰是美國在中東採取偏袒性外交政策，縱容以色列並操弄聯合國的結果。反過來，特朗普又怒罵聯合國能力喪失。