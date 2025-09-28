從特朗普、盧拉到李強發言　聯合國八十年的十字路口

聯合國大會來到第八十屆，意味這也是聯合國成立八十周年的關鍵時刻。不知道美國總統特朗普是「攞景定贈興」，長達一小時的發言從抱怨聯合國的電梯和提詞器故障，到攻擊移民政策和氣候變化議題。他自稱能以5億美元完成聯合國大樓翻新，形容聯合國資助「全球主義移民議程」，聲稱倫敦市長簡世德欲實施伊斯蘭教法，指氣候變化為「世界上最大的騙局」，嘲笑可再生能源如風能和太陽能為「笑話」⋯⋯如果要找一個人代表聯合國的反面，非特朗普莫屬。



美國霸權當道

暴露國際秩序虛偽

然而，與其說是特朗普的個人作風，更準確而言他只是道破了國王的新衣——國際秩序的名義上是以規則為基礎的多邊體系，實際上卻是由美國主導，主權國家並非真正平等。 特朗普的發言反覆強調「美國優先」，批評聯合國只會「發出強烈譴責信」，將美國在中東推動的單邊協議視為和平典範。他描繪的世界秩序是一個由強權憑藉軍事與經濟實力主導、透過雙邊談判而非多邊合作維持的體系。現實世界中，國際秩序在一定程度上正是這個模樣。 美國作為聯合國最大資助者，經常利用其資金優勢向國際機構施壓。特朗普拖延甚至削減聯合國預算，樂見其陷入財務危機，美國政府又可以隨時退出《巴黎氣候協定》、世界衛生組織等框架。

聯合國任務超過四萬項，架構龐大卻非常低效。官僚主義和資源浪費使其在烏克蘭、加沙與蘇丹等戰爭中淪為旁觀者。秘書長古特雷斯雖然偶爾發聲，但更多時候淪為花瓶嘉賓，卻沒有認真聽取其意見。「年屆八十」的聯合國難言能否從心所欲，但「逾不逾矩」肯定是由大國說了算。美國對以色列在加沙行動的盲目支持，實際上削弱了聯合國在「使用武力合法性」上的角色。另一方面，俄羅斯作為安理會常任理事國卻入侵烏克蘭，戰火至今仍未平息。五常本身的雙重標準使聯合國安理會陷入癱瘓，暴露國際秩序的虛偽。

全球南方崛起

愈發要求公平對待

但今日的世界早已不同於1945年。新興經濟體如印度、巴西、中國，對全球經濟增長的貢獻超越傳統工業化國家。全球南方在國際制度中卻長期被邊緣化，缺乏足夠發言權。美國主導的秩序無法應對全球力量對比的變化，反而強化了既有不平等，最終導致秩序合法性流失。隨着全球南方國家的崛起，它們愈來愈有能力要求公平利益。

這是為什麼巴西總統盧拉在聯合國大會上呼籲國際秩序的改革，讓發展中國家在決策中有更大話語權。單是美國對巴西最高法院的制裁，已凸顯當前秩序中的霸權一面。 事實上盧拉代表的不只是巴西，而是整個全球南方的聲音。他提出透過金磚國家擴大南方影響力，推動亞馬遜國家峰會，倡導全球糧食安全與減貧議程，並嘗試在烏克蘭與加薩衝突中扮演調解者。這不但展現了南方國家希望透過合作解決跨國問題，事實上如果不給予全球南方更多空間，國際秩序恐怕亦難以持續下去。

中國治理倡議

多邊合作超越對抗

周五（9月26日）輪到國家總理李強發言，其與盧拉的南方倡議可謂相呼應，強調聯合國作為全球治理核心，國際秩序應以合作、包容和公平為基礎。這些不只是外交口號，更是實實在在的工作。中國在氣候領域提出新的國家自主貢獻目標（NDC），中國生產了全球八成的太陽能板和七成的電動車，並透過「一帶一路」向五十多個國家輸出清潔技術，幫助全球南方實現綠色轉型。李強甚至宣布中國自願在世界貿易組織的談判中放棄部分「特殊與差別待遇」（SDT），展現中國願意在維護多邊主義的同時，推動更公平的貿易秩序。

如果說特朗普代表的是單邊主義與霸權邏輯，盧拉與李強的發言展示了國際秩序另一個可能的模樣——並非由某個霸權國家主導，而是透過多邊合作、發展中國家的積極參與，以及在貿易與氣候等領域的具體承諾來建構。中國威脅論者習慣渲染「中國取代美國」的論述，忽略了遠遠不只中國，而是愈來愈多國家都希望全球共同邁向一個更公平的多邊體系。只要甚為留意聯合國大會的各國領袖發言，就可以知道他們關心的不在於權力單純從西方轉移到東方，而在於能否真正回應二十一世紀的共同挑戰：戰爭、氣候、貧困與不平等。唯有在更公平的框架下，全球合作才能持續。聯合國八十周年既是危機時刻，也是改革契機。