關稅不再是王牌　中美稀土晶片戰燃爆全產業鏈

前不久10月2日美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受媒體採訪時說習特將在APEC期間舉行會晤，他自己也將和中國副總理何立峰進行第五輪貿易談判，應該會取得相當大的突破。但僅僅過了數日，中美關係就急轉直下，美國總統特朗普10月10日威脅對中國加徵100%關稅，並且揚言中美領導人的APEC會晤不一定會進行。

不過在經歷美國股市的黑色星期五後，10月12日特朗普又開始往回找補，在前往中東的飛機上說，中國與他一樣都不希望陷入經濟衰退，美國的立場是幫助中國而非傷害中國。被問題及是否真的要取消與中方會面時，他明確否認了取消會面的說法。

這一輪中美經貿關係劍拔弩張是美國先動手。

美國9月12日一口氣將23家中國高科技企業列入限制名單，其中半導體和集成電路領域是重災區。

2025年10月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文表示，考慮到中國限制向美國出口稀土的舉措，他認為「似乎沒有理由」在韓國即將舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間會見中國國家主席習近平。（Truth Social截圖）

9月26日美國祭出連坐式出口管制新規：任何被列入美國實體清單的外國企業，其持股超過50%的子公司將自動被追加同等制裁；即使少數股權關聯企業，只要美方認定存在重要關聯，也會面臨更嚴苛的審查。

10月8日美國把19家中國企業列入制裁名單，原因是這些中國企業涉嫌協助哈馬斯和也門胡塞武裝獲取軍用無人機組件，而這些組件中發現了美國的零部件或技術。

美國的這一波晶片半導體管控措施，已經不是以往簡單的出口管制常規手段，而是長臂管轄到要對整個產業鏈進行政治操控。根據美國的50%股權規則，3000多家中國企業受到制裁影響，簡直就是產業鏈上任何一家企業都人心惶惶。

在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

中國在10月9日打出稀土王牌，接連發布多項管控措施擴大對稀土的出口管控，不僅延續了以往對稀土產品出口的嚴格管理，更顯著加強了對技術出口的管控，精準針對稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造及二次資源回收利用等核心技術環節。具有明顯的行業針對性和戰略反制屬性。

美國將對晶片半導體的管控做到極致，中國也順勢將稀土的出口管控做到了極致。這是產業鏈對產業鏈的較量。

稀土是製造半導體晶片的關鍵原料。美國管控產品，中國就管控原料。美國試圖用晶片半導體拿捏中國，中國就用稀土來反制美國。王牌對王牌，雙方都沒客氣。

不是中美之間的大突破不存在了，而是中美在晶片科技領域的矛盾激化了。

據美國地質調查局數據顯示，中國佔全球稀土生產量81%。（Reuters）

眾所周知，特朗普第一任期中美貿易戰如火如荼，第二任期一開始特朗普就再次使出了關稅這一招。過去一段時間中美通過談判就關稅戰按暫停鍵達成了共識。談判期在第一次延長90天後，又延長90天到11月。這中間美國一度就中國進口俄羅斯石油威脅對中國加徵100%關稅，最後不了了之。

此次特朗普威脅對華加徵100%，而開始時間是11月1日。這就給了中美談判的時間。可以預料，中美關稅戰大幅度升温的可能性較小，中美在經過將關稅升高到上百的過程後，已經認識到這一招的侷限性。因此，從根本上說，芬太尼關稅、進口美國大豆、出售TikTok等都不是大的問題，中美要達成共識並不難。

單單一個關稅戰，中美從2018年較量到2025年，才初步打出了一條紅線：都無法接受上百的超高關稅，都不能隨隨便便加徵超高關稅。

2019年5月，中國國家主席習近平（左）考察稀土工廠。（新華社）

美國之所以是美國，特朗普之所以是特朗普，在於霸權不存霸道仍在。美國根本無法平靜接受無法制衡中國這一現實。不打一打怎麼會知道不能贏，不折騰折騰，怎麼能知道美國的霸道行不通。

美國除了關稅牌，還有相當多的王牌沒有來得及充分施展。新一輪中美經貿關係緊張，是美國在關稅王牌失效之後對中國的另外一記重拳。

前些年，美國制裁華為只是警告，前幾個月中美談判達成的稀土換晶片協議只是粗淺共識。全產業鏈管控才是美國火力全開的開始。中美晶片科技戰全線點燃，就是現在的狀態。

中美都有籌碼，也都希望放手一搏，勝負遠未分出，結局還沒到來。美國全世界找稀土，中國馬力全開搞晶片研發。留給中美的時間和空間是均等的。

未來中美可能會達成妥協共識，也可能會撕毀協議捲土重來。唯一值得慶幸的是中美之間的戰略對抗敵意從關稅過渡到晶片科技領域，壓力逐步釋放，尚未全線燃燒到軍事層面。