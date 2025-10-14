特朗普疑當眾斥責商務部長　稀土背後究竟發生了什麼？

針對中國前所未有的擴大稀土出口管制，特朗普（Donald Trump）得知消息時非常驚訝，急忙問手下: 中國為什麼這麼幹？當他了解基本情況後，他繼續對外聲稱，事先完全沒收到中國通知，感到意外。他很快就能了解到究竟發生了什麼！

據筆者收到的消息，近幾日華盛頓政治圈流傳，特朗普看到中國宣布新的稀土管制之後，很快召集了專責關稅貿易談判的三位主要內閣成員等少數人。當他了解了事情可能起因後，特朗普嚴肅斥責了商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick），「你們可能做了愚蠢的事情，把與中國的事情（貿易）搞砸了」。

美國商務部9月底在《出口管理條例》（EAR）下引入「50%規則」，這意味着中國將有多達數倍的實體添加到出口管制中。這顯然打破了美國與中國在前四輪談判中取得的默契，特別是最近一次馬德里談判中雙方承諾不再升級和加碼相關制裁或關稅。

這無疑激怒了中國，美國商務部也沒有預估到中國會有如此強烈反應。正如日本媒體所報道，中國（稀土管控）強硬姿態的背景是美國9月底強化了「實體列表」的50%規則，可能影響到中國數千家企業。「50%規則」基於特朗普政府想當然認為「中國不會強烈反擊」這一過時的想法。這無疑是美國的一次嚴重「誤判」。

根據消息，在這次閉門會議上，特朗普安排美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer‌）聯絡中方。事後正如格里爾所言，他聯繫中方進行電話溝通，但對方推遲了會談。

在盧特尼克離開會議室後，特朗普又當着副總統萬斯（J.D. Vance‌）與財政部長貝森特（ ‌Scott Bessent‌）等少數幾個人大聲說道，他（盧特尼克）不要再妄想控制我們的決策。

圖為2024年10月27日，盧特尼克（Howard Lutnick）在特朗普集會上造勢。盧特尼克於1961年7月14日出生於美國紐約州長島一個猶太家庭。在911襲擊事件中，包括他兄弟在內的658名員工喪生，而盧特尼克在隨後世界貿易中心雙子塔倒塌的事件中倖存了下來。從2019年開始，多次為特朗普舉辦了籌款活動從而贏得信任。（Reuters）

盧特尼克或許也很委屈，因為商務部的這個行動是既定的，就如10月14日起美國開始徵收中國船隻「港口費」是一樣的。他或許只是習慣性不考慮「中國感受」，結果被中國掀翻了桌子。

華盛頓清楚，經過與中國的四輪貿易談判，標誌着中美從突發性接觸轉向階段性穩定管理，經貿關係基本在可控軌道內運行。倫敦會談中促使中方同意落實達成稀土（臨時）出口安排，而美方選擇不觸碰自身出口管制議題。稀土作為戰略資源，能被從短期摩擦中剝離，表明雙方在部分關鍵領域願意維持技術性穩定。

此次事件可能讓中美前四輪貿易談判成果化為烏有，也嚴重影響了特朗普政府今年的豐碩成果。除了中國厭煩了美國的出爾反爾，特朗普政府的部門與部長之間相互掣肘已然成為美國政策一致性的最大漏洞。

財政部長貝森特與商務部長盧特尼克公開不和早已不是秘密，他們甚至當着日本談判代表激烈爭論，這被認為是可能在爭奪功勞，以討好特朗普。

可以看到，最近幾日包括美國總統、副總統、財政部長和貿易代表都在試圖降温此次事件，而商務部長盧特尼克則顯得相當安靜。