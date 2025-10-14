中國商務部：嚴管稀土出口後與美方會談　籲用外交解決爭端

中國商務部10月9日宣布加強稀土出口管制後引發美國反對，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還威脅在11月1日對華產品加徵100%關稅，不過相隔一日後又在旗下社交平台發文緩和態度。商務部發言人繼日前發文回應外界關注後，14日再發文重申中方立場，強調中方與美方保持聯繫，日前還進行工作層會談，呼籲通過外交解決爭端。



在商務部發布的公告中，發言人重申關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。措施出台前，中方已通過雙邊出口管制對話機制向美方進行了通報。反觀美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來美方持續新增出台一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

發言人在公告中強調，關於關稅戰、貿易戰，中方立場是一貫的。打，奉陪到底；談，大門敞開。中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，雙方合則兩利，斗則俱傷。過去4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。我想指出，美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇出台新的限制措施，這不是與中方相處的正確之道。

2011年7月16日，中國內蒙古，礦工們在含有稀土礦物的白雲鄂博礦場工作。（Reuters）

此外，公告還補充，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，拿出談的誠意，與中方相向而行，以兩國元首通話重要共識為引領，維護好來之不易的磋商成果，繼續發揮中美經貿磋商機製作用，通過對話協商解決各自關切，妥善管控分歧，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。