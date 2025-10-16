大大的諷刺，美國也要計劃經濟了！

美國財政部長貝森特（Scott Besant）當地時間10月15日在一場論壇上透露，特朗普政府正尋求通過加強對美國關鍵戰略領域企業的管控，特朗普政府已確定7個具有戰略意義的產業領域。

談到為什麼這麼做，貝森特直言當面對中國這樣的經濟體時，必須運用產業政策。建立「戰略礦產儲備」是優先事項。「當我們看到本周中國在稀土問題上的這一公告時，就會意識到我們必須實現自給自足，或者與盟友共同實現足夠的供應。」

據了解，美國國防部7月同意投資4億美元，成為MP Materials的最大股東，該公司運營着美國唯一一座正在運營的稀土礦。10月美國國防部還達成了另一項協議，投資有阿拉斯加採礦權的加拿大礦企Trilogy Metals公司。

貝森特被認為是特朗普政府唯一智商在線的人。2025年2月3日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

特朗普政府已入股多家關鍵企業，包括美國鋼鐵、英特爾。同時，他還要求從Nvidia（英偉達）和AMD在中國的晶片銷售收入中抽取分成。貝森特特別提到了國防行業，指出美國政府在一些國防企業中是最大的甚至唯一的客戶，因此可以要求企業減少股票回購、增加研發投入。

貝森特2024年曾在一次演講中嘲諷拜登政府對半導體等戰略領域的補貼是「中央計劃經濟」的做法。現如今特朗普政府直接投資控股關鍵企業的做法實際上和計劃經濟沒什麼區別。

曾幾何時，自由經濟、市場競爭是美國公開標榜的優勢。更是美國指責中國公營部門介入私營部門的非常熟練的詞彙。而如今美國也開始實行計劃經濟擁抱產業政策了。

2025年7月26日，中國重慶，圖為Getty設計的圖片中，一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在中國與美國國旗上方。（Getty）

不少學者認為特朗普政府對產業政策的擁抱是借鑑中國經驗。但是資本主義經濟體制的優越性，如此快就被美國拋到腦後，開始擁抱社會主義中國的做法，這實在是諷刺。

特朗普政府今年7月關閉運營近64年的美國國際開發署，關停「美國之音」(VOA)、自由亞洲電台等國際媒體機構，被認為放棄在全球推行美國民主。現如今，自由主義市場經濟的高地，特朗普政府也不再堅守，開始施展政治手段管控經濟。

美國將實用主義發揮得淋漓盡致。根本沒有什麼意識形態的優越性，和政治經濟模式的高地。合則用不合則棄，也是美國的準則。

2025年10月14日，特朗普在其社交平台發表的一篇帖文中表示，中國「故意不購買我們的大豆，給我們的豆農製造困難」，這是在實施「經濟敵對行為」。（realDonaldTrump@truthsocial）。

過去，美國要在全球推行霸權政策時，將美國的一套價值觀包裝為普世價值，將美國的政治經濟運行方式打包推銷給各國，甚至不惜在不少國家搞出政變。現如今美國的霸權捉襟見肘，自顧不暇，美國直接砍斷了不斷進行價值輸出的平台，直接放棄了所謂的自由經濟方式，開始越來越多進行政治操控。

也不過是一二十年前，美國模式還是各國效仿的對象。蘇聯解體後，為拉美和東歐等國提供新自由主義理論指導的華盛頓共識墨跡未乾。如今美國為了應對稀土困境，竟然也開始計劃經濟了。看來，美國模式並不能一直為美國提供行動的指南。

當美國開始加強政府管制，開始放棄貿易自由化時，將美國的一套邏輯奉為圭臬的時代真的該結束了。還會有人跟隨美西方指責中國專制嗎？現在指責中國管控經濟還合時宜嗎？