中美談出成果為習特會預熱

為期兩天的中美第五輪經貿談判，10月26日（星期天）在馬來西亞吉隆玻落幕。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，中美官員制定了「非常成功的框架」，為兩國領導人舉行會晤奠定基礎。這意味着中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）10月底在韓國的會晤已沒有懸念。



這次習特會是特朗普今年初再度入主白宮後中美元首首次會面。儘管中美在一系列重大問題上分歧依然嚴重，美方甚至一度放風稱習特會有可能落空；但考慮到中美關係的特殊重要性，雙方最終還是從大局出發，儘量排除障礙，讓習特會得以實現。

中美在吉隆玻的經貿談判，就是為習特會預熱。按照美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的說法，這次談判「進行了廣泛討論，涉及各種議題，談到延長停火（貿易休戰）協議，也談到稀土……我們即將迎來一個關鍵時刻，兩國領導人將在未來幾周就進展舉行一次非常富有成效的會談」。

為期兩天的中美第五輪經貿談判，10月26日（星期天）在馬來西亞吉隆玻落幕。圖為中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰(左二)離開會場。(Reuters)

特朗普本人10月25日也表示對中美達成協議有信心。他在啟程前往馬來西亞訪問時說，對10月30日與習近平的會談充滿希望，並稱雙方將討論農業領域和芬太尼出口問題。「我們將討論很多事情。我認為，我們很有可能達成一項非常全面的協定。」

中美吉隆玻談判前，美國展示了強硬姿態。美國貿易代表辦公室10月24日宣佈對北京是否履行中美2020年簽署的第一階段貿易協定展開調查，評估中國未履約對美國貿易造成的負擔或限制，並決定是否需要採取進一步措施。美國還聲稱考慮限制包含美國軟體的產品出口至中國，包括筆記型電腦、噴氣發動機等高科技產品。

美國財長貝森特10月15日還點名攻擊中國談判代表李成鋼，稱其失去理性，行為異常，「以為自己是戰狼」。

雖然姿態強硬，但美國現階段對中國的需求基本都擺在枱面上：一是要求中國放鬆稀土管制，讓美國軍工和高科技產業不受稀土受限的影響；二是要求中國大量購買美國農產品尤其是大豆，否則特朗普的選舉票倉可能受到衝擊，影響明年中期選舉共和黨在國會中的席位；三是希望中國購買美國能源，減少從俄羅斯進口能源，迫使俄羅斯回到談判桌。

其中，美國短期內無法找到替代的就是稀土供應。美國近期展開一系列行動，包括與澳洲等國家達成礦產協議，力圖打破中國在稀土產業的壟斷地位。但拋開中國重建稀土產業鏈，是一個十分複雜且需要時間的過程，不是三五年內就能解決。

中方認為，美國在談判前的強硬姿態不過是「虛空造牌」，或是應用美國總統特朗普經常採用的極限施壓手段，意在為談判增加籌碼。對此，中方沒有過多與美國進行口水戰，只是在加強稀土出口管制和購買大豆等問題上毫不鬆口，迫使美國在談判中讓步。

但中國在稀土和購買美國農產品等問題上的強硬姿態，也是為了談判增加籌碼。中國目前並沒有真的與美國「脫鉤斷鏈」的底氣。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，中美官員制定了「非常成功的框架」，為兩國領導人舉行會晤奠定基礎。(Reuters)

10月23日閉幕的中共二十屆四中全會，審議通過了中國第十五個五年規劃的建議，強調將繼續擴大高水準對外開放。在當今世界，中國要擴大高水準對外開放，就不能與美國徹底鬧翻。

中國商務部長王文濤10月24日對中美吉隆玻談判表示樂觀。他說：「此前的四輪中美經貿磋商證明，中美在相互尊重、平等協商的基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道。」

由此可見，中國已打算在稀土，購買美國農產品，控制芬太尼流入美國，甚至減少俄羅斯能源進口等方面向美國作出讓步，以換取美國在關稅和高科技產品限制等問題上對中國作出妥協。不過，雙方的讓步都不會一次到位，都要為對方可能的「變臉」留有餘地。

中美吉隆玻談判的成果為10月底的習特會創造了條件。過去幾年，中美元首也舉行過幾次會晤，但每次會晤後不久，兩國又陷入新一輪較量。這次習特會能否改變中美長期博弈的局面，答案也未必樂觀。

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為于澤遠

