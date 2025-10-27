卡住「石油美元」死穴　中國是中東的「進擊巨人」

國際貨幣基金組織（IMF）在2025年10月初發布的全球外匯儲備貨幣構成（COFER）數據顯示，截至第二季度末，美元在全球外匯儲備中的佔比已降至56.32%，創下自1995年以來的新低。但更糟糕的是，全世界都知道這只是趨勢的開始。

而更核心的，石油美元體系結構性鬆動的加速。2025年6月，美國與沙特延續50年的「石油美元協議」到期後未續約，沙特明確表示將積極推動多幣種結算機制。



開宗明義——沒有人民幣將取代美元的意思，但人民幣如何撬動中東，是一件非常有意思並值得被關注的事情。沙特對華石油貿易中人民幣結算佔比首次突破45%，較2023年翻番，同時沙特兩大國有銀行正式接入中國跨境支付系統（CIPS），逐步擺脱對SWIFT渠道的依賴。

與此同時，中國與沙特通過數字人民幣完成的首筆原油跨境結算，將交易時間從傳統美元結算的3-5天壓縮至2小時以內，技術效率的提升正重塑能源貿易的底層邏輯。

2024年9月11日，中國國務院總理李強在利雅得王宮與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會談。（新華社）

能源結算直擊「石油美元」

自20世紀70年代以來，沙特等產油國與美國維持着默契的石油美元體系：用美元購買石油，將美元投資於美債，以換取美國安全保障。但這個「共識」已經發生變化。2023年初，沙特財政大臣在達沃斯論壇上表示對使用美元以外貨幣進行石油結算持開放態度。

這一轉變首先源於對地緣政治風險的擔憂，美國近年來頻頻將美元體系「武器化」。產油國的多元化訴求也日益明顯。

美國自身角色的轉變也動搖了石油美元協議的基礎。頁岩革命使美國原油產量飆升，從淨進口國轉變為能源淨出口國。當美國不再是石油買家而成為競爭者時，與沙特等產油盟友的戰略關係面臨調整。加上近年美沙因卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特駐土耳其領事館遇害事件、也門戰爭、油價政策等多次摩擦，互信有所削弱。「石油換安全」的舊平衡已有所失衡。

美國總統特朗普到訪沙特阿拉伯，簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。（路透社）

另一面，中國早已成為世界第一大能源進口國和海灣石油最大買家。2024年中國與沙特阿拉伯的雙邊貿易額達到1075.3億美元，沙特連續多年是中國在中東地區第一大貿易伙伴，其中，中國自沙特進口原油7863.9萬噸。

在這種貿易格局下，以人民幣結算部分石油貿易，既有助於穩固這一巨大市場，也符合產油國經濟多元化的長期利益。沙特等國事實上是在尋求與中美之間的平衡，通過開放人民幣等多種貨幣結算來「去政治化」、降低對單一盟友的過度依賴。

2022年底，在中阿、中海峰會上，中國明確表示將努力以人民幣購買海灣地區的石油天然氣。2023年11月，中國人民銀行與沙特央行簽署了500億元人民幣的雙邊本幣互換協議，為兩國貿易創造了本幣結算的條件。

同時，中國正着力搭建以人民幣計價的能源交易平台。上海國際能源交易中心推出的原油期貨合約（INE）於2018年上線，以人民幣計價結算。僅數月後，上海原油期貨交易量已佔全球主要原油期貨市場約14.4%的份額，削弱了布倫特和WTI的壟斷地位。該交易中心已坐穩全球第三大原油期貨的交椅，在亞太地區形成了重要的價格影響力，國際參與度不斷提升。

由沙特與伊朗的例子可見，中東國家未來從中國接受的人民幣投資，也都會通過出口石油來結算償還。這就會形成一個人民幣取代了美元的循環。（Reuters）

作為全球最大原油進口國，中國發展人民幣計價基準就這樣水到渠成。上海原油期貨的活躍為亞洲買家提供了反映區域供需的價格參考，也為用人民幣直接購買中東原油提供了可能的通道。能源貿易人民幣結算走向了現實。

打造金融循環形成強黏性

僅有貿易結算層面的突破還不夠，更深層次的是打造一個使人民幣資金能夠「流進來又用得出去」的金融循環體系。關鍵在於讓流入中東的人民幣真正「沉澱」下來，並在當地形成再投資、再循環的渠道。

中國財政部在中東發行人民幣主權債券是一次有趣的金融創新。2024年11月，中國在利雅得發行20億美元債券，認購訂單總額達397億美元，超額認購近20倍。這一超額紀錄反映了中東及全球投資者對中國主權信用的信任。

這種「美元債-人民幣貸」的融資閉環具有深遠意義：中東投資者購入中國美元債，資金進入中國或「一帶一路」沿線項目；中國隨後以人民幣資源投向中東的基礎設施和產能合作項目。如此一來，中東持有的美元經過「中國債券-人民幣貸款」的轉化，逐步沉澱為人民幣計價資產。

中國自動駕駛科技公司文遠知行23日在沙特阿拉伯首都利雅得，正式啟動該國首批無人駕駛出租車試運營服務。 7月23日，沙特交通和物流服務大臣賈西爾（右一）體驗無人駕駛出租車。（新華社）

另外，人民幣跨境支付系統（CIPS）低調的快速成長。自2015年上線以來，截至2025年5月，CIPS參與機構已增至1683家，覆蓋六大洲。值得一提的是，CIPS近來吸收了來自中東和非洲的外資銀行作為直接參與者。儘管CIPS的規模相對SWIFT仍有限——人民幣通過SWIFT的支付佔比僅約3%，美元仍佔近50%，但CIPS的拓展表明人民幣支付網絡效應正在形成。中央銀行本幣互換協議也在擴大範圍。

截至2023年底，中國已與40多個國家建立人民幣互換安排。這些互換線為他國央行提供了獲取人民幣流動性的渠道，可用於支持雙邊貿易投資，甚至應對美元流動性危機。中沙央行新近簽署的500億元人民幣互換，正是為兩國資金往來提供「備用橋樑」。

從中東國家角度看，參與人民幣金融循環符合其自身戰略。海灣主權財富基金管理的資產規模龐大，當前中東主權基金總資產約4萬億美元，預計2030年可增至10萬億美元。長期將絕大部分儲備投入美元資產存在收益和風險的問題，政治風險也可能使部分資產不可及。因此增配人民幣資產成為可以理解的趨勢。

阿布扎比投資局（ADIA）持有的中國權益資產佔其權益投資組合的比重，從2019年底的4.5%激增至2023年一季度的22.9%。科威特投資局對中國的投資在過去15年增長了近50倍，中國已成為其全球投資組合中的第二大目的地。沙特的公共投資基金（PIF）也宣佈將在中國內地開設辦事處。這些舉措表明中東「石油金主」正將更多資金配置於人民幣資產。

實體經濟築牢信任基礎

貨幣的接受度最終取決於對發行國經濟實力和合作深度的信任。人民幣在中東立足，背後更是廣泛深入的實體經濟合作做支撐。近年來中國與海灣國家的經貿已從單純的石油貿易擴展到基礎設施、製造業、高新技術等領域。沙特「願景2030」與中國「一帶一路」的對接，正打造多維度的利益共同體。

在沙特利雅得近郊，中沙合作共建的「中沙特殊經濟區」項目正在推進，佔地4平方公里，將包含物流與輕工業園、國際貿易中心及配套生活區。該園區預計將有逾3000家貿易零售商和200多家輕工製造企業進駐。這一項目將帶動大量以人民幣計價的設備、物資和服務，並在當地形成人民幣結算的現實需求場景。

吉贊經濟城是中沙產能合作的旗艦項目，中國企業投入已超過213億美元。吉贊經濟城吸引了100多條當地供應鏈，成為國家發改委列出的20個重點境外園區之一。大量基礎設施和工廠建設意味着大宗商品、工程服務和人力往來都出現人民幣結算的契機。

沙特阿拉伯的吉贊經濟城又名「吉贊基礎及轉型工業城」 目標是實現重工業、采礦業、轉型工業和石化工業的本地化，提供重要的能源供應，實現造船業的本地化，並投資於礦產、農業、畜牧業和漁業。

中國與中東也在加速高新技術領域的合作。從5G通信到新能源，從人工智能到航天航空，都出現中東國家引入中國技術的案例。華為公司已在沙特參與5G網絡建設，中企也承建了阿聯酋的光伏電站。此外，沙特致力於成為全球氫能和可再生能源的領先供應國，與中國在該領域互補性強。

2022年沙特與中國簽署了價值超過300億美元的合作協議，涵蓋新能源、科技、製造業等。上海振華重工為NEOM港口提供全自動化起重機，中國能建集團承建了沙特2吉瓦的太陽能電站。這些項目中大量設備、技術和工程服務來自中國，在付款上以人民幣計價具有現實合理性。

一個正在形成的良性循環是「石油換人民幣，人民幣換商品/投資」。沙特等國通過賣油獲得人民幣後，可以直接用人民幣從中國購買工業製成品、承包基建、獲取技術，或將人民幣投資於中國境內或第三國項目。海灣資金還可攜人民幣參與非洲、南亞等地的中資項目。

半個多世紀以來，「石油美元」構築了美國主導的國際經濟秩序支柱。如今這一支柱正在出現黃昏的剪影——並非轟然倒塌，而是日漸褪色。「黃昏」並不意味着美元作為石油結算貨幣會立刻消亡，而是預示着單極貨幣霸權時代正走向終結。石油結算體系的變化並非偶然，而是深層歷史動因使然。

美國自身政策在無意中加速了去美元化進程。近年來美國屢次舉起金融制裁的大棒，即便傳統盟友也心生顧慮。美國國內聯邦債務高企、頻繁的債務上限危機、美聯儲快速加息導致新興市場資本外流——這些都在客觀上削弱了美元作為全球公共品的信任度。

石油美元的黃昏，已從趨勢預測轉化為正在發生的現實。反觀人民幣通過能源結算、金融循環、實體經濟這三個渠道在中東發力，正是這一歷史進程的生動註腳。當沙特開始考慮以人民幣售油，當中東資本樂於持有人民幣資產，當中資項目紮根中東並用人民幣交易，更加加速了轉變的發生——這一轉變的核心正是世界走出「美元中心主義」的迷霧。而要知道，中國出手的並不僅是中東⋯⋯（更多內容見：被忽略的鐵礦石重拳 打破大宗商品貿易「美元霸權」的重要一役）