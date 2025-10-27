稀土牌敲碎關稅大棒最後的體面　美國最為吃痛的一次談判

中美在馬來西亞進行了一天半的會談，中國稱就各自關切的安排「達成基本共識」，美國則形容達成「非常實質性的框架」。同樣身處吉隆坡的美國總統特朗普（Donald Trump）告訴媒體，「我們將達成協議」，「這將對中國好，對我們都好」。

此次馬來西亞會談能夠達成共識不令人意外，畢竟APEC峰會在即，中美元首很難做到相聚而不相見，為了給領導人會晤鋪路也需要有些許的共識作為點綴。但令人意外的是此次中美達成的共識並不是點綴性質的共識，而是全方位的共識。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月26日上午在會談結束後稱，雙方討論了農業採購、TikTok、芬太尼、貿易、稀土，以及整體雙邊關係等議題。貝森特隨後在接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時說，特朗普威脅對中國商品徵收100%關稅「實際上已被擱置」。貝森特還稱這是美國公民、美國農民的勝利。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，中美官員制定了「非常成功的框架」，為兩國領導人舉行會晤奠定基礎。(Reuters)

中美前幾次談判，美國會拋出一堆其他的議題比如俄烏衝突，以中國進口俄油威脅對中國加稅，而此次會談前美國公開說大豆、稀土 、芬太尼是特朗普關心的三大問題，美國終於不再東拉西扯開始專注於中美兩國的問題了。

中國官方披露的訊息是雙方討論的議題包括造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等，交流磋商「坦誠、深入、富有建設性」。雙方就解決各自關切的安排達成基本共識，並同意進一步確定具體細節，履行各自國內批准程序。

除了美國所說的晶片、稀土、芬太尼，中國還介紹的還有造船業301措施等很多問題。以往的談判中國官員不會如此詳盡羅列談了什麼問題，而這次如此清晰的介紹是否意味着協議共識將是迄今為止最大的？也有聲音爆料中國提高要價提出了要解決2018年以來的關稅問題。以目前中美達成的諸多共識看，中美真的要達成一個階段性大協議了嗎？

2025年10月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達馬來西亞前，在空軍一號上向媒體發表講話，說中美即將達成協議。（Reuters）

更令人意想不到的是中美如此迅速達成共識。中國10月9日前後宣佈加強稀土管制後，美國的表現相當憤怒，從威脅加徵上百關稅到詆譭中國談判官員戰狼，再到威脅APEC峰會中美元首不見面，全世界都能感受到美國確實被刺痛了。但是從中國公布稀土管控措施到中美進行談判達成共識前後也不過半個月的時間，如此短的時間內，雙方就達成了如此多的共識。

為什麼會如此短的時間內就達成了共識消弭了美國的憤怒？到底發生了什麼？中美達成了何種交易？

另外一個值得注意的細節是雙方代表合影時，中國副總理何立峰有了明顯的笑容，第一天談判結束之後何立峰和中國貿易代表李成鋼滿面春風，與記者團熱情打招呼。中國代表的鬆弛感和美方形成了鮮明的對比。

當今的晶片競賽已然演變為一場激烈的「中美對決」——美國在竭盡所能的維持着技術優勢，而中國則在不遺餘力中衝破西方的技術高牆。（資料圖）

在磋商的第一天，美方代表團是提前抵達了會場，並且避開了大門口的記者，從側面悄悄進場進去了，會談結束後，美方同樣是低調立場。這和以往每次談判之前美國拋出對中國的恐嚇，高調利用媒體造勢迥然不同，美國變得非常謹慎低調。此次談判美國對華強硬派代表、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）沒到場，這位9月還在忙着搞晶片斷供、新能源封鎖的官員，被暫時按下不用。

從細節表現看，這次談判美國人大概率相當吃痛，可能是美國最沒把握、必須認真對待、為達成結果需要小心應對的一次談判。

2025年10月24日，美國貿易代表辦公室表示，已對中國就中美2020年貿易協議的履行情況展開調查。（美國貿易代表辦公室網站截圖）

可以看到中國人能夠這麼快搞定美國人，說明美國的威嚇不值一提。一輪輪談判下來，中國人可以應對美國帶來的挑戰。中國能夠抵住美國的關稅大棒，能夠讓美國的關稅談判期一次次延長。可以利用稀土優勢主動發起進攻，讓美國的鋒芒迅速軟化，真正印證了中國人和美國打交道是平起平坐、旗鼓相當的。

中美為何能夠如此迅速達成諸多共識？在分析人士看來，美國關稅大棒一旦失效，關稅談判就是個偽命題。相信中美會進入更加有針對性的領域進行較量。而圍繞關稅滋生的問題，很容易自然而然解決。這是中美能夠迅速達成全方位共識的主要原因。