習特會可以有高期待嗎？

中國終於官宣，10月30日在韓國釜山習近平與特朗普舉行會晤。在APEC峰會期間，利用這樣的場合來進行雙邊會晤。外界可以說，有極高期待，但也並沒有真的期待什麼實質性成果。為什麼這麼說呢？



類似的做法，之前拜登任內有過兩次。一次是2022年11月在峇里島舉行G20期間舉行會晤。

一次是2023年11月在三藩市舉行APEC期間舉行會晤。當時還流行一句話，叫做「重回峇里島，通往三藩市」。意思是在峇里島會晤後，美方仍然不斷出爾反爾，所以要「重回峇里島」，才能「通往三藩市」。但實際上，通往三藩市後，美方也仍然還是老樣子。所以中美關係現在也仍然是老樣子。換了特朗普上來，只會比拜登時期更加反復無常。

所以，實際中方已經對本次會晤定調了，就是去「交換意見」。通稿裏是說：「就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」在外交術語裏，交換意見，差不多就是「各說各話」的意思，彼此意見互相不同意，那麼這意見自然只能「交換」。

習拜會：2022年11月14日，習近平（左）與拜登（右）在印尼峇里島會面（AP）

另外，在中國外交部介紹情況時，其中提到：「此次會晤兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。我們願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。」可見，大概也是「事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題」交換意見。也就是雙方在核心的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題，是很難達成什麼具體成果。

不過，這不意味着這次雙方會晤，什麼成果都不會有。大概率還是雙方互相撤回一部分今年加碼的制裁與反制。

今年特朗普對中方施加諸多無理制裁和關稅，這屬於虛空造牌，想用這樣憑空造出來的籌碼，來換取中方實際讓步，這是特朗普在首個任期曾經幹過的事情。但今時不同往日，今年特朗普對中方虛空造牌，中方就直接對等反制。中方是世界上唯一對特朗普進行對等反制的國家，這也使得擁有跟美國進行對等的虛空調整的資格。這就是對等反制的好處。不對等反制，那麼想要特朗普撤掉虛空造牌，就得付出實際利益，比如歐日韓得用巨額投資來換取特朗普下降關稅。

其實幾日前馬來西亞中美經貿磋商的結果出來後，就基本可以知道這次APEC會晤可能達成什麼成果。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，中美官員制定了「非常成功的框架」，為兩國領導人舉行會晤奠定基礎。(Reuters)

10月26日，中美雙方的經貿團隊，各自都有對磋商結果做出表態。貝森特稱貿易談判為領導人會晤奠定了框架。美國貿易代表稱，中美談判即將達成協議。美方的表態，屬於典型的好大喜功，迫切想要跟特朗普邀功的感覺，屬於泛泛而談。

相比之下中方的表態，則要具體和實際很多。中方國際貿易談判代表李成鋼10月26日說：「雙方的討論包括眾多的議題，比如雙方各有關注的出口管制議題，對等關稅進一步延長暫停期問題，芬太尼關稅和芬太尼禁毒合作問題，進一步擴大貿易問題，美方301船舶收費相關措施問題等等，中美雙方就此進行了建設性的探討，美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。經過一天多的非常緊張的討論，中美雙方就上述這些議題建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，形成了初步共識。下一步各自將會履行內部報批程式。」

另外還有一份通稿是說：「雙方以今年以來兩國元首歷次通話重要共識為引領，圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程式。」

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

這裏是說「坦誠、深入、富有建設性」，沒有出現「交換意見」。而「富有建設性」的用詞也比「建設性」要積極。總體來說，這次談判有達成一些成果。

但這個成果從通稿內容看，仍然還只是「虛空領域」的調整，也就是雙方只是撤回今年加碼的一部分制裁。

比如說美對華海事物流和造船業301措施；延長對等關稅暫停期；芬太尼關稅和執法合作；農產品貿易等等。至於美國最關心的把美國打疼的稀土出口管制，雖然外媒又在散播一些未經證實的資訊，說中方要推遲一年施行這次10月新出來的稀土出口管制措施。消息存疑。這是中國好不容易趁這個機會建立起來的出口管制措施。保留這個出口管制措施，就可以隨時根據美方態度去精准卡脖子，還能精確調整卡脖子力度。把手從美方脖子上放下來，這是不可能的。

另外，雖然目前中美雙方本次見面釋放了樂觀資訊，但還是要注意，中美博弈並沒有因此結束，雙方目前的調整都還只是虛空領域的調整，只是撤回今年加碼的一部分制裁，未來也不排除再次反復，螺旋升級的可能性。對於中美博弈，還是要有持久戰的準備。