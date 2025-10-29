習特會之外　美國政治還能掣肘特朗普嗎？

10月30日即將舉行的「習特會」，從美方的放風來看，特朗普（Donald Trump）和習近平大概會為這一場中美貿易戰帶來暫時的緩和，美國以削減目前訂於20%的「芬太尼」關稅、削減針對中國船舶的港口費、進一步放寬半導體出口管制，來換取中國押後稀土出口管制的實施、大手購買美國大豆、為出售TikTok達成協議，並加強同美國針對芬太尼原料供應的合作。

國際新聞的焦點當然都放在習特會及其周邊事態之上。不過，習特會的前提是特朗普在美國國內看似完全不受約束的權力。

如果國會立意從總統手上奪回憲法給予國會的關稅權－－事實上，美國參議院在28日就通過了決議案，要求總統撤銷針對巴西的50％關稅，只不過此案預計不會獲得眾議院審議－－習近平需要跟特朗普談貿易的前設條件就不復存在。

到底特朗普在美國國內是否像他如今看起來那樣可以不受約束地任意行動？到底美國國內還有沒有對特朗普權力的掣肘？

美國總統特朗普（Donald Trump）10月29日乘搭空軍一號專機抵達韓國釜山金海國際機場，這是其亞洲之行的最後一站，他下午會在慶州，將在國立慶州博物館與總統李在明舉行會談。（Reuters）

最高法院「關稅權力」案開審

首先，跟關稅有關的就是美國最高法院有關總統利用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅的案件。此案11月5日將會上庭審理，特朗普對此似乎甚感憂心，曾經提過他本人可能會親自到最高法院聽審。

無論是他針對全世界的所謂「對等關稅」，還是針對中國、墨西哥、加拿大的「芬太尼」關稅，以至他明確用來干預巴西國內政治的額外25％關稅、用來懲罰印度購買俄羅斯石油的25％「次級關稅」，甚至是他最近因為不滿加拿大的「列根反關稅」廣告而威脅加徵的額外10％關稅，全部都是建基於條文完全沒有提及「關稅」一詞的《國際緊急經濟權力法》。

本年由保守派佔6對3大多數的最高法院過去大半年非常優待特朗普，在後者至今一共22個已有結果的緊急呈請中有19個都作出了對特朗普有利的判決，當中絕大多數連幾句解釋判決的法律理由也沒有。即便如此，普遍分析認為特朗普隨意運用《國際緊急經濟權力法》來加減關稅的做法確實「太過份」，幾乎奪取了憲法給予國會的關稅權力，最高法院就算不完全推翻特朗普的緊急狀態關稅，也將作出局限其關稅權力的判決。

根據去年準確預判特朗普勝選的Polymarket網上賭盤，特朗普的勝算只得四成。

根據去年準確預判特朗普勝選的Polymarket網上賭盤，特朗普的勝算只得四成。（網站截圖）

如今，日本對美國的5500億美元投資承諾只在啟動階段，韓國對美的3500億投資承諾更是連這次特朗普親訪李在明磋商之後也未有實質進展，可見大家都在觀望美國最高法院可能會到來年初才公布的判決。若然特朗普緊急狀態關稅權力被奪或被削，特朗普自然就會失去掉一大手談判籌碼。

政府停擺之爭「最後攤牌」

當最高法院關稅案尚在緩緩推進，特朗普從韓國一回到美國就要面對的則是他和民主黨之間的政府停擺「決戰」。

不知不覺，美國聯邦政府已經陷入停擺29日，是美國歷史上第二長的停擺（按：最長的是2018、2019年的35天）。這次政府停擺的媒體關注度不高。特朗普也把握這段時間大搞外交，先飛到中東為加沙停火領功，本周又訪問了馬來西亞、日、韓三國。在美國國內，他則是迅速把有百年歷史的白宮東翼拆掉，實行「先斬後奏」，再從容興建比白宮主建築還要大的宴會廳，把其佛羅里達海湖莊園的土豪金風格進一步引入白宮。

美國白宮東翼遭拆除，圖為2025年10月23日的情況（Getty）

不過，特朗普似乎已經決定了在這次亞洲行結束回國之後同民主黨攤牌，看看誰先退讓。

民主黨的要求非常簡單，就是要特朗普延長本年底到期的奧巴馬醫保強化補助，避免超過2400萬受保人來年保費急升超過一倍（相當於1016美元），並且撤回《大而美法案》對低收入政府醫保的削減。由於來年的續保期11月1日就要開始，民主黨賭的是當民眾看到自己保費大增（受影響的人有57％住在共和黨選區），將會把政治壓力完全推在共和黨和特朗普身上。到時如果特朗普妥協，他上年大半年以來的「不敗神話」將會被打破，這對民主黨的「反特」運動也將打下一支強心針。

特朗普為保自己的「不敗神話」，要求國會共和黨人完全拒絕和民主黨溝通。忠於特朗普的共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）甚至自9月19日起就一直休會，讓眾議員不能審議任何由兩黨參議員推出的折衷方案。

特朗普本來威脅會趁機大炒公務員，但最終並沒有大規模行動。他又在各級聯邦政府網站和手機程式的當眼處展示「國會激進左翼讓政府陷入停擺」的訊息，利用政府機器來作黨爭宣傳。為了向民主黨人證明他有長期讓政府停擺下去的決心，他甚至讓國防部用動研究經費來支付美軍薪金，先去掉來自軍人的壓力。

2025年10月21日，美國馬里蘭州喔，圖為馬里蘭州Hyattsville地區舉辦的救濟活動，可見有聯邦僱員因美國聯邦政府停擺而趕來領取救濟。（截圖自NBC）

種種施壓之後，民主黨人堅拒讓步。特朗普這次從亞洲回國，就要利用4200萬美國人依賴的「食物券計劃」（SNAP）來與民主黨「攤牌」。

雖然農業部的食物券計劃還有約60億的緊急經費，法律條文以至農業部本來的停擺應對方案也表明會利用緊急經費來維持食物券，不過特朗普就決定要用4200萬人的溫飽跟民主黨玩一場「膽小鬼遊戲」，拒絕為食物券供款。食物券計劃11月1日就要到期，剛好就是特朗普返回美國之時。

一眾民主黨州份已經向特朗普政府提告，要求法院強迫當局以緊急經費延續食物券。到底美國民眾最終會把政府停擺的責任歸咎哪一方，我們暫時未能作出預測（按：民調顯示較多人認為共和黨人需要負責，但兩種意見差距不大）。

可是，這場政府停擺「決戰」已經變成了特朗普和民主黨人之間的意志之爭。若然特朗普最後被迫妥協，民主黨在不同議題上的反抗力度將會加大（按：國會民主黨人在很多程序投票上其實一直都沒有採取對抗特朗普的做法），甚至可能會出現民主黨人在關稅戰等關鍵議題上舉起對立大旗的情況。

愛潑斯坦餘波未了

除了停擺爭議之外，淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的密檔公布風波，依然是特朗普揮之不去的政治麻煩。

在數位共和黨眾議員與民主黨聯手之下，目前要求政府公開愛潑斯坦文件的決議只差一個議員簽名就能夠壓過議長約翰遜的反對而交付大會表決。為了阻止這個情況出現，約翰遜如今就以眾議院還在休會為由，拒絕為一個9月23日在補選中當選的民主黨眾議員進行宣誓。

2025年9月16日，特朗普訪問英國，有抗議者在王室溫莎堡外投影特朗普與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的合照（Reuters）

不過，拖延始終不是解決問題的辦法。如果政府停擺結束，眾議院始終需要復會，到時候下一波的愛潑斯坦爭議將會重新變成美國政治新聞焦點。

此等醜聞當然動搖不了特朗普的實權，卻能進一步削減他在MAGA派當中的支持。如今，MAGA派代表人物、眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）已在奧巴馬醫保、愛潑斯坦密檔、金援阿根廷等問題上公開同特朗普政府搞對立。MAGA派絕對有在愛潑斯坦的議題上進一步分裂的可能。

11月4日選舉日的三大看點

在國會議程之外，11月4日是美國的選舉日。本年不是中期選舉、總統選舉等重要選舉年，不過也有至少三個指標性的投票，可能會對特朗普構成挑戰。

首先就是紐約市市長選舉。如今，自許為社會主義者的曼達尼（Zohran Mamdani）以雙位數百分點領先以獨立身份參選的前民主黨紐約州州長科莫（Andrew Cuomo），很可能會順利當選。曼達尼善於運用社交媒體作宣傳，而且其「經濟左翼民粹主義」立場明確，凍結租金、投資建房、免費托兒服務、免費巴士服務等主張都非常容易理解。如今連紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）也要來沾曼達尼的民氣，期待有助她明年連任選戰。

2025年10月16日，美國紐約， 民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）、無黨籍候選人、前紐約州長科莫（Andrew Cuomo，不在圖中）與共和黨候選人Curtis Sliwa（不在圖中）進行紐約市長選舉前的首場辯論。（Reuters）

曼達尼坐上紐約市長一職，將會更加壯大以桑德斯（Bernie Sanders）、AOC（奧卡西奧科爾特斯Alexandria Ocasio-Cortez）等民主黨左翼的聲勢。不少人認為，特朗普之所以兩次贏得總統選舉，就是因為民主黨在經濟議題上脫離群眾，而且變成了美國建制的代表，才會讓反建制形象突出的特朗普有機可乘。 如果民主黨能靠左翼民粹和反建制的主張來重燃選民熱情，這將扭轉過去大半年民主黨一潭死水的狀況，讓特朗普政府和共和黨在各級選舉、議會和街頭遇上更熱烈的反抗。

其次是新澤西州和維珍尼亞州的州長選舉。這兩個州在2020年、2024年總統選舉的民主黨候選人領先優勢都大幅收窄，代表着特朗普挑起的美國政治大洗牌正在侵蝕民主黨在藍州的基本盤。州長選舉當然有地區議題的因素而不能作為全國性推論的判準。但民主黨人能否重奪維珍尼亞州州長一職、能否保住新澤西州州長之位、兩黨選情差距有多大，對特朗普施政近年的藍州民情都具有參考價值。

如果共和黨表現比預期為佳，特朗普主義對共和黨的控制將更為鞏固；相反，身處民主黨選區的共和黨人則可能會進一步同特朗普保持距離，阻礙其在2026年中期選舉前的政策推展。

本年選舉日還有一個值得參考的投票，就是加州重劃選區的「50號提案」（Proposition 50）公投。此公投由民主黨2028年總統大熱人選之一的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發起，用來回應特朗普施壓德州重劃選區試圖為共和黨增加5個眾議院議席的做法。

在現有加州選區劃分，2024年賀錦麗在其中41區獲勝，特朗普在其中11區獲勝；如果換上新的選區劃分，同一票數分佈就會讓賀錦麗多贏6區。（Ballotpedia）

德州重劃選區與加州「50號提案」已經掀起了美國全國的惡意重劃選區（又稱傑利蠑螈Gerrymandering）大戰。如果全國各州都以對自己黨派有利的方式重劃選區的話，整體而言，共和黨可能稍勝一籌，有可能抵銷執政黨傳統上在中期選舉中的劣勢，讓共和黨有大可能在來年選舉之後繼續控制國會多數，這樣的話，特朗普的最後兩年任期就不會變成「跛腳鴨」。

不過，更長遠來看，重劃選區之戰提高了紐瑟姆作為民主黨「特朗普挑戰者」的威望，可能會讓紐瑟姆提早啟動2028年選舉部署，增加民主黨重奪白宮的機會。

對抗政府的「3.5%法則」

除了來自民主黨政界的挑戰之外，草根組織的反抗力量也不容低估。10月18日的全國「拒絕國王」（No Kings）示威已經吸引到近700萬人參與，全國有近2700個不同集會。這已經相當於美國人口的大約2％，未來有望追趕街頭和平抗爭的所謂「3.5%法則」。

2025年10月18日，美國紐約市時報廣場（Times Square），人們參加「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議總統特朗普（Donald Trump）施政。（Reuters）

當然，總結1900至2006年全球數百場反政府運動而得來的「3.5%法則」不是放諸四海皆準，3.5％人口上街反抗不一定能推翻政府。但根據哈佛研究，特朗普上台以來在共和黨選區發生的示威活動比起其第一任期明顯增加，這就算不直接對不必爭取連任的特朗普構成壓力，也會對支持特朗普施政的國會共和黨議員構成壓力。

而且，遍佈全國的「拒絕國王」示威也為民主黨提供了一個組織草根群眾的機會，在未來的選舉中將有助他們動員對抗特朗普和共和黨。

無論在國內國外，特朗普過去大半年至今看起來都像一個大權獨攬的君主，一聲令下就能落實政策，完全沒有遭遇到任何重大障礙。不過，經過大半年的執政之後，從法院到國會，從選舉政治到民間組織，各種有可能制衡到特朗普的力量都開始出現和凝聚。

如今高達七成美國人認為特朗普正在運用比歷任總統都要大的權力。不少自由派意見領袖更認為特朗普正將美國推向獨裁或一黨獨大的非競爭民主體制。有兩百多年權力制衡政治傳統的美國，始終是一個從來沒有國王的國家。特朗普固然可以在法律規限的罅隙中擴權，但要扭轉這種根深蒂固的政治傳統，始終還是他力所不及的。