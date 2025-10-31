中美釜山會晤：推倒舊規則　中國重塑全球「議題設定」權

毫無疑問，美國總統特朗普（Donald Trump）憑籍着美國仍舊是全球唯一超級大國的身份與實力，設置「美國再次偉大」（Make America Great Again）的命題，一直主導着全球議題，他在年初發動的以加徵關稅為核心的全球貿易戰就是最顯著例證。



2025年10月30日，全球的目光都聚焦於這場被西方媒體稱為「6年來特朗普首次與中國領導人坐下來舉行會談」的會晤。國際輿論普遍聚焦於雙方的實力展示 ——從經濟數據到軍事存在，從科技封鎖到外交聯盟，從資源競爭到工業能力……。出乎意料的是，這場持續100分鐘的閉門會晤最終揭示，真正決定全球秩序走向的，並非只是傳統意義上的實力對決，而是議程設定權的暗戰。華盛頓精心策劃的「圍堵式議題」正在被北京直接改寫。

特朗普政府試圖持續通過議題設定將中國置於「被告席」，迫使北京在美方劃定的框架內「辯護」。美國藉助盟友體系與輿論操縱放大議題合法性，鞏固西方主導的制度性話語霸權，最終目的是將中美競爭限定在美方優勢領域，避免觸及自身短板。

在會晤開始前，美國媒體普遍認為，特朗普將主導議題，將中國作為全球議題的「對象」。《華爾街日報》預測，特朗普將「重啟從克林頓至奧巴馬時期所秉持的對華接觸策略」，但以美國為主導的方式。《紐約時報》則聲稱，特朗普將利用此次會晤，推動中國在芬太尼問題、貿易逆差、技術競爭以及關鍵礦產資源等議題上做出讓步。

從會談後雙方各自發表的訊息可以看出，中國沒有被動接受美國設定的議題，而是直截了當改變了議題。在會晤中，習近平主席將焦點從「美國要求中國做什麼」轉向了「中美如何共同解決全球問題」。這一轉變是戰略性的，也是決定性的。中國沒有採用對抗性語言，而是提出了一種全新的、基於共同繁榮的全球治理框架。

習近平在會晤中明確表示「中國的發展振興同特朗普總統要實現的『讓美國再次偉大』是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」時，相信包括西方的戰略家們已經開始明白這意味着什麼。這不是一個簡單的外交辭令，而是中國對全球議題設定權的重新定義。

2025年10月30日，習近平與特朗普會晤，期間特朗普向習近平及其他中方人員出示卡紙（白宮網站）

中國提出的「中美關係完全可以實現共同發展」的願景，直接挑戰了美國長期以來將中國視為「戰略競爭對手」的思維定式。中國沒有接受「中國威脅論」的框架，而是提出了一個全新的、基於共同繁榮的框架。這一框架不僅適用於中美關係，也試圖為全球治理提供了一個新的範式。這也延續了北京長期以來的外交理念，並藉助此次會晤持續放大。

從會晤的結果來看，中國成功地將議題從「中國需要向美國讓步」轉變為「中美需要共同推動全球合作」。中美經貿團隊在吉隆坡的磋商成果充分證明了這一點，美國同意取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」，對中國商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年等等。同時，中方也相應調整了針對美方關稅的反制措施。

中國貿易談判代表李成鋼的一句話「美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的」，這恰恰說明了無論是議題的設定，談判的烈度等都是平等基礎上的共識，而不是美國單方面要求的。相比之下，歐洲與日本無論過程與結果都是美國單方面設定並主導的。

特朗普在會晤前發推文稱「THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!」，這一舉動被外界廣泛解讀為美國對「中美共治」的承認。然而，這一承認不是美國主動提出的，而是中國通過實力、堅韌和靈活的應對促使美國接受的。中國沒有使用「威脅」，而是通過展示合作的誠意和能力，讓美國認識到，與中國合作是唯一明智的選擇。

但中國並不會承認G2這一概念，這不符合中國全球治理與國際關係理念。而中國提出的「相互成就、共同繁榮」理念，或許正是世界所需要的。這次釜山會晤，不僅為中美關係奠定了新的基礎，也為全球治理提供了新的路徑。

西方媒體對這次會晤的反應是複雜的。《經濟學人》評論道：「中國不再是被動應對者，而是主動設定者。」《金融時報》則指出：「這次會晤是中美關係的一個分水嶺，中國成功地將議題從『美國要求中國讓步』轉變為『中美共同解決全球問題』。」

一位在華盛頓的資深國際關係學者指出：「過去，美國設定議題，中國回應；現在，中國設定議題，美國回應。這一轉變，將徹底重塑全球政治格局。」

的確，西方國家習慣於單方面設定全球議題，將中國視為需要「被教育」的對象。

中國通過這次會晤，成功地將自己從「議題對象」轉變為「議題設定者」，促使美國對華政策呈現從強硬對抗向尼克遜式「大交易」轉變的趨勢，特朗普正朝着與中國達成某種外交妥協的方向邁進。

更有意思的是，從目前爆出的訊息看，這次會談並未涉及台灣、香港以及價值觀、人權等政治或意識形態問題。以特朗普的執政理念，他將中美競爭核心判定為經濟競爭而非地緣政治競爭，經濟博弈才是中美較量的關鍵。上述政治等問題不再是美國關注的議題，這些問題正逐漸淡出核心議程。

據一名參與會談紀要整理的匿名官員透露，中方反覆強調 「議題主權」 概念，指出 「全球議題應由所有國家共同設定，而非少數國家的排他性遊戲」，直接挑戰美國長期主導的議程壟斷模式。這種話語轉向精準契合了西方媒體長期標榜的 「多元主義（pluralism）」價值觀，使處於貿易戰背景下的美方陷入話語困境。

中美此次釜山會晤或將被銘記為一個轉折點——一個中國重塑全球議題主導權的里程碑，一個世界從對抗走向合作的起點。