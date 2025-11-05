台灣問題：中國將美國踢出局了嗎？

中美元首近日在韓國會晤中沒有涉及台灣問題，此事意義重大，中國內地知名學者張維為稱，這是因為中國已經萬事俱備，要加速推進統一進程，已經不需要和任何國家商量探討，這是中國的定力所在，要繼續探討的話，中國不是和美國商量，而是通知美國。

從政治正確的角度看，台灣是中國的內政，中國完全可以單獨處理台灣問題。但從現實看，中國真的就不需要和任何國家探討台灣問題了嗎？

中國的國力與日俱增，已經是崛起的大國。特朗普將中美元首會晤稱之為G2會晤。就連北京也極力尋求和美國平等對話。以目前的國力增長態勢，中國統一的進程毫無疑問在加快。

但問題是中國已經到了不需要和任何國家商量探討的地步了嗎？中國現在已經到了不和美國探討台灣，只通知美國的地步了嗎？

2025年11月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘時事雜誌（60 Minutes）專訪。當被問到中國對美國的威脅有多大時，特朗普表示，中美現時相處得很好，他認為透過與中國合作，而不僅僅是擊敗他們，美國可以變得更強大、更優秀、更優秀。（X@RapidResponse47）

國際政治的現實是美國日本等國家試圖干預中國的統一進程。美國仍然是中國統一台灣最大的外部障礙。如果沒有美國的干預，中國早在中共建政之初就實現了統一，何必會拖延到現在呢？台灣是中國的內政，這是放在任何時候都正確的說法。但是統一台灣之所以複雜就在於此事牽涉中美關係。

如果美國阻止中國統一大陸，一旦開火就是中美之間的重大事件，這不是聳人聽聞，不是絕不會發生的事，而是有可能發生的事。

解決台灣問題之所以時機到了，是因為崛起的中國對美國的議價能力、談判能力增強了，中國成為了令美國忌憚的、不敢輕舉妄動的存在，是崛起的中國讓美國不敢輕易就決定去幹涉台灣問題。

中國之所以要和美國商量探討台灣問題，是要讓美國充分了解中國的立場，充分預判美國干涉台灣問題的後果影響，倒逼其權衡利弊。

台灣資深政治觀察家耿榮水告訴《香港01》，兩岸統一問題將由中美博弈而定，北京將會促使美國不介入中國「內政問題」。（張鈞凱攝）

中美之間可能會就台灣問題進行交易，但這種交易不會是明面上的赤裸裸的，很可能是兩國實力較量過程中心照不宣的一種操作。中國很難說沒有就爭取美國放棄干預台灣問題採取某種或強硬或讓步的舉措。

當美國放棄操弄台灣問題時，就是台灣對美國弊大於利的時候，是美國不能不敢而不是不願意操弄台灣問題。

現如今的美國，將台灣視為美國在西太平洋地緣戰略存在的重要支點。美國近年不斷在日本菲律賓列裝中遠程導彈，就是為了增加在台海局勢上的軍事威懾力。美國並非不能不敢不願意操弄台灣，而是在積極佈局未來台海一旦有事美國該如何做。

特朗普在台灣問題上採取迴避的態度，迴避回答是否會在大陸武統進程發生後軍事協防台灣。這是回歸美國模糊政策的政治慣例。美國當然明白越是模糊，越能夠震懾中國。

2025年10月17日，中國國防部新聞發言人張曉剛大校表示，美方打「台灣牌」無異於玩火，武裝台灣註定是危險的賭博，必將為此付出沉重的代價。（國防部圖片）

台灣問題的解決進程和中國復興的進程是聯動的，中國駕馭中美關係的進程和中國復興的進程也是相輔相成的。台灣問題本質上就是中美關係的一個側面，是中國復興的一個縮影。中美問題解決了其他問題也會迎刃而解。

目前中美之間的鬥爭，只能說中國剛剛在貿易戰戰場抵禦住了美國的進攻，僅此而已。勝利在望一詞的重點是在望，也就是有希望，而非已經達到。

輕言中國不需要和美國探討台灣問題，本質上是對中美關係的誤判，也是對台灣問題的誤判。

張維為作為中國知名學者，曾為中共高層官員授課，有國師之稱，其立場基調大概和「厲害了我的國」類似，致力於從理論制度道路等層面宣揚中國的優越性。他公開就中美涉台話題發表如此絕對化的言論，是對輿論的錯誤引導。

中國民眾對於統一的期盼，是一股強大的民意潮流。但是統一需要嚴肅認真審慎的政治操盤。宣揚中國的發展、進步、強大本沒有錯，但錯將中國不具備還尚未達到的某種能力宣揚為常態，就會形成輿論倒逼政治，政治現實不符合民眾期待的巨大鴻溝。這某種程度上也是一種偏離實事求是的虛假造謠。