中美元首會晤未涉及台灣問題比涉及台灣更重要

中美領導人近日在韓國釜山舉行會晤，雙方在關稅和貿易管制等問題上達成諸多共識，基本上宣告貿易戰休戰一年。這是最主要的進展。但是各方非常關心中美在台灣問題上有何共識，畢竟台灣問題是中美關係的關鍵議題之一，涉及雙方未來是否會在台海開戰。

美國總統特朗普在返回美國的空軍一號專機上數次表示，兩人的談話未涉及台灣課題。

在習特會之前，中國致力於要求美國明確表態反對台獨，而特朗普的立場停留在不支持台獨。中國可能就此展開遊說，特朗普是否會拿台灣問題當做籌碼和中國做經貿方面的交易，備受關注。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首會談後步出會場，雙方握手後各自乘專車離開。（網頁截圖）

特朗普曾表示，即使習近平在韓國會晤時就台灣問題向他施壓，他也仍將重點放在貿易問題上。10月20日特朗普在會晤澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）後有媒體問及美國是否會調整面對台灣獨立與否的立場、以尋求跟中國達成協議，特朗普並未正面回答：「我們會談很多東西，我想這會是其中之一，但我現在不會談。」他還說台灣對習近平而言「很特別」，並再度強調自己跟習近平「關係很好」。

鑑於特朗普會前並未否認不談台灣，以及以往領導人會晤大多都會涉及台灣問題，中美在台灣問題上有討論就不是不可能的事情。

美國媒體廣泛報道了一個細節：特朗普宣稱在會晤中與中國領導人「幾乎就所有問題都達成了一致」。 如果幾乎所有問題都達成了一致，雙方甚至還談了烏克蘭問題，那為什麼台灣問題未涉及？

近年來中美兩國關係因貿易、軍事、台灣等問題持續緊張，引發新冷戰、脱鈎等諸多擔憂。（Reuters）

中國官方媒體稱習近平和特朗普就事關中美關係及世界和平發展的重大問題進行了深入溝通。如此宏大的談論兩國關係的基調卻沒涉及中美關係中最為敏感的台灣話題，有些不符合常理。

特朗普為什麼要多次否認涉及台灣問題？是真的沒談台灣問題，還是特朗普欲蓋彌彰？

有分析認為，如果習特會真的沒涉及台灣問題，一種可能是中方提出了台灣問題，美國方面沒有回應。這是美國應對此事的策略。

短期內特朗普無法順應中國反對台獨，但也沒有更好的應對台灣問題的方法。美國在關稅經貿問題上已經對中國讓了一大步，對於要宣佈贏了的特朗普來說，很難宣佈在台灣問題上贏了中國，因為這必然會遭到中國的強烈回擊。這應該不是特朗普想要的。謹慎迴避中方提出的台灣問題很可能是特朗普的應對方法。

中國一直反對美國對台軍售。美國與台灣皆試圖將無人艇應用於台海防衛。圖為T-38「魔鬼魚（Devil Ray）」無人艇。（取自美國海軍官網）

如果習特會真的沒涉及台灣問題，還有一種可能是中國希望此次會晤全力營造雙方經貿會談成功的重大政治經濟意義，策略性在此次會談中沒有提及台灣問題。

此次會晤的核心主基調是中美成功管控經貿分歧，這次中美合作利好的全球政治意義重大。在該談合作時候談合作，在不該談分歧的時候不談分歧。

且在國際會議間隙進行的會晤時間有限，台灣問題作為雙方短期內無法形成有效共識的議題並未進行探討，這是一種政治務實。如果只是重申立場而沒有結果，反而沖淡整體合作的基調，那也沒有特別的意義。

習特會未涉及台灣問題，無論是中方有意為之還是美方刻意追求的結果，都說明中美對雙邊關係的管理非常慎重。談台灣問題很容易，不談台灣才更難能可貴。不談比談更說明台灣問題的重要性，更說明中美的謹慎，已經到了避免當面爭吵的程度。

未涉及台灣問題同時也暗示了解決台灣問題的緊迫性。中美對於台灣問題的交涉到了深水區，已經到了要求對方做什麼的地步，早不是簡單表姿態、重申立場的程度。