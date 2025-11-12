印巴相繼恐襲　幕後真兇是誰？

很慘烈，但總感覺有些蹊蹺。印度首都新德里，巴基斯坦首都伊斯蘭堡，相隔不到一日，都發生慘烈爆炸個案。



圖為2025年11月10日，印度新德里紅堡（Red Fort）附近地鐵站外發生爆炸，現場多輛汽車遭波及。（Getty Images）

新德里的事件，發生在11月10日晚上，在著名景點紅堡（Red Fort）附近，爆炸現場，火光沖天，10多人死亡。

新德里、孟買等印度主要城市，立刻進入高度戒備狀態。

幾個小時後，伊斯蘭堡一法院門口，發生自殺式爆炸，現場血跡斑斑，又是10多人身亡。

巴基斯坦國防部長隨即宣布，巴基斯坦進入戰爭狀態。

2025年11月11日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），在法院大樓外發生爆炸後，一名消防員撲滅一輛汽車上的積水。（Reuters）

兩者有關聯嗎？

我們不知道。

誰幹的？

我們也不清楚。

但印度爆炸發生後，印度總理莫迪（Narendra Modi）第一時間表示，他向所有人保證，印度一定會對這起「陰謀」徹查到底，所有涉案人員都將被繩之以法。

2025年2月28日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在印度新德里海得拉巴宮與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，不在此圖中）發表聯合新聞聲明。（Reuters）

我看到，不少印度人指責，巴基斯坦就是幕後黑手，印度不能對巴基斯坦手軟。

作為一個背景，就在爆炸發生前幾個小時，印度警方宣稱，逮捕了一個與巴基斯坦有聯繫的聖戰組織成員，並起獲眾多槍枝和爆炸材料。

巴基斯坦恐襲發生後，巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）指責，這是「印度支持的恐怖襲擊活動的延續」，目的就是破壞巴基斯坦的穩定。

2024年3月8日，在位於首都伊斯蘭堡的總理府，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫接受新華社記者專訪。（中國政府網站）

印度斷然否認。

印度外交部表示：「印度明確否認巴基斯坦領導層明顯精神錯亂的毫無根據的指控。」

這倒是兩國的常態。

印度發生恐襲，不假思索就會說巴基斯坦是幕後黑手；巴基斯坦發生恐襲，第一反應就是印度在密謀操縱。

歷史的傷痕往往比爆炸的硝煙更難消散，猜忌的種子一旦播下，便在心牆兩側瘋狂滋長。

2020年3月1日，巴基斯坦奎達，巴基斯坦塔利班的支持者們舉行集會，慶祝美國與塔利班和平協議的簽署。（Getty Images）

即便是第三方組織所為，比如巴基斯坦塔利班（巴塔），比如聖戰組織。

印度也會說，聖戰組織背後，肯定還是巴基斯坦；至於巴塔，巴塔背後就是印度和阿富汗。

但這兩件事情很蹊蹺，有幾個原因。

第一個，時間上，幾乎是前後腳；

第二個，地點上，都是兩國首都；

第三個，幕後者，不無玄機。

伊斯蘭堡的爆炸，很清楚，就是恐怖襲擊。這也是巴基斯坦首都10年來再次有針對平民的恐襲事件。

此外，11月11日同一天，巴基斯坦西北部一軍校門口，也發生一起自殺式爆炸，3人死亡。

從目前種種跡象看，巴塔是最可能的幕後黑手。

「襲擊這些目標，顯然是在試圖在社會中散布恐慌。」巴基斯坦退役三星上將穆罕默德·賽義德說，「恐怖分子有一個龐大的國家支持他們，另一個國家為他們提供空間。」

2021年11月10日，阿富汗喀布爾，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

熟悉南亞情況的朋友應該清楚，他口中的前一個國家，指的是印度，後一個指的阿富汗。

最近一段時間，巴基斯坦和阿富汗已經多次大打出手，主要原因，就在巴塔上。

巴基斯坦指責阿富汗塔利班庇護巴塔，阿富汗指責巴基斯坦越界發動攻擊。

巴基斯坦國防部長宣稱，「巴基斯坦進入戰爭狀態」，真不是說着玩玩的。

一方面，巴基斯坦針對的是阿富汗，不排除再次對阿境內發動猛烈空襲；但另一方面，巴基斯坦防範的是印度，印度不排除有新的動向。

今年4月，印控克什米爾發生重大襲擊事件，印度就指責巴基斯坦是幕後黑手，印巴爆發激烈衝突。

最後的結果，大家也都很清楚，雙方激戰數日後停火，印度空襲了巴多處目標，但印度也損失了多架「陣風」戰機……

2023年2月16日，印度班加羅爾，圖為一架「陣風」戰機現身在印度航展。（Getty）

作為後續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣稱斡旋了印巴停火，但印度斷然否認，認為特朗普是吃印度豆腐，特朗普一氣之下，給印度加徵關稅50%……

這一次，印度首都發生爆炸，印度會不會故伎重演，甚至報上次的一箭之仇？

但這一次有點玄乎的是，雖然印度媒體已經「斷案」，這是一次自殺式恐怖襲擊；但外媒注意到，首都發生這麼嚴重爆炸事件，印度官方居然沒有說是「襲擊」。

雖然莫迪也宣稱，這是一場「陰謀」，但也有印度人認為，這很可能就是一次煤氣罐意外爆炸事故……

所以，我看到，也有一些巴基斯坦人在嘲諷，印度「需要的只是一個攻擊巴基斯坦的藉口，哪怕只是煤氣罐爆炸也能達到目的……」

恐懼比爆炸本身傳播得更快，而真相往往在政治需要的敘事中被最先犧牲。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，一場血雨腥風正在醖釀中。

圖為2025年5月9日，巴基斯坦一名準軍人在卡拉奇港附近持機關槍戒備。（Reuters）

不是印度和巴基斯坦打起來，就是巴基斯坦和阿富汗會幹起來。

這裏，大家要仔細分辨一下，阿塔和巴塔。

阿塔是阿富汗塔利班（簡稱阿塔），巴塔是巴基斯坦塔利班（簡稱巴塔）。

我們通常所說的塔利班，一般都指阿塔。

雖然都是塔利班，但兩者多少還是有區別的。

2022年8月13日，在阿富汗塔利班重掌政權一周年前夕，首都喀布爾有數十名婦女在教育部大樓外示威。（Getty）

巴塔被公認為恐怖組織，製造了巴境內很多起恐怖襲擊，受害者有巴基斯坦人，也有我們中國人和其他外國人。

在巴基斯坦看來，巴塔之所以這麼猖獗，背後就在於有阿塔的包庇，阿塔的背後，則是印度。

畢竟，現在的阿富汗，在阿塔完全控制之下，大批巴塔恐怖分子能藏身阿富汗，沒有阿塔的「關照」，顯然也是不可能的。

敵人的敵人就是朋友，印度和阿塔正越走越近，塔利班外長不久前還訪問了印度。

現在，恐襲發生在巴基斯坦首都，巴基斯坦豈能善罷甘休。

一場血雨腥風，正在醖釀中。

第二，印巴，真是一對難兄難弟。

雖然是不共戴天的敵人，但印度和巴基斯坦，真可謂一對難兄難弟。

別的不說，爆炸衝突都是三天兩頭，而且，現在還都發生在自己的首都。

大家想一想，比如，法國首都巴黎，英國首都倫敦，日本首都東京，美國首都華府，發生這樣慘烈的事件，大家會是怎樣的震驚！

但印度和巴基斯坦，可能也是見怪不怪了，只是都很無奈。

從這個角度看，一個和平穩定的環境，太重要了。

沒有穩定，哪有發展？沒有和平，哪有幸福的生活？

真的，我們不是生活在一個和平的世界，我們只是有幸生活在一個和平的中國。

第三，莫迪的後續活動，很不同尋常。

一方面，莫迪公開發推，指責新德里爆炸是陰謀，要求緝拿所有涉案者。

另一方面，莫迪揮一揮手，去不丹訪問了，去參加不丹上皇70歲壽誕。

我看到，在社交媒體上，印度人將莫迪罵得狗血噴頭，有人就痛批，印度正舉國哀悼的時候，「那位厚顏無恥的總理卻離開印度。他毫無責任感和擔當。每次印度遭受襲擊，你都會看到莫迪忙於公關活動……」

2025年4月22日，印度總理莫迪（左穿白褲者）縮短了為期兩天的沙特阿拉伯之行，原因是印度控制的克什米爾旅遊勝地帕哈爾加姆（Pahalgam）附近發生疑似武裝分子襲擊事件。（Reuters）

這不是我說的，這是印度人自己說的。

但這是不是正說明，莫迪不認為首都爆炸是多麼重大的事件，甚至真不排除就是煤氣罐爆炸的大烏龍，但，第一時間推給巴基斯坦，還是必要的。

政治姿態，有時比事實真相更具緊迫性；領袖的行程表，往往透露着未經言明的優先級。

唉，這或許就是南亞，充滿了暴力、謊言和血腥，但也不乏眼淚、痛苦和無奈，以及讓人哭笑不得的戲劇性。

本文獲微信公眾號《牛彈琴》授權轉載。

