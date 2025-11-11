新德里汽車爆炸｜印度近20年6宗大型爆炸　孟買佔多｜新聞背後

印度新德里著名景點紅堡（Red Fort）附近11月10日晚發生汽車爆炸，警方最新指至少8死，爆炸還引致大火，附近多輛汽車受損。翻查歷史，原來印度歷年來也發生過不少爆炸案，甚至部份有涉及恐怖主義，尤其以2005年新德里爆炸案、2008年孟買連環恐怖襲擊與2011年孟買連環爆炸案最令外界印象深刻。



6次爆炸案5次在孟買？

過去20年，印度發生過至少6次大型爆炸案件，其中孟買佔5次，另外一次在新德里。其中在2008年孟買連環恐怖襲擊案中，襲擊者在孟買南部多處進行無差別攻擊，還挾持人質一度與警方對峙，事件持續三日，造成至少166人死亡，另有308人受傷。案件被列為恐怖主義襲擊。

▼新德里汽車爆炸案發生後，現場一片狼籍▼

3年後，孟買再次發生連環爆炸案，官方確認當年7月13日發生的爆炸中，共造成18人死，131人傷，其中23人傷勢嚴重。連環爆炸案連先後發生三個不同的地點，第一次爆炸發生於孟買南部扎維里市場，第二次發生在南部的歌劇院附近，第三次發生在中部的達達爾西區的一個巴士車站。

新德里對上一次爆炸在2005年？

印度首都新德里對上一次爆炸事件，是2005年10月29日發生三宗爆炸案，當時正值印度傳統節日排燈節（Diwali）前夕，事發地分別位於新德里火車附近的市集、南部薩羅吉尼市場（Sarojini Nagar）以及東南部高維普里的一輛巴士上，三宗爆炸案總計66人死亡，數百人受傷。

印度首都新德里11月10日晚發生爆炸，知名景點紅堡附近多輛汽車起火並冒出濃煙。（X@Bhrmaand）

印度時任總理辛格（Manamohana Singha）將事件歸咎於恐怖份子。當時有印媒報道，印控克什米爾地區一自稱為「英吉拉布」的革命武裝組織事後宣稱對爆炸事件負責，目的是報複印度安全部隊在印控克什米爾地區採取的措施。

而今次新德里汽車爆炸案的事發地點，則位於紅堡對面街區的地鐵站附近，而紅堡是興建於17世紀的莫臥兒王朝，因其高大的紅色砂岩城牆而得名，是獲聯合國教科文組織認定的世界遺產。