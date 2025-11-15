高市早苗犯下七宗罪　右翼作死　日本怎麼能不「有事」？

24小時內，中方已經兩次「奉示約見」。第一次，外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治；第二次，駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕。都是就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。「奉示約見」，在中國外交史上是非常罕見的。



有媒體綜合外交官的表態指出，高市早苗在涉華敏感問題上，至少犯下了「七宗罪」。

2025年11月1日，日本首相高市早苗在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會後記者會上發表演說。（Reuters）

第一宗罪，嚴重干涉中國內政。台灣是中國的台灣，高市早苗暗示武力介入台海問題，這也嚴重違背國際法和國際關係基本準則。

第二宗罪，嚴重破壞戰後國際秩序。別忘了，日本曾對台灣實行殖民統治，曾以所謂「存亡危機」發動「九一八事變」，日本你是有歷史原罪的，你這是妄圖為侵略歷史翻案！

第三宗罪，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。所以，我們看到，不管前面的日本首相是左是右，在涉台問題上都保持審慎，即便安倍，也只在下台後才妄言「台灣有事就日本有事」，而作為在任首相的高市則更進一步，那置這些原則和文件於何地？

第四宗罪，嚴重破壞中日關係政治基礎。前面的原則和精神都棄之不顧，中日關係自然就地動山搖。

第五宗罪，嚴重傷害中國人民感情。中日關係好不容易有所好轉，高市早苗的言論，事實上正煽動兩國對立乃至仇恨的情緒。

第六宗罪，嚴重違背剛做的政治承諾。別忘了，就在不久前，她還與中國領導人見面，中方明確表示：（希望日本新內閣）恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖；她也明確表態，在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。言猶在耳，行動相反。這讓中方還怎麽相信日本政府的承諾？

第七宗罪，錯了還不改。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論，中方如果只是簡單抗議就結束，反而助長了日本的狂妄。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

面對中方態度堅決的回應，日方不進行反省，不想想高市早苗作為日本首相，發表對中方的軍事威脅是性質多嚴重的事情，反倒是把注意力集中在中國駐大阪總領事正當回擊高市早苗的言論上，進行曲解來虛空打靶。

11月12日，日本外相茂木敏充在加拿大參加G7外長會時對記者表示，日本已強烈要求中方回應中國駐大阪總領事針對高市早苗提出的「斬首」言論。他還說，日本將「繼續強烈敦促中方採取適當行動，以免此事影響日中關係的大方向」。然而中國駐大阪總領事在社交媒體發的那句話，翻譯過來意思是：「擅自闖入者，必將毫不猶豫斬下其伸過來的骯臟首級，做好覺悟吧。」這句話都沒提到高市早苗，這裏的「斬首」針對的是日本軍國主義，針對的是膽敢侵略中國的任何人。

日方揣著明白裝糊塗，故意把中國駐大阪總領事的正當回擊發言，歪曲成針對高市早苗的死亡威脅，在國際輿論上大肆傳播，試圖搶佔道義高點，來混淆視聽。日本自民黨外交小組和外交調查會在11月11日甚至通過匯總決議，要求政府考慮將薛劍總領事宣布為「不受歡迎人物」，並將他驅逐出境要是日本敢這麽做，那必然會遭到中方全面反制。

這場由高市早苗主動挑起的外交風波，正在愈演愈烈其實對於高市早苗上任後，會說出這樣的話，基本早有預期，高市早苗擔任首相前，就已經多次說過「台灣有事，就是日本有事」這種謬論。所謂「日本有事」，就是指日本認為自己進入「存亡危機事態」，是指日本法律可以行使集體自衛權的情況，也就是日本要軍事干涉的意思。所以，「台灣有事，就是日本有事」這種謬論，就是日本右翼想要武力介入台海的說辭。

台灣是中國內部事務，日本如果武力介入台海，就是對中國的侵略行為，這是再清晰不過的事情。所以，高市早苗在11月7日發表關於中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」的言論，實際上就是對中國的侵略預告。因此，駐大阪總領事發表的『誰敢闖入，就斬首』，就是很正當的反侵略回擊發言。「斬首，做好覺悟了嗎」，這是比較典型的日本右翼說法，這是用日本右翼能聽得懂的句式，來回擊日本右翼。

2025年10月31日，習近平會見日本首相高市早苗（Kyodo/via Reuters）

《人民日報》發表鐘聲為署名的評論文章，怒批高市早苗是立此為戒。其中提到：「高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂『台灣有事就是日本有事』並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。」

此外還提到：「高市的涉台謬論絕非孤立的政治妄言，背後是日本右翼勢力突破和平憲法束縛、謀求『軍事大國』地位的偏執和狂妄。近年來，日本在強軍擴武道路上疾行狂飆，不斷架空和平憲法，徹底背棄『專守防衛』原則，圖謀放棄『無核三原則』。在此背景下，高市將『台灣有事 』與集體自衛權掛鈎，是為日本軍事擴張尋找借口，蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。」

此外，還把高市早苗的諸多歷史劣跡都數落得很清楚。其中提到：「高市從頻繁參拜靖國神社到否認南京大屠殺，再到極力渲染『中國威脅論』，她每一步都踩在歷史罪惡的舊腳印中，企圖為侵略歷史翻案，為軍國主義招魂。日本軍國主義歷史上多次以所謂『存亡危機 』為借口，發動對外侵略，包括以『行使自衛權』為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭。如今重提類似論調，難道日本想重蹈歷史復轍？」

最後提到：「我們再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。」

「80年前，中國人民戰勝了日本軍國主義侵略。今天，中華民族有堅定意志、充分信心和足夠能力挫敗任何形式『台獨』分裂圖謀和外部干涉。玩火者必自焚，任何企圖阻撓中國統一大業的勢力都是螳臂當車，必將遭到堅決反制和徹底失敗！」

鐘聲的這篇評論文章，措辭十分嚴厲，已經有點討逆檄文的味道。這意味著，立此為證，如果到時候日本膽敢武力介入，那中國就可以有充足正當的理由，對日本採取一切反擊手段。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

中國國防部也出來回應高市早苗的言論。其中提到：「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

從高市早苗放話，中方的回應就很激烈，不讓日方有任何大事化小的可能性，就是要把高市早苗架在火上烤。如果高市早苗膽怯了，退縮了，那就是對日本右翼結結實實的打擊。如果高市早苗不膽怯，說到做到，那正好給中方一次清算的機會。二戰後，由於美國的包庇，日本右翼戰犯長期得不到清算，當前日本政壇諸多派閥大都是日本右翼戰犯的後代，這是日本長期不正視歷史、歪曲歷史、美化侵略的癥結。

中國不怕高市早苗焦急生氣，就怕高市早苗膽怯了。就好比遊戲裏，已經擁有一身神裝備，正愁沒機會顯身手，這時候有不識時務的非要靠近過來，還有歷史血仇，是可忍孰不可忍。