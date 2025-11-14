對日本態度陡然嚴峻　中國統一的利劍揮向高市早苗

日本首相高市早苗11月7日稱如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以依法行使集體自衛權。

此事發生之後中國駐大阪總領館領事、中國駐日本大使、中國外交部發言人紛紛表態反對。雖然高市早苗的言論在日本國內引發不少爭議，但在中國駐大阪總領事薛劍發表對高市早苗的斬首言論後，日本官方帶節奏開始聲討中國外交官不尊重維也納外交公約。

原本人們以為此事會不了了之。沒想到在11月13日也就是事情發生六天後，中國官方對日本的聲討調門突然升高。中國外交部副部長孫衛東11月13日奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

中國副外長孫衛東2025年11月13日對日本提出嚴正交涉。（中國外交部官方網站截圖）

孫衛東強調今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。80年前，英勇的中國人民歷經14年浴血奮戰，打敗了日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。

中國外交部發言人11月13日當天也在新聞發布會上表示，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。

中國國防部新聞發言人11月14日稱日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。

中共機關報《人民日報》11月14日發布「鐘聲」評論文章定調，高市此論是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。

2025年11月8日，日本首相高市早苗7日在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，隨後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X上回應：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」（網絡圖片）

文章要求日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。

縱觀中共黨報、中國外交部、中國國防部的立場，基本都提到了曾經打敗日本，落腳點都是要求日本立即收回言論，否則後果日本承擔。

這並不是一次簡單的中國立場升級，而是中國官方各部門進行了密切協調聯動採取的對日本外交行動。

中國統一的利劍可能要先揮向高市早苗了。

2025年11月11日，日本前首相鳩山由紀夫表示，越小的狗越會叫。叫的越響，越容易給人一種強大的印象。於是，高市早苗就在這樣的風氣中被推選為首相。（bilibili/ @食貧道）

對日本出手已經是統一進程的開始。中國強硬要求高市收回相關言論。是在將統一台灣的障礙一步步剪除，是從邊緣向中心靠攏的策略。中國或許還沒有下定和美國交火的決心，但是對待日本，中國毫不留情的措辭，意味着中國不會手下留情。

高市早苗上台後不到一個月就面對來自中國的攤牌式外交壓力。如果處理不好高市早苗很有可能不得不下台。

高市早苗以反華否認侵略歷史聞名，她勝選後不久，就取消了今年秋季參拜靖國神社，還公開表態說重視中日關係，原本人們認為高市早苗和歷任日本首相一樣台下反華台上理性。但她在台灣問題上的言論着實令人意外，反映了她資深右翼的核心價值觀，也說明她從政經驗不足口無遮攔，沒有很好遮掩反華意圖。但禍事已經釀成，只能自吞苦果。

前不久下台的日本首相石破茂11月13日在一檔電台節目上公開反對高市早苗涉台言論。 （Reuters）

高市早苗11月10日說，相關發言是依照日本政府既有的見解，「沒有撤回或取消的打算」。作為一個支持率本就不高，黨內和國內反對者眾多的弱勢首相，高市早苗如果收回言論，威信將大大降低。但是如果不收回言論，中日危機一觸即發，已經不是她承諾不參拜靖國神社就可以解決的了。石破茂在位一年匆匆下台，高市早苗是否能夠撐得過一年，未可知。

日本一直以來效仿美國，對中國統一台灣採取暗箱干預的方式，小動作不斷。以往日本政府沒有公開說台灣有事就是日本有事，但他們私下的立場就是這樣的。日本試圖用模糊的不正面出聲策略敷衍中國。此次高市早苗捅破這一層窗戶紙，讓日本的模糊策略無處遁形，給了中國對日本發難的由頭，日本必須清晰明瞭說清楚在台灣問題上的立場是什麼樣的。

中國此番對高市早苗緊追不放，目的就是要在危急時刻真正到來之前，將日本干預台海問題的信心擊垮。只有讓日本痛不欲生，日本才會在台灣問題上慎之又慎。將美國的盟友日本按在地上摩擦，是給美國看的，也是給台灣當局看的。看到中國對待日本的態度，美國會如何抉擇，台灣又當如何自處？嚴懲日本，也是對美鬥爭的一部分。