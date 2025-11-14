高市早苗「台灣有事」論風波　中國大使約見日本外務官員提抗議

中國駐日大使館11月14日表示，駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉，批評其悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫，且拒不承認錯誤，是誤判形勢、不自量力。日本外務省同日則表示是船越健裕召見吳江浩，並提出抗議。



此次外交風波源於11月7日高市早苗稱「台灣有事」或構成日本「存亡危機事態」，暗示可在安全保障法制下行使集體自衛權。中方之後表示嚴正交涉，指在台灣問題上，中方立場堅定不移，任何外部勢力干預台海都將面臨中方堅決有力的反制。

中方指，吳江浩表示高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅綫，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。

中方稱有關言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎。中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

2025年10月24日，日本東京，新任首相高市早苗在國會發表就職演說。（Reuters）

吳江浩指台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉，中國終將統一，也必然統一，日本當政者叫囂武力介入台海事務，赤裸裸挑戰中方核心利益，是在主動綁上分裂中國的戰車，將把自己引向不歸歧途。

吳江浩強調今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為由發動對外侵略，最終遭到可恥失敗，「我們要正告日方，今天的中國早已不是當年的中國，如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。」

在前一天，中國副外長孫衛東13日也緊急召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗言行提出嚴正交涉和強烈抗議。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。（Getty）

中國駐大阪總領事薛劍更在社交平台X（前稱Twitter）上稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷」，引發外界關注。

日方則指是船越健裕14日在外務省召見吳江浩，針對薛劍的帖文提出強烈抗議，並要求中方採取妥善應對。

共同網14日報道，日本執政自民黨擬要求黨內人士不出席中國駐大阪總領事館主辦的活動。自民黨外交小組和外交調查會並已向日本政府提交決議，提倡為若中方不妥善解決，要求日本政府對發帖總領事採取堅決的應對措施。