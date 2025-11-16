中國必出重拳　是時候對日本極右翼來一次清算了！

從高市早苗對台海問題發表了一系列過激言論，並且冥頑不靈、拒不道歉、拒不收回發言後，中方的態度是愈來愈強硬。中方態度如此堅決，很可能要對日本極右翼來一次清算。



這幾天，中方的態度和動作是不斷升級的。從駐日外交官、大使館，到外交部，再到官方媒體，以及解放軍，可以說是層層加碼。中國國防部發聲：日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。《解放軍報》刊發文章《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》發聲：一旦開始玩火，日本全國都有淪為戰場的風險。

與此同時，11月16日，中國海警1307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航。這是中國海警依法開展的維權巡航活動。中國海事局網站發布公告稱，11月17日至19日，解放軍要在黃海中部連續三天進行實彈射擊，禁止駛入。再加上前幾天，1艘055大驅率領的驅護編隊進入大隅海峽。

圖為釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域。（日本內閣官房領土主權對策企劃調整室）

雖然黃海區域經常有實彈射擊或軍事行動，但情況不一樣。如果是黃海北部海域，則大概率是北海艦隊的軍事行動，如果是中南部，則大概率是東海艦隊的軍事行動。這次航行警告是連雲港海事局發布的，禁航區域是在黃海中南部。連雲港又是東海艦隊上海基地的組成部分。這裏背靠隴海鐵路，可以把陸上力量整建制地送上兩棲登陸艦（兩棲攻擊艦）。2024年這裏進行過一場演習，該基地創下了「鐵路卸載——艦艇裝載——跨海突擊」全流程僅用11小時的紀錄。

東海艦隊的使命極為重大，是直面台海的第一梯隊，直面台海必須得有拒止能力。同時東海艦隊，更是中國海軍向海圖強的尖兵，以後的東海艦隊恐怕就是中國的太平洋艦隊。隨着事態的升級，實彈演習可能逐步向前推進，推進到東海海域。

此次中國的應對，各方已經看到了，很清晰，前所未見的強硬語氣表達，且，拉弓沒有回頭箭。看得出來，中方的態度非常堅決，而且這些跡象表明：中方對日本的反制，正在從政治表態、口頭宣示，向實質的動作發展！此番作法，中方就是要把事情鬧大、讓事情的性質嚴重起來，這不是為了借題發揮，這次是有更深一層的考量。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

台灣是中國核心利益的核心，高市早苗政府如此狂妄表態，可以說已經是越過了中國的「紅線」。這一次應當是中日之間的重大外交事件，也應當是冷戰後中國面對的最直接最激烈的「叫戰」，即使是強大的美國也從未敢對中國發出如此直接的威脅。日本公開直接向中國叫戰，就等於是把矛盾激化。中國發出堅決回應是自然而然的事。

為了避免犧牲中國利益的現象出現，中國必須採取強硬的反制措施。因此，目前對於「露頭」的國家中國必須嚴厲打擊，也就是通過殺雞儆猴的方式來避免犧牲中國利益的情況出現。目前在台海甚至是南海，歐洲或北約的國家已經是躍躍欲試，對此，中國必須是露頭必打、伸脖子必斬。

更進一步來說，高市早苗突然拋出「危機存亡論」和「集體自衛權」，其實也是蓄謀已久的，真正目的也不單單是台海問題。高市早苗的競選口號是「JIBA」，也就是「Japan is Back」。她要日本回來，指的是日本的國際地位，但她所指是所謂「共榮圈」的領軍人物。

日本自「黑船事件」被叩開國門後，通過「明治維新」試圖變成列強，地緣戰略學的是美國「門羅主義」，日本效仿門羅主義，提出了所謂的「大東亞共榮圈」，將自己塑造為「從歐美鐵蹄下拯救亞洲人民」的所謂「解放者」形象，以此來美化自己的侵略戰爭。二戰結束後，日本在政治和軍事上受到了極大的限制，但是在經濟上取得了耀眼的成績，所以日本又提出了「用經濟統一亞洲」的「雁型模式」，這套理論其實是「經濟殖民」的思維，將其他國家的經濟塑造成「為日本做配套」的模式，通過經濟影響力，獲得國際權力。但中國崛起直接斷了日本的「頭雁」夢。

高市拋出這個所謂「存亡論」和「集體自衛權」，事實上就是想重塑亞洲的地緣格局。她認為，日本可以在美國的幫助下，成為美國在西太平洋地區的利益代言人，她現在要做的，就是要「規訓」中國，試圖製造一個「日本有權干涉台海議題」的所謂既定事實，然後強迫中國接受。關於日本這個目的，日本駐澳洲大使鈴木量博的表態，已經暴露出來了。他說，中國應該和日本就台海問題，建立「溝通渠道」，防止誤判，他還「提醒」中國，不要忽視日本的「軍事威懾力」。

從高市的態度，已經可以有一個清晰的戰略判斷：在台海問題上，日本比美國更有進行軍事冒險的動機。而高市的所謂「存亡論」在日本很有市場，尤其是日本大多數海外航運線都要經過台灣島周邊海域，因此不少日本人都認為，一旦中國實現了完全統一，那麼中國等於掌握了日本的「海上生命線」。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。（Getty）

拋開那些依舊認為「自衛隊能打敗中國」的偏執者不談，依舊有很多日本學者認為，日本雖然打不過，但是搗亂是可以的。日本想台灣變成「第二個烏克蘭」，他們是本着這樣的心態，來看待台海問題的。而高市早苗的這番表態，就是一次「投石問路」，如果中國在這個問題上，態度有一點點鬆軟，接下來日本真就要得寸進尺，一步步踏進紅線。

日本之所以有這樣的心態，根源就是極右翼勢力和軍國主義殘餘。中日之間的歷史問題，始終是一筆未曾徹底清算的舊賬。美國戰後的實用主義讓日本軍國主義思想未能被根除，這為東亞的長期和平埋下了隱患。因此，北京對當前台海局勢，以及西太平洋地緣格局，有一個基本的戰略判斷，那就是日本的極右翼和軍國主義餘孽，正在成為地區安全與和平的重要威脅，隨着局勢的發展，這個威脅程度已經到了必須要進行一次清算的階段。

對中國來說，只要日本一天不正視歷史，一天不放棄對中國的領土圖謀，中國就終將面臨與日本進行徹底清算的戰略任務。這不僅是情感上的訴求，更是確保國家長治久安的地緣政治必須。中方當下的種種反制，既是對日本的「奉勸」，也可以視作這場徹底清算的前奏。如果日本不聽良言相勸，那就等着捱鐵拳吧！中國要通過強大的實力，迫使日本在精神上和現實中完成它本該在1945年就完成的功課：徹底承認錯誤，放棄軍國主義幻想，學會如何與一個強大的中國和平共處。

此外，還有一個維度。日本是殺雞儆猴的最佳試刀對象。一段時間以來，西方又開始對台灣問題指指點點。就在日前，七國集團外長在會議結束時發布的一份聯合聲明，直接把矛頭對准中國，明確向中國提出了「三個不准」的要求：「不准援助俄羅斯，不准對台灣動武，不准限制稀土出口。」如此粗暴干涉中國內政、抹黑中方，北京需要選擇一個有分量的「典型」進行迎頭痛擊，可以有效震懾歐盟及其他蠢蠢欲動的國家，讓他們清晰看到干涉中國內政所需付出的慘重代價。日本，正是這隻用來「儆猴」的「雞」。在眾多可能的目標中，日本最適合做中國「祭旗」的對象。

2025年6月4日，中國北京，一面中國國旗在商務部大樓前飄揚。(Reuters）

作為一個發達國家，美國在東亞最重要的盟友，亞洲第二大經濟體，拿日本試刀，能產生足夠大的戰略威懾力，足以震動整個西方陣營。若選擇實力太弱的國家，則達不到「儆猴」的效果。地緣上，中國對日本採取措施也是有地緣「便利」的，因為中日之間存在錯綜複雜的歷史恩怨和現實利益糾纏，對日出手，在地緣上具有天然的必要性和便利性，中國能夠動用經濟、外交、軍事等多種手段施加全方位壓力，打壓日本可以很好地起到殺雞儆猴和敲山震虎的作用。

中國對日本出重拳，是基於統一進程、戰略威懾、歷史清算四大維度的深思熟慮。這是一聲明鍾：在核心利益問題上，中國沒有任何退讓空間。任何低估中國決心和能力的對手，都必將在這套精準而有力的重拳之下，付出難以承受的代價。