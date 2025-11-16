日本熊災不斷　上智大學團隊發布AI預測熊出沒地圖

日本近日多地接連發生熊出沒襲擊人的事件，導致人心惶惶。對此，上智大學研究團隊在網上發布利用人工智能製作的「AI預測熊出沒地圖」，可預測北海道札幌市與秋田縣等19個地區人類遇上熊的概率。近日野熊襲擊人類並在各地市區出沒的情況越見頻繁，該地圖旨在為居民、旅客及地方政府提供指引，盡量減低人與熊相遇的機率。



日本上智大學發布AI預測熊出沒地圖：

共同網11月16日（周日）報道，來自數據科學系的副教授深澤佑介與同事根據過去1至3年的熊出沒資訊和周邊森林等環境條件、公路配置、人口分布等因素，研發出用AI預測人在與野熊風險的方法。結果顯示，在山腳、熊容易藏身或移動的河邊、山邊公路、老齡化嚴重地區的風險較高。

日本「熊災」始末：

據報道，研究團隊利用上述方法製作出預測地圖，把每方圓1公里遭遇熊的機率從低到高分為5個等級並用顏色區分，越深色的地區越高危。他們10月20日對外發布這個熊出沒預測地圖。

報道指，AI預測熊出沒地圖涵蓋19個地區：札幌市、青森縣、盛岡市、秋田縣、山形縣、宮城縣、福島縣、新潟縣、長野縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、山梨縣、富山縣、石川縣、福井縣、岐阜縣與京都府。

AI預測熊出沒地圖網站