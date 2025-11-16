高市早苗上台一月頻惹議　四大「毒土」長出來的日本首相

什麼樣的土，長什麼樣的苗。 有毒的土壤，必然長出有毒的「苗」。



近日，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，進行武力威脅，發出戰爭叫囂。 在中方一再提出嚴正交涉後，高市拒不承認錯誤，拒不收回謬論，拒不消除惡劣影響，更證明其涉台「狂言」並非一時失言，而是其蓄謀已久的公然叫囂。



高市上台不到一個月，就在歷史認知、台灣問題、軍事安保、對外關係等領域興風作浪，這並非偶然，而是其紮根的土壤使然。



其一，歷史修正主義「毒土」。 高市步入政壇以來，就以歷史修正主義「旗手」揚名。質疑「村山談話」，否認南京大屠殺，參拜靖國神社...... 在此歪曲歷史認知的延長線上，高市對台灣問題背後沉重的中日近代慘痛歷史無感，對日本在台灣殖民統治期間犯下的累累罪行無感，對14億中國人民對台灣問題不容外力插手的決心無感。

其二，對台殖民情結「毒土」。 高市之前多次竄訪台灣，與島內「台獨」勢力勾肩搭背，為後者打「日本牌」牽線搭橋。 高市上台後，以日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」核心成員為「選才庫」，在自民黨高層和內閣安排多名「親台派」心腹出任要職。 不出所料，高市一上來就頻頻在台灣問題上搞小動作，如安排「台獨」分子領受日本皇室勳章，以至此番公然以武力威脅為島內「台獨」勢力張目。

其三，軍國主義幽靈「毒土」。 高市上台前，與一幫鼓噪恢復「大日本帝國輝煌」的日本極右勢力打得火熱，被這些沉浸於帝國舊夢的歷史復闢主義者視為「最理想的首相人選」。 高市對此心領神會，一上台就大打「軍事安保牌」，拋出一連串激進的擴軍政策設想，包括超常規增加軍費、全面解除武器出口限制、大力提升日本先發制人攻擊能力等。15日，日本媒體曝出，高市已指示自民黨啟動討論修改「無核三原則」，聲稱日本亟需強化美國「核保護傘」提供的遏制力。作為唯一曾遭美國原子彈轟炸的國家，高市為實現其「軍事大國夢」簡直「太拼了」。

日本近年政壇有一股「妖風」，一些政客缺乏最基本的對華認知，遺忘日本侵華歷史帶來的沉痛教訓，罔顧中日邦交正常化以來日方作出的種種政治承諾。（Reuters）

其四，錯誤對華認知「毒土」。 這些年，日本政壇有一股「妖風」，一些政客缺乏最基本的對華認知，遺忘日本侵華歷史帶來的沉痛教訓，罔顧中日邦交正常化以來日方作出的種種政治承諾，無視中國發展給包括日本在內的國際社會帶來的蓬勃活力，動不動就鼓噪「中國威脅論」，把對華「強硬」當成廉價的拉票手段、當成鞏固支援陣營的政治投機工具。 率先鼓吹「台灣有事就是日本有事」的安倍晉三、麻生太郎是這樣，以安倍衣缽傳人自詡的高市更是這樣。

日本當政者此番完全誤判形勢、不自量力，如果執迷不悟，甚至繼續張牙舞爪，必將遭到中方迎頭痛擊。

高市的「存亡危機事態」

2015年7月，在民眾的強烈抗議聲浪中，日本國會強行通過了安倍晉三政府提交的旨在解禁集體自衛權的新安保法案。

行使集體自衛權，實際上超越了日本憲法第9條劃定的紅線，這是1972年日本政府就「集體自衛權和憲法關係」發表的正式立場。安倍內閣解禁集體自衛權的做法有違反憲法之嫌，也是迄今日本絕大多數憲法學者的共識。

新安保法案規定，在「存亡危機事態」之際，日本可行使集體自衛權，而所謂「存亡危機事態」的定義是這樣的：「與我國有密切關係的他國遭到武力攻擊，因此威脅到我國的生存，從根本上顛覆了我國國民的生命、自由和追求幸福的權利的明確的危險事態。 」從本質上來說，解禁集體自衛權，是為了鬆綁日本憲法對日本擴軍和自衛隊海外行動的限制。

想不到，10年後，以安倍路線繼承人自詡的高市早苗悍然將台灣問題與「存亡危機事態」聯繫起來，在接受國會質詢中公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示日本可能武力介入台海問題。

高市這是圖窮匕見了！

台灣是「與日本有密切關係的他國」？ 台灣問題「威脅到日本的生存」？「從根本上顛覆了日本國民的生命、自由和追求幸福的權利」？ 簡直荒謬至極。

正如中方指出的，高市早苗的錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治檔精神和國際關係基本準則，同日本政府迄今所作政治承諾嚴重不符，性質和影響極其惡劣。

高市這番「暴論」在日本國內也掀起軒然大波。有聲音指出，高市早苗煽動「台灣有事」，蓄意刺激中國，對日本國家利益和安全保障有百害而無一利。 也有聲音認為，連日本倚重的美國政府也在避免無謂挑釁刺激中國，日本是主動下場綁架美國對抗中國。 甚至對華持對抗思維的一些保守人士也哀歎，高市的言論大大壓縮了日本的未來政策選項空間。

高市上台剛滿月，就已經拋出一連串擴軍設想，如超常規增加軍費、全面解除武器出口限制、大力提升日本先發制人攻擊能力、提前修訂安保三檔，甚至在日本社會最敏感的「無核三原則」問題上都出現倒退跡象，使人不得不警惕：日本完全拋棄戰敗的歷史教訓，重走窮兵黩武之路，究竟目的何在？ 高市的此番言論莫非就是日本擴軍的真實動機和最終指向所在？

若如此，高市早苗撕下了日本行使「集體自衛權」最終指向的面紗，也擦亮了中國人民進一步認清日本極右勢力狼子野心的眼睛，「任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊！ 」

1 專家：高市妄言種種 必將反噬自身

日前，日本首相高市早苗在多個場合發表涉華錯誤言行，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治檔精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。 中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

13日晚，中國外交部副部長召見日本駐華大使，就高市涉華錯誤言行進行嚴正交涉，這一情況近年罕見。中國外交部辦公大樓。（Wikimedia Commons）

中國國際問題專家表示，13日晚，中國外交部副部長召見日本駐華大使，就高市涉華錯誤言行進行嚴正交涉，這一情況近年罕見。 有關問題根源在於日本首相高市早苗發表極其錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，還不思悔改，拒不撤回。

「高市早苗上台時間還不到一個月，就已經在台灣問題上多次挑戰中國這一核心利益中的核心，影響十分惡劣，極不負責、極其危險。」 上海國際問題研究院東北亞研究中心主任蔡亮表示，近日高市居然拋出「如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成『存亡危機事態』，自衛隊將可以依法行使集體自衛權「有關」暴論」，這表明日方在台灣問題上出現嚴重的倒退。

「高市言論嚴重破壞戰後國際秩序，日本國內有很多政治家和有識之士對此提出告誡和批評，日本前任首相石破茂13日在日本一檔廣播節目中也對高市涉台言論表示反對。 高市妄言之種種，不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息。」蔡亮表示。

「高市錯誤言行本質上反映了日本國內右翼勢力錯誤的二戰史觀和反華執念，暴露出日本一些政治勢力試圖通過煽動『中國威脅論』台灣有事就是日本有事來改變日本戰後的和平發展走向，以及顛覆日本作為戰敗國的國際秩序。」中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇說。

專家指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓。 今年也是台灣光復80周年。 作為曾殖民台灣犯下累累罪行的國家，日本更應在台灣問題上謹言慎行。

「中日兩國領導人去年11月就全面推進中日戰略互惠關係、構建建設性、穩定的中日關係達成重要共識，中日關係的改善勢頭可謂來之不易。 現在日方單方面破壞兩國關係，造成極大隱患和危害，日本當政者如在錯誤道路上越走越遠，必然失去兩國合作帶來的發展機遇，更會讓其失信於國際社會。」中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉說。

中國愛好和平、重信守義，但在事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，中方絕不會有任何妥協退讓。 正如外交部發言人林劍14日指出的，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！ 任何勢力膽敢阻撓中國統一大業，都是癡心妄想、螳臂當車，註定失敗！

中日關係・中日國旗：圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。應時任中國總理李克強邀請，安倍晉三10月25日至27日對中國進行正式訪問。（Getty）

2 日本反戰團體擔憂沖繩再次淪為戰場

來自日本沖繩各地的反基地反戰團體14日在東京舉行研討會，對日本政府在以沖繩為首的西南諸島等地擴張軍備表示擔憂和質疑。

日本國會議員、沖繩縣議員以及沖繩多地市民代表等230多人參會，向日本政府表達了對沖繩及整個琉球群島安全環境的強烈不滿與深切擔憂。

日本社會民主黨黨首福島瑞穗表示，高市早苗首相將「台灣有事」視為「存亡危機事態」完全不合邏輯。 當下，不僅是沖繩，九州、西日本乃至整個日本都面臨成為軍事要塞的趨勢。日本社會無論如何都必須阻止戰爭、阻止這種危險政策。

日本沖繩縣宜野灣市原市長、參議院議員伊波洋一批評日本政府煽動「形勢危急」，加重對美軍基地的依賴，加速軍備擴張。

來自沖繩縣宮古島的市民團體代表楚南有香子告訴記者，日本自衛隊的軍事設施與民用設施在小型島嶼上往往緊密相鄰，難以明確區隔，一旦發生衝突，普通民眾勢必被波及。

與會者紛紛表示，西南諸島等地正面臨被納入戰爭前線的風險，必須避免地區安全局勢進一步惡化。

2025年11月7日，日本東京，圖為高市早苗出席眾議院預算委員會召開的會議。（Getty）

3 中國駐日本大使就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉和強烈抗議

中國駐日本大使吳江浩14日奉示約見日本外務事務次官船越健裕，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。

吳江浩表示，日本首相高市早苗在國會答辯時悍然發表涉台露骨挑釁言論，違反基本常識，超越中方紅線，進行武力威脅，發出戰爭叫囂，且拒不承認錯誤，拒不收回言論，拒不消除惡劣影響，完全是誤判形勢、不自量力。有關言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治檔精神，嚴重破壞中日關係政治基礎。中方對此強烈憤慨、絕不容忍，就此提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩指出，台灣是中國的台灣。台灣問題是中國核心利益中的核心。 以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。 中國終將統一，也必然統一。日本當政者叫囂武力介入台海事務，赤裸裸挑戰中方核心利益，是在主動綁上分裂中國的戰車，將把自己引向不歸歧途。

吳江浩強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。 日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為由發動對外侵略，最終遭到可恥失敗。 我們要正告日方，今天的中國早已不是當年的中國，如果日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！ 中方強烈敦促日方深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由日方承擔。

本文轉載自公眾號「瞭望智庫」

